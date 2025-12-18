La CGT pisa fuerte contra la reforma laboral y mete presión

Redacción AlfilEnroque Corto18 de diciembre de 2025
De la Sota rechaza | Le bajan el pulgar a la reforma laboral | Otra vez, la discapacidad | Balastegui y Bee Sellares suben el volumen radical
Yanina SoriaProvincial18 de diciembre de 2025
El gobernador Martín Llaryora encontró la oportunidad para aplicar un ajuste previsional, mientras promete el 82% para más de la mitad de las jubilaciones. Cómo lo justifica: 1- la culpa es del gobierno de Javier Milei que no envía los fondos; 2- El sector privado no tiene por qué financiar el rojo previsional.
Gabriela YalangozianProvincial18 de diciembre de 2025
Con un fuerte rechazo gremial, críticas de la oposición y un despacho final que se conoció cuando la sesión había iniciado, el oficialismo aceleró el debate y logró aprobar la declaración de emergencia previsional que redefine los aportes de los activos a la Caja, bajo el argumento de dar viabilidad a la Iniciativa Popular impulsada por jubilados autoconvocados.
Redacción AlfilRío Cuarto18 de diciembre de 2025
¿Un café con “Minino”? | Del 100 al 109 | Vecinalismo “en orden” | Movimiento en el EMOS
Bettina MarengoProvincial18 de diciembre de 2025
Desde el Tribunal de Cuentas que maneja el Frente Cívico aseguraron que el gobierno computa como rojo lo que son intereses por las transferencias del estado provincial al sistema previsional. Juez, en la línea de que todo es responsabilidad del PJ.