La CGT pisa fuerte contra la reforma laboral y mete presión

Por Redacción Alfil

Este jueves la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a otros gremios obreros presionaron al gobierno de la Nación con una movilización en Plaza de Mayo, Buenos Aires. El motivo de la marcha es contra el ajuste, en especial contra la nueva reforma laboral.

La aglomeración comenzó a partir de las 15:00hs y el secretario general de la CGT, Octavio Argüello, dejó en claro que: "si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional". Mientras tanto, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó que, "si van pacíficamente, las respuestas serán pacíficas".

Por otra parte, Cristian Jerónimo, otro de los integrantes de la central obrera, fue claro en su crítica contra los ideales del bloque libertario. El mismo afirmó que, el Gobierno nacional está en contra de los trabajadores "con la apertura indiscriminada de importaciones, cierran nuestras empresas y se pierden miles de puestos de trabajo diario”.

Cabe destacar que, la movilización se llevará a cabo durante el debate en comisiones del Senado y tras la media sanción del Presupuesto 2026. En Córdoba, la marcha obrera fue más tranquila y comenzó a las 12 del mediodía, de la misma fueron partícipes las CTA y los universitarios de ADIUC.