La CGT pisa fuerte contra la reforma laboral y mete presión

El movimiento obrero busca oponerse al proyecto tomado por Nación llevando a cabo movilizaciones en Buenos Aires, la misma comenzó alrededor de las 15hs.

Nacional18 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
cgt

Por Redacción Alfil

Este jueves la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a otros gremios obreros presionaron al gobierno de la Nación con una movilización en Plaza de Mayo, Buenos Aires. El motivo de la marcha es contra el ajuste, en especial contra la nueva reforma laboral.

La aglomeración comenzó a partir de  las 15:00hs y el secretario general de la CGT, Octavio Argüello, dejó en claro que: "si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional". Mientras tanto, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó que, "si van pacíficamente, las respuestas serán pacíficas".

Por otra parte, Cristian Jerónimo, otro de los integrantes de la central obrera, fue claro en su crítica contra los ideales del bloque libertario. El mismo afirmó que, el Gobierno nacional está en contra de los trabajadores "con la apertura indiscriminada de importaciones, cierran nuestras empresas y se pierden miles de puestos de trabajo diario”.

Cabe destacar que, la movilización se llevará a cabo durante el debate en comisiones del Senado y tras la media sanción del Presupuesto 2026. En Córdoba, la marcha obrera fue más tranquila y comenzó a las 12 del mediodía, de la misma fueron partícipes las CTA y los universitarios de ADIUC.

Te puede interesar
diagonal-jubilaciones-y-presupuesto

No alcanza para todo

Javier Boher
Nacional18 de diciembre de 2025

Las tensiones generadas por el déficit de la Caja de Jubilaciones y el debate del presupuesto nacional refuerzan esa máxima económica

Lo más visto
natalia-de-la-sota (7)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto18 de diciembre de 2025

De la Sota rechaza | Le bajan el pulgar a la reforma laboral | Otra vez, la discapacidad | Balastegui y Bee Sellares suben el volumen radical

Lesgi

La cirugía en la Caja que la derrota habilitó

Yanina Soria
Provincial18 de diciembre de 2025

El gobernador Martín Llaryora encontró la oportunidad para aplicar un ajuste previsional, mientras promete el 82% para más de la mitad de las jubilaciones. Cómo lo justifica: 1- la culpa es del gobierno de Javier Milei que no envía los fondos; 2- El sector privado no tiene por qué financiar el rojo previsional.

ilustra-torres-vs-nostrala-ferrero-y-carreño

Caja: con fuerte reproche opositor y gremial, Llaryora logró la reforma

Gabriela Yalangozian
Provincial18 de diciembre de 2025

Con un fuerte rechazo gremial, críticas de la oposición y un despacho final que se conoció cuando la sesión había iniciado, el oficialismo aceleró el debate y logró aprobar la declaración de emergencia previsional que redefine los aportes de los activos a la Caja, bajo el argumento de dar viabilidad a la Iniciativa Popular impulsada por jubilados autoconvocados.