Furor por los F-16

La periodista dialogaba con el informante de la región, quien opinaba sobre el “furor” por los aviones F-16 que se encuentran en el Área de Material de Río Cuarto y que fueron presentados por el presidente Javier Milei a comienzos de diciembre.

Informante: Sigue el furor por los F-16. Ya se notaba cuando llegaron hace unas semanas. Mucha gente en las redes preguntando a la gente de Las Higueras sobre cómo era la movida para ir al espacio que habilitó la Municipalidad. Y ahora vi que hubo mucho movimiento con la muestra estática del jueves y viernes.

Periodista: Evidentemente, desde la Fuerza Aérea deben haber recibido muchas consultas. Sabían que le iba a ir bien a la muestra.

I: Me parece bien que los vecinos hayan podido tener una chance de conocer los aviones. Incluso se habla de gente de provincias vecinas que se vino exclusivamente para eso. Se habla de más de 40 mil personas en los dos días que duró la muestra.

P: ¿A qué cree que responde esta buena recepción que está teniendo todo lo que tenga que ver con los F-16?

I: Hay una cuestión que charlé con un colega suyo cuando vinieron los aviones. Ver a mucha gente emocionada hasta las lágrimas, aunque uno no lo sienta así, tampoco es algo para pasar por alto. No me siento en condiciones de establecer una relación directa entre esto y lo que la gente después decide en las urnas pero no se puede negar que ha caído más que bien en un sector de la población que lejos está de cuestionar esta inversión en Defensa. Y eso sí creo que se traduce en muchos dirigentes que están en funciones y, aún no estando muy de acuerdo, jamás se atreverían a cuestionar esto públicamente. Ven que “garpa”.



¿La respuesta esperada?

La periodista dialogaba con el informante del peronismo, luego de los informes anuales de los secretarios que tuvieron lugar el jueves pasado.

Informante peronista: ¿Siguió los informes anuales? Hubo otra “maratón” el jueves.

Periodista: No pude seguir todos pero sí estuve al tanto que se le preguntó a varios funcionarios sobre algo que ya había salido la semana pasada.

I P: La denuncia a Milagros Scoponi (subsecretaria de Género, Diversidad y Discapacidad) por maltrato laboral.

P: Exactamente.

I P: Sí. Se le preguntó a varios funcionarios sobre eso y creo que el que dio una respuesta más clara fue el secretario de Gobierno (Roberto “Tito” Koch). Ya que el área de Recursos Humanos está dentro de su órbita.

P: ¿Cree que ya está saldado el tema?

I P: No sé si se puede afirmar eso pero dio la respuesta esperada para nosotros e incluso para dejar un poco tranquila a la oposición. Obvio, yo no espero que ellos hagan “borrón y cuenta nueva” pero creo que el “Tito” dio varias precisiones en comparación a otros funcionarios. La fecha en la que el denunciante presentó su respectivo descargo, dijo que dos días después intervino la fiscalía municipal. Luego la fiscalía trasladó a la secretaría de Desarrollo Humano la posibilidad de que hagan el descargo pertinente. Todo bien preciso. Incluso dijo que la semana pasada convocó a las distintas partes, con representación del gremio municipal, la secretaria Karin Bogni, la secretaria de Desarrollo Humano, el fiscal municipal, para dialogar y llegar a una solución.

P: ¿Cómo sigue todo ahora?

I P: Entiendo que hay un sumario administrativo pero aparentemente hace unos días hubo una especie de mediación. Porque el denunciante no pidió que haya una sanción hacia la funcionaria sino acordar cuestiones para poder trabajar en condiciones favorables de ahora en más. Básicamente, que cese la situación que él expuso. Por supuesto, se tiene que seguir la evolución del caso.