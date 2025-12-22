Carolina BiedermannProvincial22 de diciembre de 2025
El almuerzo de fin de año del ex diputado radical funcionó como puesta en escena de su candidatura a gobernador. Casi 200 invitados, respaldo de intendentes, ausencias que hicieron ruido y una “lista negra” que empezó a circular. En febrero, arranca la recorrida.
Yanina SoriaProvincial22 de diciembre de 2025
En febrero comienza a recorrer distintas provincias. Quiere tener participación en el proceso de renovación del peronismo nacional, pero por fuera del kirchnerismo. Córdoba, foco prioritario para la consolidación de masa crítica propia.
Bettina MarengoProvincial22 de diciembre de 2025
Hoy a las 19 saldrá un spot donde el propio Gobernador explicará quienes aportarán más a la Caja de Jubilaciones y quienes se beneficiarán con el nuevo esquema del 82%. Apuesta a que las bases de los gremios combativos se despeguen de su conducción.
Bettina MarengoProvincial22 de diciembre de 2025
El oficialismo quiere el lugar de Bettina Croppi, quien pasaría a la Procuración Penitenciaria. El defensor Nestor Gómez ¿el elegido? La votación larga y difícil del TSJ y por qué el Panal quedó conforme con la designación, aunque inicialmente aspiraba a una mujer presidenta.
Bettina MarengoProvincial23 de diciembre de 2025
El gobernador explicó los primeros trazos de la reglamentación de la ley de Equidad Jubilatoria que “en forma progresiva” quiere reestablecer el 82% a casi 53 mil jubilados provinciales, mediante una suma extra. Se conoció la escala de los aportes a la Caja del hasta el 8%, con corte en haberes de 3,5 millones.