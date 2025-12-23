Enroque Corto

El agradecimiento de Avilés a Milei

El viernes pasado, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, anunció que ENARGAS autorizó a la nueva sociedad VCP Gas SA para operar y mantener la provisión de gas natural por 10 años. Al respecto, un funcionario avilecista se comunicó con Alfil orgulloso del mensaje del mandatario.

Informante: ¿Vio que finalmente en febrero 2026 entrará en vigencia el contrato de concesión para la nueva sociedad de la Municipalidad y la Cooperativa San Roque? VCP Gas será una de las pocas subdistribuidoras del país que brindará el servicio de gas natural y podrá hacer obras, gracias a apoyo del Gobierno nacional.

Periodista: No entiendo, ¿qué tiene que ver el Gobierno de Javier Milei?

I: Básicamente que, con Alberto Fernández como presidente, en 2022 el ENARGAS dispuso la no renovación de la autorización otorgada a Carlos Paz Gas SA para operar como subdistribuidor y ordenó a ECOGAS que asuma el carácter de operador interino. Pero como el Municipio recurrió judicial y administrativamente la medida y constituyó la sociedad VCP GAS S.A. (75% Municipalidad de VCP - 25% Cooperativa San Roque) recién en diciembre de 2025, con Javier Milei en la presidencia, se le autorizó a VPC Gas a operar por los próximos 10 años.

P: ¿Es decir que el ENARGAS con funcionarios alineados a Milei le dieron el visto bueno? ¿Me parece a mí o es la primera vez que el intendente carlospacense elogia tan abiertamente a Milei?

I: No se equivoca y lo dijo Avilés en conferencia de prensa. Remarco que la actual autorización otorgada bajo la presidencia de Javier Milei, “marca un antes y un después para los carlospacenses, porque garantiza previsibilidad por los próximos 10 años”.

Juez esquiva la polémica y pide inteligencia

La confirmación de que la Cámara Alta tratará el proyecto del Presupuesto 2026 ya sin el capítulo 11, trajo alivio a quienes están en sintonía con el bloque de La Libertad Avanza. En un punteo que realizó Alfil sobre cuál será el voto de los cordobeses, un informante del Frente Cívico adelantó la postura de Luis Juez.

Periodista: El viernes 26 a las 12 horas está previsto que arranque el tratamiento del Presupuesto en el Senado. Imagino que Luis Juez, votará a favor.

Informante: Mire, Juez apoya a Javier Milei y luego de abandonar el bloque de Pro para conformar un monobloque alineado con La Libertad Avanza (LLA), su voto sobre el Presupuesto va a ser a favor.

P: Si, claro. Pero no me va a decir que no respiró tranquilo luego de que se decidiera llevar a recinto un dictamen sin el Capítulo 11, que fue vetado en Diputados. Hay que recordar que ese capítulo vetaba la Emergencia Nacional en Discapacidad. Y es el único tema que le toca una fibra íntima al senador Juez y en el que votó contra la postura del Gobierno de Milei.

I: Bueno, sí es cierto que en esa oportunidad no respaldó el veto. Pero esta ocasión, no va a ser necesario ninguna exposición que lo enfrente por ejemplo al Gordo Dan. Lo que sí, para evitar cualquier sorpresa, Juez viene pidiendo: “Juguemos con inteligencia”.

P: ¿A qué se refiere?

I: A ser prudentes porque el presupuesto necesita 37 manos levantadas para ser aprobado. Si no le dan una vuelta de rosca que abra un nuevo escándalo, Juez asegura que el presupuesto que se votó en Diputados no va a tener dificultades para aprobarse.

Los radicales boys

El concejal radical Juan Balastegui presenta hoy el balance de su gestión legislativa. Quiénes confirmaron asistencia.

Datero: Hoy a las 18.30 el concejal encabezará el evento “Ideas, diálogo y consensos para el futuro de la ciudad de Córdoba”. Hasta ahí la parte institucional del encuentro que será en el Concejo Deliberante.

Periodista: Vamos a lo que nos interesa.

D.: Bueno, hasta acá se sabía que vendría el flamante vicepresidente de la UCR, Javier Bee Sellares, que también será orador.

P.: ¿Está buscando su retorno a la arena de la política local…precandidato a intendente?

D.: Puede ser. Lo cierto es que además de Bee Sellares también confirmaron Rodrigo De Loredo y Juan Negri, entre otros. Linda foto saldrá de ahí.

Dos potencias se saludan

El informante peronista compartió un link con el periodista, que no tardó en chequear con su fuente de qué trataba el asunto.

Periodista: ¿Es lo que yo creo que es?

Informante Periodista: ¿No da crédito a sus ojos?

P.: Ja, ja, ja… “dos potencias se saludan”, diría Gatica.

I.: Ja, ja, ja… así es, de un lado, Diego Casado, del otro, Guillermo “el Puma” Kraismann… ahí los tiene, en una entrevista mano a mano. Vaya a saber lo que salga de ahí.

P.: Solo le puedo decir que voy a permitir que me gane la ansiedad, y voy a reservar esta pieza para cuando la pueda disfrutar en la comodidad del living de mi casa.

I.: ¡Hace bien! ¡Yo voy a hacer igual!

Y ahora, ¿quién corta la naranja?

El legislador Hernández Maqueda denunció que el peronismo le quiere quitar el proyecto que busca erradicar a los naranjitas. El oficialismo habla de modificar un artículo del Código de Convivencia Ciudadana.

Informante: Estoy prendidísimo con X. Ya con el pan dulce en la mano, la Legislatura viene de sesión en sesión, y en el medio, Hernández Maqueda denuncia que el oficialismo le roba el proyecto de los Naranjitas.

Periodista: ¿El peronismo sacaría a los naranjitas?

Informante: técnicamente no iría tan a fondo cómo “borrar” la función. Hay una idea de modificar el Código de Convivencia. Todavía no se sabe si vendrá desde el Ejecutivo o desde la propia Unicameral.

Periodista: Pero el año ya se termina

Informante: Le queda una sesión más, la semana que viene, pero me parece que por el impacto positivo que genera la medida socialmente, suma más para la semana que viene.