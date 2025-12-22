Alfil Negro

Enroque Corto22 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
bornoroni (4)

Gabriel Bornoroni

Con la caída del “Capítulo 11”, que concentraba las medidas de ajuste, el Gobierno Nacional sufrió un duro traspié en Diputados, donde el cordobés preside el bloque oficialista. 

aviles

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto23 de diciembre de 2025

El agradecimiento de Avilés a Milei | Juez esquiva la polémica y pide inteligencia | Los radicales boys | Dos potencias se saludan | Y ahora, ¿quién corta la naranja?

enroque-riutort

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto22 de diciembre de 2025

Sincericidio en la 13 | Aplausómetro en los pagos de Llaryora | Ojos en Alerta cumplió su primer aniversario | Cambio amarillo en la Legislatura

roca

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto19 de diciembre de 2025

Asumió Roca en la Magistratura | Llaryora en Pocho | Cuando la audiencia pública se puso picante en Villa María

natalia-de-la-sota (7)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto18 de diciembre de 2025

De la Sota rechaza | Le bajan el pulgar a la reforma laboral | Otra vez, la discapacidad | Balastegui y Bee Sellares suben el volumen radical

daniel-tillard

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto17 de diciembre de 2025

Se fue Tillard pero quedan cordobeses con Milei | El SEP mueve las fichas antes de las Fiestas | Córdoba Abierta pide salir de la indefinición y modernizar la UCR | De la Sota con la Caja

ilustra llaryora con cartas (1)

Suena un nuevo adjunto en MPF y el gobierno recalcula sobre Sesín

Bettina Marengo
Provincial22 de diciembre de 2025

El oficialismo quiere el lugar de Bettina Croppi, quien pasaría a la Procuración Penitenciaria. El defensor Nestor Gómez ¿el elegido? La votación larga y difícil del TSJ y por qué el Panal quedó conforme con la designación, aunque inicialmente aspiraba a una mujer presidenta.