Alfil Negro

Enroque Corto
El agradecimiento de Avilés a Milei | Juez esquiva la polémica y pide inteligencia | Los radicales boys | Dos potencias se saludan | Y ahora, ¿quién corta la naranja?
Gabriel Bornoroni
Con la caída del “Capítulo 11”, que concentraba las medidas de ajuste, el Gobierno Nacional sufrió un duro traspié en Diputados, donde el cordobés preside el bloque oficialista.
Sincericidio en la 13 | Aplausómetro en los pagos de Llaryora | Ojos en Alerta cumplió su primer aniversario | Cambio amarillo en la Legislatura
Asumió Roca en la Magistratura | Llaryora en Pocho | Cuando la audiencia pública se puso picante en Villa María
De la Sota rechaza | Le bajan el pulgar a la reforma laboral | Otra vez, la discapacidad | Balastegui y Bee Sellares suben el volumen radical
Se fue Tillard pero quedan cordobeses con Milei | El SEP mueve las fichas antes de las Fiestas | Córdoba Abierta pide salir de la indefinición y modernizar la UCR | De la Sota con la Caja
El almuerzo de fin de año del ex diputado radical funcionó como puesta en escena de su candidatura a gobernador. Casi 200 invitados, respaldo de intendentes, ausencias que hicieron ruido y una “lista negra” que empezó a circular. En febrero, arranca la recorrida.
En febrero comienza a recorrer distintas provincias. Quiere tener participación en el proceso de renovación del peronismo nacional, pero por fuera del kirchnerismo. Córdoba, foco prioritario para la consolidación de masa crítica propia.
Hoy a las 19 saldrá un spot donde el propio Gobernador explicará quienes aportarán más a la Caja de Jubilaciones y quienes se beneficiarán con el nuevo esquema del 82%. Apuesta a que las bases de los gremios combativos se despeguen de su conducción.
El oficialismo quiere el lugar de Bettina Croppi, quien pasaría a la Procuración Penitenciaria. El defensor Nestor Gómez ¿el elegido? La votación larga y difícil del TSJ y por qué el Panal quedó conforme con la designación, aunque inicialmente aspiraba a una mujer presidenta.
El gobernador explicó los primeros trazos de la reglamentación de la ley de Equidad Jubilatoria que “en forma progresiva” quiere reestablecer el 82% a casi 53 mil jubilados provinciales, mediante una suma extra. Se conoció la escala de los aportes a la Caja del hasta el 8%, con corte en haberes de 3,5 millones.