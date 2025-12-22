Alfil Negro

Lo más visto

De Loredo picó en punta: lanzamiento 2027, casa propia y derecho de admisión Carolina Biedermann Provincial 22 de diciembre de 2025 El almuerzo de fin de año del ex diputado radical funcionó como puesta en escena de su candidatura a gobernador. Casi 200 invitados, respaldo de intendentes, ausencias que hicieron ruido y una “lista negra” que empezó a circular. En febrero, arranca la recorrida.

De la Sota se proyecta (también) fuera de Córdoba; abre opción nacional Yanina Soria Provincial 22 de diciembre de 2025 En febrero comienza a recorrer distintas provincias. Quiere tener participación en el proceso de renovación del peronismo nacional, pero por fuera del kirchnerismo. Córdoba, foco prioritario para la consolidación de masa crítica propia.

Reforma jubilatoria: Llaryora anuncia letra chica con promesa de 60 mil beneficiarios Bettina Marengo Provincial 22 de diciembre de 2025 Hoy a las 19 saldrá un spot donde el propio Gobernador explicará quienes aportarán más a la Caja de Jubilaciones y quienes se beneficiarán con el nuevo esquema del 82%. Apuesta a que las bases de los gremios combativos se despeguen de su conducción.

Suena un nuevo adjunto en MPF y el gobierno recalcula sobre Sesín Bettina Marengo Provincial 22 de diciembre de 2025 El oficialismo quiere el lugar de Bettina Croppi, quien pasaría a la Procuración Penitenciaria. El defensor Nestor Gómez ¿el elegido? La votación larga y difícil del TSJ y por qué el Panal quedó conforme con la designación, aunque inicialmente aspiraba a una mujer presidenta.