Alfil Blanco

Enroque Corto22 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Facundo Torres 


Facundo Torres porque debutó en su nuevo rol en la Unicameral y en 24 hs logró acomodar el carro, presentar la nueva Ley previsional y juntar las votos. En su primera jornada laboral, le llevó un triunfo bajo el brazo a Martín Llaryora 

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto24 de diciembre de 2025

Papá Noel trajo un adicional extraordinario  | Ley Naranja | Spaccesi pone bajo la lupa a la UCR  | Protegidos por Jr

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto23 de diciembre de 2025

El agradecimiento de Avilés a Milei | Juez esquiva la polémica y pide inteligencia | Los radicales boys | Dos potencias se saludan | Y ahora, ¿quién corta la naranja?

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto22 de diciembre de 2025

Sincericidio en la 13 | Aplausómetro en los pagos de Llaryora | Ojos en Alerta cumplió su primer aniversario | Cambio amarillo en la Legislatura

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto19 de diciembre de 2025

Asumió Roca en la Magistratura | Llaryora en Pocho | Cuando la audiencia pública se puso picante en Villa María

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto18 de diciembre de 2025

De la Sota rechaza | Le bajan el pulgar a la reforma laboral | Otra vez, la discapacidad | Balastegui y Bee Sellares suben el volumen radical

Esquivando escándalos con la Policía, el Panal le sube el precio a las Fuerzas Armadas

Gabriela Yalangozian
Provincial24 de diciembre de 2025

Mientras demora un lanzamiento del Operativo Verano en Punilla, el Gobernador refuerza su estrategia de seguridad con gestos políticos, anuncios de alto impacto y un fuerte respaldo a las Fuerzas Armadas. En un contexto marcado por causas judiciales que involucran a efectivos policiales, la Casa de Gobierno mueve el eje y busca recomponer la seguridad de cara a la temporada.

Ferrero apuntó contra la "complicidad de dirigentes opositores"

Redacción Alfil
Provincial24 de diciembre de 2025

La legisladora de la UCR rechaza la creación de la Procuración Penitenciaria, el organismo autónomo creado por ley el 11 de diciembre pasado para supervisar el sistema carcelario cordobés. "Elegimos callar por la responsabilidad de no ser funcionales al gobierno", expresó en sus redes sociales.