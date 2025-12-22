Alfil Blanco

Lo más visto

Nochebuena y Navidad: como regirán los servicios en Córdoba Capital Redacción Alfil Municipal 23 de diciembre de 2025 La Municipalidad de la ciudad dió a conocer el cronograma especial que regirán los días miercoles 24 y jueves 25. Durante esos días, cambiará el esquema de transporte, recolección de residuos y atención en dependencias municipales.

Bee Sellares bajó a Córdoba con mensaje de unidad para la UCR Carolina Biedermann Provincial 24 de diciembre de 2025 Javier Bee Sellares, vicepresidente primero de la UCR nacional, acompañó al concejal Juan Balastegui en el cierre del año legislativo, con un mensaje de unidad para el radicalismo.

Esquivando escándalos con la Policía, el Panal le sube el precio a las Fuerzas Armadas Gabriela Yalangozian Provincial 24 de diciembre de 2025 Mientras demora un lanzamiento del Operativo Verano en Punilla, el Gobernador refuerza su estrategia de seguridad con gestos políticos, anuncios de alto impacto y un fuerte respaldo a las Fuerzas Armadas. En un contexto marcado por causas judiciales que involucran a efectivos policiales, la Casa de Gobierno mueve el eje y busca recomponer la seguridad de cara a la temporada.

Tania Kyshakevych se reunió con Sergio Massa: "Un encuentro para pensar el presente, pero sobre todo el futuro" Redacción Alfil Provincial 24 de diciembre de 2025 La concejala de Dean Funes y dirigente del Frente Renovador mantuvo una reunión con el exministro de Economía, luego que el espacio lograra en el mes de diciembre obtener la personería jurídica definitiva en la provincia