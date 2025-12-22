Alfil Blanco

Enroque Corto
Papá Noel trajo un adicional extraordinario | Ley Naranja | Spaccesi pone bajo la lupa a la UCR | Protegidos por Jr
Facundo Torres
Facundo Torres porque debutó en su nuevo rol en la Unicameral y en 24 hs logró acomodar el carro, presentar la nueva Ley previsional y juntar las votos. En su primera jornada laboral, le llevó un triunfo bajo el brazo a Martín Llaryora
El agradecimiento de Avilés a Milei | Juez esquiva la polémica y pide inteligencia | Los radicales boys | Dos potencias se saludan | Y ahora, ¿quién corta la naranja?
Sincericidio en la 13 | Aplausómetro en los pagos de Llaryora | Ojos en Alerta cumplió su primer aniversario | Cambio amarillo en la Legislatura
Asumió Roca en la Magistratura | Llaryora en Pocho | Cuando la audiencia pública se puso picante en Villa María
De la Sota rechaza | Le bajan el pulgar a la reforma laboral | Otra vez, la discapacidad | Balastegui y Bee Sellares suben el volumen radical
La Municipalidad de la ciudad dió a conocer el cronograma especial que regirán los días miercoles 24 y jueves 25. Durante esos días, cambiará el esquema de transporte, recolección de residuos y atención en dependencias municipales.
Javier Bee Sellares, vicepresidente primero de la UCR nacional, acompañó al concejal Juan Balastegui en el cierre del año legislativo, con un mensaje de unidad para el radicalismo.
Mientras demora un lanzamiento del Operativo Verano en Punilla, el Gobernador refuerza su estrategia de seguridad con gestos políticos, anuncios de alto impacto y un fuerte respaldo a las Fuerzas Armadas. En un contexto marcado por causas judiciales que involucran a efectivos policiales, la Casa de Gobierno mueve el eje y busca recomponer la seguridad de cara a la temporada.
La concejala de Dean Funes y dirigente del Frente Renovador mantuvo una reunión con el exministro de Economía, luego que el espacio lograra en el mes de diciembre obtener la personería jurídica definitiva en la provincia
La legisladora de la UCR rechaza la creación de la Procuración Penitenciaria, el organismo autónomo creado por ley el 11 de diciembre pasado para supervisar el sistema carcelario cordobés. "Elegimos callar por la responsabilidad de no ser funcionales al gobierno", expresó en sus redes sociales.