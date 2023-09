Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Una presencia inesperada

La cronista llegaba al militante radical con una consulta sobre la presencia del concejal de PAIS, Santiago Pérez, en el cierre de campaña de Gabriel Abrile.

Periodista: Ayer (por el miércoles) estuve haciendo malabares para ir a los tres actos. Cuando llegué al local de (Gabriel) Abrile, me pareció ver al concejal de la tercera fuerza, Santiago Pérez. Me parece que justo salía del local…

Informante: ¿No vio también la figura de cartón tamaño real de Abrile? (risas). Sí, Pérez estuvo ahí. Me llegaron fotos. El concejal se lleva bien con gente de muchos partidos así que no me sorprende que tenga un buen vínculo con el doctor. Además de que también es alguien con muchos años de trabajo vecinal. El tema es que cualquier “extra partidario” en esos actos siempre da que hablar y ya empezaron a llegar algunos comentarios por lo bajo.

Periodista: ¿Cómo cuáles?

I: Que no se le vaya a escapar un concejal a (Yvon) Tesio (risas).

P: Bueno, tuvieron sus diferencias con Pérez en el último tiempo.

I: Claro, ¿recuerda cuando Tesio hizo su descargo en la página de PAIS? Como presidente del partido. Habló de que cada uno donaba voluntariamente lo que podía y no se exigía pero era algo que se había planteado como un principio del espacio. En medio de eso dijo que, cuando se armó la lista en su momento, Pérez les había pedido que le dieran una chance porque las distintas gestiones anteriores le prometieron cosas que nunca cumplieron.

P: Igual después llegaron a un acuerdo, ¿no?

I: Sí, lo llamaron a la reflexión y Pérez acordó donar un porcentaje del sueldo a voluntad, tal como lo plantean desde el espacio. Por ahora, no creo que signifique tanto que Pérez haya ido al acto de Abrile. No necesariamente quiere decir que él vaya a formar parte de ese esquema pero sí genera alguna que otra preguntita sobre cómo están las cosas en la tercera fuerza…







El Tribunal le dijo “no” a la SAT

El periodista se comunicaba con su informante para constatar un dato que recibía en referencia al aumento del subsidio municipal a la empresa a cargo del servicio de transporte en la ciudad.

Periodista: ¡Señor! Me llegó que la SAT (Sociedad Anónima de Transporte) le solicitó al Ejecutivo un aumento en los subsidios y que ese pedido ya llegó al Tribunal de Cuentas a partir del decreto firmado por el Gobierno. ¿Es verdad?

Informante: Sí, pero llega un poco tarde. Esto entró la semana pasada, pero rebotó, así como vino.

P: ¿Rebotó?

I: Sí. Con la firma de tres tribunos, el pedido fue devuelto porque piden mayor precisión en cuanto a montos. A ver, le dicen a la SAT que, si piden tanto, justifiquen dónde está el déficit y dónde usarán los fondos. No les van a dar 10 millones de pesos así porque sí. Quieren que brinden más información.

P: ¿10 millones?

I: Sí, cinco millones por mes que se suman a los 141 millones de pesos que ya estaban estipulados. Se hacen los duros utilizando un argumento bastante escuchado entre los que se oponen a la forma en la que está laburando la SAT.

P: ¿Y cómo votaron?

I: El “rebote” viene con la firma de tres tribunos, Manuel Betorz de Juntos por Río Cuarto, Yvon Tesio de PAIS y Mauricio Dova del oficialismo.

P: ¿Dova votó en contra del decreto?

I: No es en contra, sino una devolución. Pero sí, es llamativo. No le quedó otra en realidad. Era el único voto que iba a quedar a favor, porque Verónica Ledheros está de licencia y le falta un voto al oficialismo. Me parece que Dova le sirve quedar en el medio de esto. Sigue construyéndose como el villano interior del llamosismo y puede tensionar más. Vio que pide ir a interna como precandidato a intendente.

El “próximo paso” de Nazario

El dirigente peronista se comunicaba con el periodista para aportarle un dato referido a una publicación de Alfil del día jueves.

Dirigente: Leí por ahí su nota sobre la reaparición de Adriana Nazario en un comedor comunitario y parece que una parte del peronismo no está contenta con este nuevo ritmo que impone a la rosca. Justo vi eso y el ratito me enteré que la ex diputada estaba en otra reunión con vecinos, esta vez en vecinal Pizarro. La había visto en las redes poner frases en modo slogan. “Todos juntos, vamos a dar el próximo paso”. Se imaginará usted cuál es ese paso, ¿no?

Periodista: Bueno, se veía venir este movimiento.

D: Claro, por eso creo que la campaña local está pasando por un momento clave. Me parece que se están armando todos con lo suyo y que a nadie le importa realmente lo que vaya a pasar en octubre. Cada uno tiene su plancito armado y claramente el de Nazario consiste en apelar a la cuestión social, algo en lo que estarían fallando los otros. Casi que parecen estar complementándose, aunque laburan en diferentes equipos. Mientras Adriana va a las barriadas, el resto se ocupa del ciudadano a pie y del establishment. Parece armado.

P: ¿Parece?

D: Claro, porque no lo está. Lo que hay es una seria diferencia de criterios entre todos los que están en carrera. En menos de 24 horas, Nazario metió comedor comunitario del Obrero y vecinal Pizarro. Seguro este viernes van a estar de negro por el aniversario de la muerte del “gallego” (José Manuel de la Sota), pero el lunes, después de la interna radical, van a querer salir con todo. Nazario, Agustin Calleri, Guillermo de Rivas. ¡Hasta Mauricio Dova! Ahí arrancará la campaña en serio.

¿No hay dos sin tres?

El dirigente radical llegaba a la periodista para comentarle sobre una entrevista radial en la que participaron los precandidatos a intendente Gonzalo Parodi y Gonzalo Luján. En diálogo con Así son las cosas, ambos precandidatos aseguraron que, de no competir en la interna, votarían por su adversario.

Informante: Ayer escuché una entrevista conjunta entre Parodi y Luján. Abrile no quiso participar del reportaje conjunto porque dijo que quizás era mostrar demasiado rápido las cartas a sus adversarios. Parece que no siempre se cumple esto de que “no hay dos sin tres” (risas).

Periodista: ¿Y qué le pareció lo de Luján y Parodi?

I: Más coincidencias que diferencias. Igual, es un poco el mensaje que quieren dar los radicales en general. Que van a estar unidos después del domingo para lo que se venga. En general, ha habido una actitud madura de los tres espacios pero parecía que “los Gonzalos” están más cerca entre ellos que de Abrile. No dudaron mucho a la hora de decir que, si no compitieran como precandidatos, se votarían el uno al otro. Dejaron al “Gabi” afuera.