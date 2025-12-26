Marcelo Marín fue designado como Jefe de Policía de Córdoba

Montero se suma al debate de la vacunación obligatoria
La ministra de Desarrollo Humano se expresó en redes tras el proyecto de la Provincia que busca sancionar a quienes omitan a la inmunización obligatoria.
La elección fue del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien confirmó que el acto de asunción se realizará el próximo lunes 29 de diciembre.Provincial26 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Como cierre de este año y en pleno recambio institucional impulsado por Provincia, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, estableció que el Comisario General, Marcelo Marín, reemplace a Leonardo Gutiérrez y asuma como nuevo Jefe de la Policía de Córdoba.
La nueva incorporación asumirá el próximo lunes 29 de diciembre a las 9:00hs, según lo informado por el propio ministro, el acto se llevará a cabo en la explanada de la Jefatura de Policía.
También se confirmó que, Alberto Bietti (comisario general abogado) asumirá como subjefe Capital, Iván Rey (comisario general licenciado) hará lo mismo como subjefe Interior; y por último, Federico Cisnero (comisario general licenciado) mantendrá su cargo como subjefe Administrativo de la fuerza.
El argumento desde el ministerio en base a estos cambios es que, siguen a “un proceso de recambio natural, ordenado y periódico" que exigen desde la Provincia. Es decir, los recambios forman parte de una estrategia de gestión del área de Seguridad para consolidar el orden interno y la eficiencia operativa de la fuerza.
También destacaron y agradecieron la presencia de los salientes Antonio Urquiza y Leonardo Gutiérrez subrayando su gran labor en la Jefatura, "dejaron una marca indeleble en la institución", afirmaron desde el ministerio.
Comunicado oficial— Ministerio de Seguridad (@minsegcba) December 26, 2025
🔹Asunción de las nuevas autoridades de la cúpula de la Policía de la Provincia de Córdoba. pic.twitter.com/alzB4OsxtM
La ministra de Desarrollo Humano se expresó en redes tras el proyecto de la Provincia que busca sancionar a quienes omitan a la inmunización obligatoria.
En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.
La designación de cargos vitalicios en la Procuración Penitenciaria detonó el primer choque abierto entre la UCR y el juecismo. En medio de rumores de un entendimiento entre el radicalismo y el PJ, quedaron expuestas las tensiones que empiezan a proyectarse hacia 2027. Ferrer, le respondió al Frente Cívico
Nadie sabe si el PJ cerró un acuerdo o soltó una carga de profundidad sobre la UCR con la inclusión de Degano como Procuradora Penitenciaria Adjunta. O si antes hizo lo propio respecto del Frente Cívico, proponiendo a Carlos Lezcano como Fiscal General. Ni si la oposición se rompe, o aprovecha la bolada para sincerar su ruptura.
La legisladora de la UCR rechaza la creación de la Procuración Penitenciaria, el organismo autónomo creado por ley el 11 de diciembre pasado para supervisar el sistema carcelario cordobés. "Elegimos callar por la responsabilidad de no ser funcionales al gobierno", expresó en sus redes sociales.
La concejala de Dean Funes y dirigente del Frente Renovador mantuvo una reunión con el exministro de Economía, luego que el espacio lograra en el mes de diciembre obtener la personería jurídica definitiva en la provincia
En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.
La designación de cargos vitalicios en la Procuración Penitenciaria detonó el primer choque abierto entre la UCR y el juecismo. En medio de rumores de un entendimiento entre el radicalismo y el PJ, quedaron expuestas las tensiones que empiezan a proyectarse hacia 2027. Ferrer, le respondió al Frente Cívico
Entre balances de gestión, disputas opositoras y la irrupción de La Libertad Avanza empoderada por lo electoral, los brindis de fin de año funcionan como una radiografía del poder local y anticipan el reordenamiento político que se viene en la ciudad.
Nadie sabe si el PJ cerró un acuerdo o soltó una carga de profundidad sobre la UCR con la inclusión de Degano como Procuradora Penitenciaria Adjunta. O si antes hizo lo propio respecto del Frente Cívico, proponiendo a Carlos Lezcano como Fiscal General. Ni si la oposición se rompe, o aprovecha la bolada para sincerar su ruptura.