Marcelo Marín fue designado como Jefe de Policía de Córdoba

Por Redacción Alfil

Como cierre de este año y en pleno recambio institucional impulsado por Provincia, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, estableció que el Comisario General, Marcelo Marín, reemplace a Leonardo Gutiérrez y asuma como nuevo Jefe de la Policía de Córdoba.

La nueva incorporación asumirá el próximo lunes 29 de diciembre a las 9:00hs, según lo informado por el propio ministro, el acto se llevará a cabo en la explanada de la Jefatura de Policía.

También se confirmó que, Alberto Bietti (comisario general abogado) asumirá como subjefe Capital, Iván Rey (comisario general licenciado) hará lo mismo como subjefe Interior; y por último, Federico Cisnero (comisario general licenciado) mantendrá su cargo como subjefe Administrativo de la fuerza.

El argumento desde el ministerio en base a estos cambios es que, siguen a “un proceso de recambio natural, ordenado y periódico" que exigen desde la Provincia. Es decir, los recambios forman parte de una estrategia de gestión del área de Seguridad para consolidar el orden interno y la eficiencia operativa de la fuerza.

También destacaron y agradecieron la presencia de los salientes Antonio Urquiza y Leonardo Gutiérrez subrayando su gran labor en la Jefatura, "dejaron una marca indeleble en la institución", afirmaron desde el ministerio.