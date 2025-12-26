Marcelo Marín fue designado como Jefe de Policía de Córdoba

La elección fue del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien confirmó que el acto de asunción se realizará el próximo lunes 29 de diciembre.

Provincial26 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
20231223204736_whatsapp-image-2023-12-22-at-11-40-23

Por Redacción Alfil

Como cierre de este año y en pleno recambio institucional impulsado por Provincia, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, estableció que el Comisario General, Marcelo Marín, reemplace a Leonardo Gutiérrez y asuma como nuevo Jefe de la Policía de Córdoba

La nueva incorporación asumirá el próximo lunes 29 de diciembre a las 9:00hs, según lo informado por el propio ministro, el acto se llevará a cabo en la explanada de la Jefatura de Policía.

También se confirmó que, Alberto Bietti (comisario general abogado) asumirá como subjefe Capital, Iván Rey (comisario general licenciado) hará lo mismo como subjefe Interior; y por último, Federico Cisnero (comisario general licenciado) mantendrá su cargo como subjefe Administrativo de la fuerza.

El argumento desde el ministerio en base a estos cambios es que, siguen a “un proceso de recambio natural, ordenado y periódico" que exigen desde la Provincia. Es decir, los recambios forman parte de una estrategia de gestión del área de Seguridad para consolidar el orden interno y la eficiencia operativa de la fuerza.

También destacaron y agradecieron la presencia de los salientes Antonio Urquiza y Leonardo Gutiérrez subrayando su gran labor en la Jefatura, "dejaron una marca indeleble en la institución", afirmaron desde el ministerio.

Te puede interesar
ilustra-llaryora-poniendo-luces-marquesina-teatro

El verdadero Operativo Verano de Llaryora y la marquesina del 2027

Gabriel Marclé
Provincial26 de diciembre de 2025

En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.

nostrala ferrer

Triunfo peronista en la primera pelea UCR–Frente Cívico

Carolina Biedermann
Provincial26 de diciembre de 2025

La designación de cargos vitalicios en la Procuración Penitenciaria detonó el primer choque abierto entre la UCR y el juecismo. En medio de rumores de un entendimiento entre el radicalismo y el PJ, quedaron expuestas las tensiones que empiezan a proyectarse hacia 2027. Ferrer, le respondió al Frente Cívico

legislatura (11)

Diciembre cambalache

Felipe Osman
Provincial26 de diciembre de 2025

Nadie sabe si el PJ cerró un acuerdo o soltó una carga de profundidad sobre la UCR con la inclusión de Degano como Procuradora Penitenciaria Adjunta. O si antes hizo lo propio respecto del Frente Cívico, proponiendo a Carlos Lezcano como Fiscal General. Ni si la oposición se rompe, o aprovecha la bolada para sincerar su ruptura.

multimedia.normal.9250b360fba39f76.YWxlamFuZHJhIGZlcnJlcm8gMV9ub3JtYWwud2VicA==

Ferrero apuntó contra la "complicidad de dirigentes opositores"

Redacción Alfil
Provincial24 de diciembre de 2025

La legisladora de la UCR rechaza la creación de la Procuración Penitenciaria, el organismo autónomo creado por ley el 11 de diciembre pasado para supervisar el sistema carcelario cordobés. "Elegimos callar por la responsabilidad de no ser funcionales al gobierno", expresó en sus redes sociales.

Lo más visto
ilustra-llaryora-poniendo-luces-marquesina-teatro

El verdadero Operativo Verano de Llaryora y la marquesina del 2027

Gabriel Marclé
Provincial26 de diciembre de 2025

En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.

nostrala ferrer

Triunfo peronista en la primera pelea UCR–Frente Cívico

Carolina Biedermann
Provincial26 de diciembre de 2025

La designación de cargos vitalicios en la Procuración Penitenciaria detonó el primer choque abierto entre la UCR y el juecismo. En medio de rumores de un entendimiento entre el radicalismo y el PJ, quedaron expuestas las tensiones que empiezan a proyectarse hacia 2027. Ferrer, le respondió al Frente Cívico

legislatura (11)

Diciembre cambalache

Felipe Osman
Provincial26 de diciembre de 2025

Nadie sabe si el PJ cerró un acuerdo o soltó una carga de profundidad sobre la UCR con la inclusión de Degano como Procuradora Penitenciaria Adjunta. O si antes hizo lo propio respecto del Frente Cívico, proponiendo a Carlos Lezcano como Fiscal General. Ni si la oposición se rompe, o aprovecha la bolada para sincerar su ruptura.