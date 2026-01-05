Alfil Negro

Enroque Corto05 de enero de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
Sansica

Raúl Sansica

Por decisión del gobernador Martín Llaryora quien conducía Córdoba Cultura fue descendido al
segundo lugar de esa Agencia que ahora comanda Marcelo Rodio.

Te puede interesar
enroque (7)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto05 de enero de 2026

Llaryora reordenó las segundas líneas | Otra vez, el cuarteto | El  0800 que no atiende | Llaryora destacó la obra pública en el Imperio | Venezuela y los pronunciamientos en Río Cuarto

angel-rossi

Enroque corto

Redacción Alfil
Enroque Corto02 de enero de 2026

Rossi, a Roma con el Papa León XIV | Borrón y cuenta nueva | Oportunidad perdida | El año de Soldano

Lo más visto
sikora (1)

Sikora se anota por la Gobernación

Felipe Osman
Provincial05 de enero de 2026

La dirigente libertaria, marginada de la lista de la Libertad Avanza en las Legislativas del 2025, redobla esfuerzos para plantarse hacia el 2027 y pivotar sobre la necesidad de la oposición de presentar una lista única, condición (aparentemente) indispensable para desafiar la hegemonía peronista.

enroque (7)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto05 de enero de 2026

Llaryora reordenó las segundas líneas | Otra vez, el cuarteto | El  0800 que no atiende | Llaryora destacó la obra pública en el Imperio | Venezuela y los pronunciamientos en Río Cuarto

llaryora-yo-argentino

Caída de Maduro: Llaryora elige la prescindencia

Yanina Soria
Provincial05 de enero de 2026

El gobernador de Córdoba, de vacaciones hasta el 14 de enero, es de los pocos mandatarios que prefirió no pronunciarse sobre la situación en Venezuela. De Axel Kicillof a Maximiliano Pullaro, qué dijeron.

nota-4 (1)

Todo 5-5: el backstage del pase entre Quinteros y Torres

Carolina Biedermann
Provincial05 de enero de 2026

Tras el fuego cruzado por la seguridad en Alta Gracia, el ministro y el intendente bajaron un cambio con café, chicanas y refuerzos policiales. El episodio dejó al descubierto tensiones más profundas entre el interior y la Capital.