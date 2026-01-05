Alfil Negro

Lo más visto

Sikora se anota por la Gobernación Felipe Osman Provincial 05 de enero de 2026 La dirigente libertaria, marginada de la lista de la Libertad Avanza en las Legislativas del 2025, redobla esfuerzos para plantarse hacia el 2027 y pivotar sobre la necesidad de la oposición de presentar una lista única, condición (aparentemente) indispensable para desafiar la hegemonía peronista.

Caída de Maduro: Llaryora elige la prescindencia Yanina Soria Provincial 05 de enero de 2026 El gobernador de Córdoba, de vacaciones hasta el 14 de enero, es de los pocos mandatarios que prefirió no pronunciarse sobre la situación en Venezuela. De Axel Kicillof a Maximiliano Pullaro, qué dijeron.