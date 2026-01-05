Alfil Negro

Enroque Corto
Llaryora reordenó las segundas líneas | Otra vez, el cuarteto | El 0800 que no atiende | Llaryora destacó la obra pública en el Imperio | Venezuela y los pronunciamientos en Río Cuarto
Raúl Sansica
Por decisión del gobernador Martín Llaryora quien conducía Córdoba Cultura fue descendido al
segundo lugar de esa Agencia que ahora comanda Marcelo Rodio.
Llaryora reordenó las segundas líneas | Otra vez, el cuarteto | El 0800 que no atiende | Llaryora destacó la obra pública en el Imperio | Venezuela y los pronunciamientos en Río Cuarto
Rossi, a Roma con el Papa León XIV | Borrón y cuenta nueva | Oportunidad perdida | El año de Soldano
La dirigente libertaria, marginada de la lista de la Libertad Avanza en las Legislativas del 2025, redobla esfuerzos para plantarse hacia el 2027 y pivotar sobre la necesidad de la oposición de presentar una lista única, condición (aparentemente) indispensable para desafiar la hegemonía peronista.
Llaryora reordenó las segundas líneas | Otra vez, el cuarteto | El 0800 que no atiende | Llaryora destacó la obra pública en el Imperio | Venezuela y los pronunciamientos en Río Cuarto
El gobernador de Córdoba, de vacaciones hasta el 14 de enero, es de los pocos mandatarios que prefirió no pronunciarse sobre la situación en Venezuela. De Axel Kicillof a Maximiliano Pullaro, qué dijeron.
Tras el fuego cruzado por la seguridad en Alta Gracia, el ministro y el intendente bajaron un cambio con café, chicanas y refuerzos policiales. El episodio dejó al descubierto tensiones más profundas entre el interior y la Capital.