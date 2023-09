Pablo Carrizo, ex concejal de Política Abierta

Pablo Carrizo, ex concejal de Política Abierta

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







En modo “anti casta”

La periodista recibía un mensaje del informante respecto de una publicación del ex concejal, Pablo Carrizo. El ex edil, quien fue destituido de su banca tras haber sido condenado por violencia de género, hizo alusión a la entrega de bolsones para “comprar votos”. “Así son los radicales como el PJ: rastreros y abusadores de la gente pobre”, expresó Carrizo en un posteo en Instagram.

Informante: Mire este video que anda circulando. Se ve un baul con bolsones de alimentos que supuestamente se le entregaban a la gente para que vote en la interna radical (envía link).

P: No digo que no sea cierto porque más de una vez nos hemos enterado de cosas así. De parte de otras fuerzas políticas también. Y veo que Carrizo le quiso pegar a todos.

I: Así es. Se puso en modo “anti casta”. En cualquier momento lo vamos a ver con la famosa motosierra de Milei (risas).

P: Ojo. Él mismo dijo que apunta a ser la versión local de Milei. Habló de ir “contra toda la burocracia ladrona”. Un discurso que le puede servir mucho en este contexto, más si llegara a ganar Milei.

I: Pero es curioso. Hace un año buscaba despegarse un poco del candidato a presidente, aunque siempre dejaba la puerta entreabierta para captar algún sector afín. Y ahora, cuando uno lo escucha en entrevistas o debates, habla mucho del “Estado inútil”. Lo cierto es que, más allá de que ese discurso puede ser lo que muchos quieren escuchar, Carrizo ha sido concejal. No es alguien ajeno a la política. Y basta con revisar un poco cómo fue su desempeño en el último tiempo cuando ocupó la banca de Política Abierta: no quiso participar de las comisiones y votó en consonancia con el PJ en varias oportunidades.

“A buscarle algo” a De Rivas

El militante peronista dialogaba con el periodista sobre la agenda del Ejecutivo municipal y su ingreso a una etapa de definiciones.

Militante: Ahora que los radicales tienen candidato en carrera, me parece que no va a pasar mucho hasta que la presión haga que nuestra dirigencia salga a elegir el suyo. Por más que algunos pidan interna y hablen de que todos tienen las mismas chances, me parece que solo hace que el intendente (Juan Manuel Llamosas) salga a decir quién de todos será.

Periodista: Me interesa eso que dice de que no todos tienen las mismas chances. ¿A qué se refiere?

M: A los que piden interna los dejamos de lado porque están flasheando, pero hablemos de los otros que están jugando en serio. Le digo que no todos tienen las mismas chances porque hay una gran diferencia entre militar desde la autogestión que desde la estructura. Si bien hacer campaña desde la gestión te da herramientas mejores y más tiempo de cámara, me parece que también jugas con la desventaja de no saber si el apoyo que recibís es orgánico. Esa es la diferencia entre la campaña de los funcionarios municipales y la de Nazario.

P: Me cuesta entenderlo, creo.

M: A ver, piense en esto. ¿Cuántas acciones más puede afrontar Guillermo De Rivas una vez que se le termine el Presupuesto Participativo? El miércoles termina la votación y más adelante viene el anuncio de proyectos ganadores, pero ¿cuánto más puede estirarlo para usarlo a su favor? Está bien que está a cargo del programa mejor valorado de la gestión, incluso por la propia oposición. Pero me parece que van a tener que salir a buscarle algo.

P: Es el secretario de Gobierno. Imagino que habrá más oportunidades, porque para eso lo pusieron allí.

M: Para eso y para organizar un poco la línea política del Gobierno. Pero usted sabe cómo es esto de instalarse como candidato. Se necesita exposición, redes, fotos con gente y hasta una cuota de picanteo con la oposición. Le repito, no es suficiente lo del Presupuesto Participativo. Si quieren tener candidato después de las nacionales, los que lo impulsan deberán hacer algo rápido.

Tironeo en Renato

El periodista recibía un dato de su informante referido a la simpatía política entre un club deportivo de la ciudad y diferentes actores que pretenden competir en las municipales de este año.

Informante: Tengo un chisme para usted. Tiene que ver con la campaña local.

Periodista: Siempre ando con tiempo para el chisme político (risas). Lo escucho.

I: Me cuentan que hay gente del radicalismo un poco molesta con las autoridades del Club Renato Cesarini. Resulta que hasta hace unos meses los tenían como aliados y el sábado trascendió en redes sociales que Santiago Mariscotti (presidente del club) acompañó a Adriana Nazario en una recorrida por el club. Digamos, creen que se prestó para la campaña de alguien del peronismo y eso no fue bien visto por los radicales de Gonzalo Parodi a pocas horas de la interna. Creen que pudo jugarles en contra, especialmente después de lo que pasó hace unos meses.

P: ¿Qué pasó?

I: No sé si sabía, pero tengo entendido que Mariscotti estuvo muy cerca de integrar la lista de concejales. Es lo que se decía, que se bajó unas poquitas horas antes del plazo de cierre. Ahora sale en fotos con Nazario y obviamente lo interpretan como una especie de traición.

P: ¿No es mucho “traición”?

I: Cuando hay enojo, pareciera que nada es mucho.

Interna: FC y PRO ¿prescindentes?

Mientras se llevaba a cabo la jornada electoral de la interna radical, la cronista llegaba al militante de la UCR para consultarle sobre la postura del resto de los partidos que conforman Juntos por el Cambio en la ciudad.

Periodista: Entiendo que siempre se trataron de mantener al margen de la interna pero en los actos de cierre de campaña hubo algún que otro dirigente del PRO y el FC…

Militante radical: En su momento, el “Kily” (como apodan al concejal Pablo Benítez) había estado en varias actividades de los tres precandidatos. Esa fue su manera de mostrar “prescindencia” y decir que no respaldaba a nadie en particular. Ayer felicitó al partido por la jornada democrática y llamó a todos a trabajar juntos para recuperar la Municipalidad. Pero también hubo otros “no radicales” que anduvieron en algún que otro acto, me contó un pajarito.

P: Yo vi a algunos del PRO en el acto de Luján.

M R: A eso lo entiendo un poco porque Luján estuvo en el comité de campaña de Patricia Bullrich. Quizás fue una suerte de “Hoy por tí, mañana por mí”, un espaldarazo luego de haber trabajado juntos en las PASO. Ahí también estuvo gente del grupo del “Terto” Benedetto del Frente Cívico. Por otro lado, en el cierre de campaña del “Pampa” (como apodan a Parodi), estuvo la concejala del PRO, Mónica Lannutti. En fin, sobre la recta final, algunos se animaron a “blanquear”.