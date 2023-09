Por Gabriel Silva

Dentro de Juntos por el Cambio (JpC), distintos integrantes de la coalición en Córdoba no salen del estupor desde el viernes cuando se conoció otra denuncia que vuelve a tener como protagonista a la concejala electa, Jéssica Rovetto Yapur (PRO). La misma que, en la campaña por la intendencia de Rodrigo de Loredo, terminó apuntada porque su pareja tenía abierta una causa por narcotráfico en el fuero federal.

Lo que se conoció previo al fin de semana fue que una clínica privada había aplicado de inmediato el protocolo de Senaf cuando ingresó para ser atendido un bebé con lesiones compatibles con violencia doméstica. De acuerdo con lo que pudo saber Alfil, parte del cuerpo médico que atiende en dicho sanatorio, y que además lo hace en hospitales públicos, venía contabilizando una serie de episodios similares en distintos nosocomios. Sin embargo, y en esto coinciden tanto fuentes de la investigación como parte de la dirigencia que ocupa la cúpula de Juntos, la reacción Rovetto Yapur, quien es la madre de la criatura, rozó el escándalo cuando le aplicaron el protocolo.

El hecho ocurrió hace varios días, pero se conoció recién el viernes pasado y volvió a poner la lupa sobre la concejala electa en una nueva campaña. Después de lo conocido en la previa a la derrota de De Loredo, este ‘episodio 2’ se produce a horas de un arribo de Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos que necesita reconstruir el vínculo de la alianza con la ciudadanía cordobesa para tratar de empujar sus chances de ingresar al balotaje. Por lo que, ayer por la tarde, varios integrantes de la coalición estaban esperando que se concretara una promesa que hasta anoche parecía incumplida por parte de un sector del PRO: la renuncia de Rovetto Yapur.

Ayer, consultadas fuentes de Juntos como también aquellos que integrarán el oficialismo en el Concejo Deliberante a partir de diciembre, había interrogantes sobre qué puede pasar en el futuro inmediato de la polémica edil. Los presidentes de los partidos que integran la alianza le pidieron la renuncia el mismo viernes; aunque anoche algunos en Juntos sostenían que “está en un limbo para renunciar”. “Todavía no asumió, distinto es cuando asuma. Ahí se aplican los mecanismos y se la puede sacar con los dos tercios”, dijeron.

En tanto, quienes tendrán el control del Concejo desde diciembre barajan dos alternativas. “Puede renunciar ahora ante la Junta Electoral y asume otro; o directamente se cae su asunción porque no la avale la comisión de peticiones y poderes”, dijo un integrante de Hacemos. Quien, además, no descartó que se aplique “inhabilidad moral”. Misma herramienta que se tomó en su momento con Domingo Bussi o Luis Patti para no tomarles juramento e impedirles que asuman. El tucumano como diputado nacional y el excomisario, como intendente de Escobar, en zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Reacción centrípeta o fuerza centrífuga

Los cordobeses de Juntos saben que tienen dos caminos y, con algunos bemoles, ninguno desconoce que se trata de dos delitos complejos que se investigan y que involucran a Yapur, de manera directa o indirecta: narcotráfico y maltrato infantil. La decisión ahora es si siguen conviviendo con la dirigente del PRO y reaccionan como una fuerza centrípeta; o la expulsan para evitar nuevas polémicas.

Según pudo saber este diario, ni Rovetto Yapur como así tampoco su pareja –el padre de la criatura- están imputados. Pero varios hablaron con la concejala y no había cambiado su parecer con respecto a la campaña municipal, cuando envuelta en la polémica, decidió conservar su candidatura y esmeriló, según sostienen algunos, el rendimiento electoral de De Loredo.

De hecho, el entorno del radical, quien desde hace algunos días tiene un rol más protagónico en la campaña de Bullrich junto a Luis Juez y Mario Negri, habló con parte del PRO para que se resuelva la situación de la concejala. Y el malestar se agravó porque hay dirigentes que admiten que, antes de un encuentro de la juventud hace dos sábados en zona sur, ella ya sabía de la situación, ya no tenía la criatura a cargo y lo ocultó.

Arrinconada, la mujer que pertenece a la línea de Bullrich y de Laura Rodríguez Machado en Córdoba intentó de manera infructuosa tener línea directa con la candidata nacional para explicarle su situación. “Le dijeron que ‘de arriba’ habían pedido su renuncia y ella quiere ver cuán arriba están pendiente de esto”, dijo a este diario una persona de diálogo habitual con la concejala electa. Mientras tanto, ella espera algún artilugio para comprobar su inocencia y la de su pareja en ambas causas. Aunque no creen que se pueda hacer dentro de los tiempos para salvaguardar o que no tenga impacto en la campaña de Bullrich.

El radicalismo, en tanto, no descarta reforzar el pedido de apartamiento. Casi como una condición para conservar la unidad en el Concejo desde diciembre. “Hay que ver qué país y qué Concejo tenemos. Pero podría existir un acuerdo que sirva como una especie de revancha de Rodrigo. Creo que él hará lo imposible para dejarla afuera”, sostuvo un radical.

El futuro de Rovetto parece estar sellado. Dentro de la alianza, los enemigos son varios y hablan de torpeza en momentos clave; y por parte del oficialismo, saben que, si llega a diciembre, tendrán un golpe de efecto fuerte de arranque.