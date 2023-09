En el habitual Ciclo de Coyuntura que organiza la Bolsa de Comercio de Córdoba, el invitado fue Eduardo Constatini, empresario constructor y fundador del museo Malba. Antes de su exposición, habló Manuel Tagle, presidente de la entidad. “Estamos en manos de Sergio Massa, ministro y candidato; al no tener las ideas claras, está tomando medidas que puedan influir sobre el resultado electoral. Introdujo ciertas medidas demagógicas; no son las mejores que podría haber salvo que lo justifique una crisis”, afirmó Tagle.

Definió a Massa como “especialista en dejar bombas activadas” para el futuro gobierno. “La Argentina debe empezar a dar muestras de sensatez. Tenemos una situación de Leliqs, de pasivos del BCRA que son cuatro veces la base monetaria. Es un problema. Todos los meses el Central debe pagar $900.000 millones de intereses de las Leliqs. Es una situación complicada”, añadió.

Tagle insistió en que la estabilidad económica es la base “para construir crecimiento y desarrollo. Debemos volver a la sensatez para revitalizar la economía y devolverle el bienestar a la sociedad. Hay que volver a la economía de mercado, con precios libres, integrada al mundo”.

Constantini consideró que la actual crisis es “más grave, más aguda” que las anteriores y que hay “un fin de ciclo” porque el Estado está “quebrado hemos aplicado políticas demagogas o puristas a costa del Estado, hemos agrandado el Estado y, a la vez, hemos quebrado sus finanzas, además del balance del Banco Central. Hemos agotado el financiamiento externo. La Argentina forzosamente tiene que cambiar su política, sino vamos a una hiperinflación”.

En esa línea explicó en el país está “subiendo peligrosamente la tasa de inflación” y que la híper “se podría producir si siguen los errores forzados o si el próximo gobierno falla”.

El empresario admitió que le sorprendió el 30% logrado por Javier Milei en las PASO, aunque lo “alegró” el resultado. “Lo voté a Horacio Rodríguez Larreta por el manejo de la ciudad, no por la política. Soy un fuerte crítico de Juntos por el Cambio como oposición, se preocuparon por la interna y no por la gente. Pensaron que eran ganadores -agregó-. No apoyo todo lo que dice Milei, pero veo claro que puso en escena lo que mucha gente sentía; interpreta lo que quiere la gente, lo comunica bien. Es un fuerte llamado de atención a la política tradicional. Eso lo veo bien”.

En ese tramo de la exposición, sostuvo que lo “razonable” de un país es que tenga su moneda, que el BCRA “sea independiente por su carta orgánica, que custodie el valor de la moneda. Que haya disciplina fiscal y disciplina monetaria”.

“Si Milei en vez de jugarse el todo por el todo a una dolarización, fuera por una medida más plausible como es la independencia del Banco Central, el mercado lo tomaría bien -analizó-. Cuando ganó Milei los mercados bajaron porque creyeron que su propuesta no es lograble. Sin dólares no veo posible la dolarización”.

Varias veces aclaró que no es politólogo, pero que cree que Milei ganará: “Deseo que se atempere, desarrollar la capacidad de diálogo y de negociación. El Congreso estará relativamente atomizado, lo que es positivo porque las grandes reformas no se pueden aprobar de la noche a la mañana. Los milagros no existen, la Argentina no puede dar soluciones inmediatamente, necesitamos años, casi décadas para resolver los problemas estructurales que tenemos”.

El empresario sostuvo que, tal vez, cuando asumió Juntos por el Cambio habrá pensado “la Argentina no puede hacer un ajuste, vamos a crecer primero” pero que eso es imposible. “Cuando la inflación es alta hay que bajar el gasto; hay que debilitar el mercado laboral para que los aumentos de sueldo no sean tan altos para que no presionen los precios. Así funciona la economía. Ojalá no fuera así el trade-off. Hoy el desequilibrio es gigante y no hay otra solución que disciplinarnos y hacer sacrificios para un día estar mejor”.