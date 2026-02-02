Enroque Corto

Los videos del discurso

Desde Laboulaye, el informante se contactaba con el periodista para comentarle sobre reacciones en tiempo real al discurso del gobernador Martín Llaryora.

Informante: Mucha actividad en las redes de legisladores y dirigentes durante el discurso del gobernador.

Periodista: ¿Reaccionan o se aburren?

I: Ambas. En defensa de ellos, hubo veinte minutos donde el gobernador dejó de hablar para dar paso a un video donde repasó todos los logros y avances de su agestión. Más allá del aplauso de pie de todos los peronistas, me pareció un exceso.

P: Lo estaba siguiendo online. Se me hizo largo también.

I: No fui el único. En las redes, Rodrigo de Loredo tuiteó “Bueno, el editor de videos inauguró el período de sesiones ordinarias en Córdoba”. Chan.

P: Rodrigo modo tuitero.

I: Después lo leí a Gregorio Hernández Maqueda. “Los videos eternos con cifras incomprobables buscan compensar la pobreza en ideas, en oratoria y en gestión. Una muestra más de la decadencia cultural de este régimen”, puso desde su cuenta de X.

P: Bueno. Cosas esperables, ¿no?

I: Sí. Pero todavía no entiendo a quién se le ocurrió que era una buena idea ver un video largo antes que escucharlo al gobernador enumerar todas esas obras. Digo, si son logros, ¿no era mejor que los diga el autor? Para mí, un pifie.

¿Voto unánime?

La ley para bajar la edad de imputabilidad a los menores que delinquen será tratada en las sesiones extraordinarias del Congreso, que comienzan hoy. El gobierno de Córdoba ya tiene una posición tomada y ayer la confirmó el ministro de Justicia, Julián López.Informante: El ministro López aseguró que los diputados y la senadora del oficialismo provincial van a acompañar la ley que baja de 16 a 13 o 14 años la edad de imputabilidad.

Alfil: ¿Dijo que todos lo harán? Los libertarios tienen dudas sobre el voto de algunos, por ejemplo, de Juan Brugge.

Informante: En medio de tanta actividad ayer en Laboulaye, el ministro dio por sentado que el apoyo va a ser total porque, supuestamente, la nueva realidad sobre el delito juvenil lo amerita.

Alfil: Veremos.



La “Tercera Vía” radical y un fuerte mensaje

Con una foto política desde Mina Clavero, dirigentes de la UCR enrolados en la llamada “Tercera Vía” volvieron a marcar la cancha: el partido no tiene dueños, necesita debate interno y debe ordenar su identidad antes de salir a discutir acuerdos electorales. Un informante cercano a Dante Rossi contó los trasfondos del encuentro a un periodista de Alfil.

Periodista: En Mina Clavero, el intendente Luis Quiroga reunió a los legisladores Dante Rossi, Sebastián Peralta y al exlegislador Rodrigo Serna ¿A qué se debió el encuentro?

Informante: Acompañar a un festival, pero sobre todo fuimos a decir que el radicalismo necesita volver a hablar consigo mismo: debate, participación y territorio. Vemos que hay decisiones tomadas entre pocos y eso vacía de sentido al partido.

P: Cuando dicen que “la UCR no tiene dueños”, ¿a quiénes apuntan?

I: A prácticas unilaterales. Antes de pensar en “alianzas” con los libertarios hay que definir qué partido queremos ser y para qué gobernar. Para ser una alternativa real para los cordobeses, hay que tener identidad propia, ideas claras y no copiar modelos ajenos ni subordinarnos a proyectos que no representan los valores históricos del radicalismo.

Malestar docente

Ya están acreditados los salarios docentes pero en algunos casos hubo sorpresas que pueden complicar el frente magisteril al Gobierno.

Informante: Son muchos los docentes activos que sufrieron descuentos en sus haberes de enero. Descuentos por recálculos, o por "revisiones" o por lo que sea, pero implica menos plata en el bolsillo.

Alfil: ¿Qué dice la UEPC?

Informante: Los de Capital van a tomar ese malestar. Hay casos donde son porcentajes importantes.

Alfil: Justo coincide con la vuelta a las aulas. En quince dias los maestros vuelven al trabajo y esto trae mal humor.

Informante: Tal cual, y también coincide con la nueva negociación salarial.

Llamosas “mete bocado”

El periodista recibía un mensaje del dirigente peronista de la capital, quien le comentaba sobre el efecto de las declaraciones realizadas por el legislador Juan Manuel Llamosas en medio de la discusión por la compra de drones.

Dirigente: Déjeme que le diga, buena adquisición la de Juan Manuel Llamosas al esquema central del Gobierno provincial.

Periodista: ¿A qué viene esto?

D: Vi por ahí que lanzó algunas declaraciones picantonas por el desplante del Frente Cívico en el Tribunal de Cuentas. Metió bocado y dijo que los juecisitas son oportunistas, que están enojados porque la gente no los vota, pero que los cordobeses saben que para hablar está la oposición y para hacer está el Gobierno.

P: ¿En serio Llamosas dijo eso?

D: Le paso el audio. ¿Le sorprende?

P: Sí, le soy franco. De hecho, pareciera ser más crítico con la oposición que cuando le tocó ser intendente. Llamosas no es conocido por las discusiones calientes.

D: Me habían dicho eso, pero mejor todavía. Demuestra que, si lo ponen a jugar de tercera autoridad provincial, va a hacer lo necesario para cumplir con el puesto. Mi opinión es que el gobernador necesitaba alguien así. No es un mero aplaudidor, sino alguien que habla desde la experiencia de ser intendente de la segunda ciudad más populosa de Córdoba. Le falta espíritu capitalino a Llamosas, pero tiene tiempo de incorporar los vicios que tenemos (risas).