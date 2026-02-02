Alfil Blanco

Lo más visto

Descuentos masivos de Bancor en salarios estatales abren un nuevo frente de conflicto con el Panal Gabriela Yalangozian Provincial 03 de febrero de 2026 A la suba de los aportes personales y del APROSS que cercenan los salarios de empleados públicos, se sumaron los descuentos masivos del Banco de Córdoba por deudas con tarjetas en las cuentas salario. Crece la bronca entre los estatales y los gremios piden respuestas al Gobierno de Martín Llaryora.

Enroque Corto Redacción Alfil Enroque Corto 04 de febrero de 2026 Torres, con las 62-O | Se jubila Sereno y hay expectativa por su sucesor | Tren en llamas y pases de factura

Intendentes: los requisitos de Bornoroni para unirse a LLA Felipe Osman Provincial 04 de febrero de 2026 El presidente de la bancada oficialista tiene tres condiciones para los intendentes que quieran guarecerse bajo el paraguas violeta: fidelidad a la causa nacional -la reelección de Milei-, compromiso con el proyecto provincial libertario, y pegar las elecciones en el 2027.

Por qué Llaryora suspendió reunión con CGT: riesgo Milei y frente gremial propio Bettina Marengo Provincial 04 de febrero de 2026 La reunión con Cristian Jerónimo y Jorge Sola iba a ser ayer a la tarde. Pero en el Panal se molestaron porque se filtró. Evaluaron que no podían recibir a la CGT nacional sin recibir a los cordobeses y calcularon costo-beneficio de quedar enfrentados a la Casa Rosada.