Alfil Blanco

Enroque Corto02 de febrero de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros

Porque la tensión con el juecismo por la licitación de los drones lo puso en alta visibilidad pública.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 18.33.21

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto04 de febrero de 2026

Torres, con las 62-O | Se jubila Sereno y hay expectativa por su sucesor | Tren en llamas y pases de factura

llamosas (6)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto03 de febrero de 2026

Llamosas calificó a la oposición de “destructiva” | Conflicto con el SUOEM en Villa Giardino | Indicio: Las 62-O preparan plenario contra la Reforma Laboral

tercera via del radicalismo

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto02 de febrero de 2026

Los videos del discurso | ¿Voto unánime? | La “Tercera Vía” radical y un fuerte mensaje | Malestar docente | Llamosas “mete bocado”

WhatsApp Image 2026-01-29 at 4.51.34 PM

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto30 de enero de 2026

Dos en escenario del Real | Control en la mira | Las desilusiones del fútbol

pailos

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto29 de enero de 2026

Llaryora con ¿Pailos? | Rodríguez Machado sale a bancar | Insólito reclamo a Rodrigo De Loredo | Choferes de apps también reclaman

ilustra bornoroni con dos sellos aceptado rechazado

Intendentes: los requisitos de Bornoroni para unirse a LLA

Felipe Osman
Provincial04 de febrero de 2026

El presidente de la bancada oficialista tiene tres condiciones para los intendentes que quieran guarecerse bajo el paraguas violeta: fidelidad a la causa nacional -la reelección de Milei-, compromiso con el proyecto provincial libertario, y pegar las elecciones en el 2027.