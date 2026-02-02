Alfil Blanco

Enroque Corto
Torres, con las 62-O | Se jubila Sereno y hay expectativa por su sucesor | Tren en llamas y pases de factura
Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros
Porque la tensión con el juecismo por la licitación de los drones lo puso en alta visibilidad pública.
Llamosas calificó a la oposición de “destructiva” | Conflicto con el SUOEM en Villa Giardino | Indicio: Las 62-O preparan plenario contra la Reforma Laboral
Los videos del discurso | ¿Voto unánime? | La “Tercera Vía” radical y un fuerte mensaje | Malestar docente | Llamosas “mete bocado”
Dos en escenario del Real | Control en la mira | Las desilusiones del fútbol
Llaryora con ¿Pailos? | Rodríguez Machado sale a bancar | Insólito reclamo a Rodrigo De Loredo | Choferes de apps también reclaman
A la suba de los aportes personales y del APROSS que cercenan los salarios de empleados públicos, se sumaron los descuentos masivos del Banco de Córdoba por deudas con tarjetas en las cuentas salario. Crece la bronca entre los estatales y los gremios piden respuestas al Gobierno de Martín Llaryora.
El presidente de la bancada oficialista tiene tres condiciones para los intendentes que quieran guarecerse bajo el paraguas violeta: fidelidad a la causa nacional -la reelección de Milei-, compromiso con el proyecto provincial libertario, y pegar las elecciones en el 2027.
La reunión con Cristian Jerónimo y Jorge Sola iba a ser ayer a la tarde. Pero en el Panal se molestaron porque se filtró. Evaluaron que no podían recibir a la CGT nacional sin recibir a los cordobeses y calcularon costo-beneficio de quedar enfrentados a la Casa Rosada.
El hombre de Alta Gracia reunió en la Unicameral al bloque de legisladores y luego los llevó a un asado en la sede del PJ. Contraataque oficialista al organismo que maneja Luis Juez.