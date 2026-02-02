Alfil Negro

El verdadero ruido político de la jornada se produjo horas antes del discurso de Llaryora. Luis Juez reapareció en clave electoral junto a Gabriel Bornoroni y marcó el inicio de una estrategia opositora que apunta a 2027. De Loredo se sumó a la foto y dijo presente en la discusión latente sobre liderazgos y métodos.

El clima del domingo, tanto en la previa del gobernador como de los dirigentes opositores, dejó en claro que el año electoral 2027 ya está aquí. El mandatario cuidó su relación con Milei, al que no criticó pese a sus menciones a “la crisis” y apuntó contra Juez y De Loredo. Rebaja de impuestos, 82% a jubilados, fondos para seguridad y para sectores vulnerables, lo más destacado entre los anuncios.