Alfil Negro

Intendente de San Francisco, Damián Bernarte

Porque atraviesa un sprint de cambios dentro del gabinete local, con la salida de algunos nombres que aportaban buena imagen.

Los videos del discurso | ¿Voto unánime? | La “Tercera Vía” radical y un fuerte mensaje | Malestar docente | Llamosas “mete bocado”

Dos en escenario del Real | Control en la mira | Las desilusiones del fútbol

Llaryora con ¿Pailos? | Rodríguez Machado sale a bancar | Insólito reclamo a Rodrigo De Loredo | Choferes de apps también reclaman

El sur se mete al debate por la edad de imputabilidad | Plaza con memoria y apellido incómodo | Guerra de conferencias | Epec, ¿en Buenos Aires?

Con el auto-parlante, no | El Chaqueño Palavecino ¿expulsado? | Reforma Laboral | Algarabía legislativa en el sur | “Enemigo público”

Los videos del discurso | ¿Voto unánime? | La “Tercera Vía” radical y un fuerte mensaje | Malestar docente | Llamosas “mete bocado”

Antes del discurso, Juez y Bornoroni lanzaron juntos la carrera al 2027

El verdadero ruido político de la jornada se produjo horas antes del discurso de Llaryora. Luis Juez reapareció en clave electoral junto a Gabriel Bornoroni y marcó el inicio de una estrategia opositora que apunta a 2027. De Loredo se sumó a la foto y dijo presente en la discusión latente sobre liderazgos y métodos.

Llaryora con libreto de gestión y reproches explícitos a la oposición

El clima del domingo, tanto en la previa del gobernador como de los dirigentes opositores, dejó en claro que el año electoral 2027 ya está aquí. El mandatario cuidó su relación con Milei, al que no criticó pese a sus menciones a “la crisis” y apuntó contra Juez y De Loredo. Rebaja de impuestos, 82% a jubilados, fondos para seguridad y para sectores vulnerables, lo más destacado entre los anuncios.