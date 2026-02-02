Alta Gracia celebra su 37º Encuentro Anual de Colectividades

Gabriela YalangozianProvincial03 de febrero de 2026
A la suba de los aportes personales y del APROSS que cercenan los salarios de empleados públicos, se sumaron los descuentos masivos del Banco de Córdoba por deudas con tarjetas en las cuentas salario. Crece la bronca entre los estatales y los gremios piden respuestas al Gobierno de Martín Llaryora.
Redacción AlfilEnroque Corto04 de febrero de 2026
Torres, con las 62-O | Se jubila Sereno y hay expectativa por su sucesor | Tren en llamas y pases de factura
Felipe OsmanProvincial04 de febrero de 2026
El presidente de la bancada oficialista tiene tres condiciones para los intendentes que quieran guarecerse bajo el paraguas violeta: fidelidad a la causa nacional -la reelección de Milei-, compromiso con el proyecto provincial libertario, y pegar las elecciones en el 2027.
Bettina MarengoProvincial04 de febrero de 2026
La reunión con Cristian Jerónimo y Jorge Sola iba a ser ayer a la tarde. Pero en el Panal se molestaron porque se filtró. Evaluaron que no podían recibir a la CGT nacional sin recibir a los cordobeses y calcularon costo-beneficio de quedar enfrentados a la Casa Rosada.
Bettina Marengo04 de febrero de 2026
El hombre de Alta Gracia reunió en la Unicameral al bloque de legisladores y luego los llevó a un asado en la sede del PJ. Contraataque oficialista al organismo que maneja Luis Juez.