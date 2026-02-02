Alta Gracia celebra su 37º Encuentro Anual de Colectividades

La fiesta mayor de Alta Gracia tendrá lugar del 4 al 8 de febrero y contará con más de 28 carpas gastronómicas y shows sin plateas ni espacios diferenciados.

La entrada será una consumición.

En el marco de un verano a puro encuentro y celebración, Alta Gracia se prepara para vivir una nueva edición de su fiesta más emblemática: el Encuentro Anual de Colectividades, que se desarrollará del 4 al 8 de febrero en la ciudad del tajamar, convocando a vecinos y a turistas de todo el país.

El Encuentro de Colectividades es la fiesta más antigua de la ciudad y uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la temporada de festivales a nivel nacional. Año tras año, reúne a representantes de distintos países del mundo que ofrecen sus platos y costumbres en un recorrido que invita a viajar a través de los sabores, las tradiciones y la identidad de cada cultura.

La propuesta se completa con una intensa agenda artística: Dos escenarios, con manifestaciones culturales y espectáculos durante cada jornada que harán disfrutar a todos los presentes. El escenario principal “Milo Morcillo” recibirá este año a artistas de gran convocatoria como Damián Córdoba, Magui Olave, el Indio Lucio Rojas, Los Herrera, entre muchos otros, además de la participación destacada de los ballets de las colectividades, que cada noche deslumbrarán al público con sus danzas típicas y coloridos vestuarios.

El Encuentro de Colectividades nació en 1988, en el marco de las celebraciones por los 400 años de la cesión de tierras por parte de la corona española que daría origen a Alta Gracia. Desde entonces, el evento atravesó distintas etapas y transformaciones, hasta consolidarse hoy como una fiesta de relevancia nacional, que sigue creciendo sin perder su esencia ni su fuerte vínculo con la comunidad.

El espíritu del evento es claro: celebrar la diversidad cultural que enriquece la identidad de Alta Gracia, en un espacio pensado para el disfrute colectivo. En ese sentido, el Encuentro no cuenta con plateas ni sectores diferenciados: todas las personas pueden acceder y disfrutar de todos los espectáculos por igual, simplemente ingresando al predio.

Este año, la entrada tendrá un valor de $6.000, e incluirá una consumición. Además, jubilados, menores de 10 años y personas con discapacidad junto a un acompañante ingresan de manera gratuita.

Una vez más, Alta Gracia abre sus puertas al mundo para celebrar la cultura, la gastronomía y el encuentro, en una fiesta que ya es parte de su identidad y de la memoria colectiva de generaciones.

La programación completa del evento se encuentra disponible en el sitio www.encuentrodecolectividades.com.ar