Por Gabriel Marclé

El debate por la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias que impulsó Sergio Massa generó sendos cortocircuitos entre la dirigencia sindicalista local y el justicialismo que se encolumna detrás de la campaña presidencial de Juan Schiaretti. Como ocurrió en toda la provincia, la delegación local de la Central General del Trabajo (CGT) solicitó ayer a los diputados cordobeses que acompañen la iniciativa del ministro de Economía, aun sabiendo de antemano que el schiarettismo, representado en la Cámara baja por el riocuartense Carlos Gutiérrez, votaría en contra.

En conferencia de prensa, antes que diputados comenzara la sesión donde abordó la iniciativa, los representantes de la CGT Río Cuarto exteriorizaron su descontento con los argumentos que el PJ cordobesista utilizó para justificar su rechazo a la medida. En tiempos electorales, los referentes de Hacemos por Nuestro País en la capital alterna tomaron esta reacción del sindicalismo como una mímica que buscaba favorecer a la plataforma de Sergio Massa. Lo cierto es que las diferencias exteriorizadas por la CGT que dirige Ricardo Magallanes pusieron en un brete a la representación peronista de la ciudad, alineada en su mayoría con la campaña del único representante del interior en la carrera por la presidencia.

“Piden eliminarle retenciones al campo, pero no están de acuerdo con esta medida que beneficia a los trabajadores”, señaló el secretario general de la CGT local, frase que reiteró lo manifestado días atrás desde la central obrera a nivel Córdoba, pero que todavía no había generado ondas hacia el interior del Imperio. “Utilizan la coparticipación de forma grotesca y no les llega a todos por igual. Han hecho obras, pero no hay una distribución equitativa”, continuó Magallanes en una diatriba que tuvo destinatario local, el diputado Carlos Gutiérrez, espada del schiarettismo en el Congreso.

Tras la conferencia del martes a la mañana que reunió a representantes de un centenar de gremios adheridos a la central, el PJ riocuartense resultó particularmente tocado ya que los principales referentes del partido en la ciudad se encuentran abocados a militar la presidencia de Juan Schiaretti. Hizo ruido que semejante reclamo haya surgido de la misma CGT que en la campaña provincial había jugado a favor de Hacemos Unidos por Córdoba de Martín Llaryora y con Juan Manuel Llamosas en la lista. Incluso el ahora criticadísimo Carlos Gutiérrez supo estar sentado junto a Magallanes y compañía durante los tiempos de campaña PASO, cuando Schiaretti era precandidato presidencial.

Para esta cuestión, el propio Magallanes brindó una respuesta sugerente. “Cada gremio dispondrá cómo actuará durante la campaña. Nosotros entendemos que estos diputados que nos representan y que la mayoría de los riocuartenses apoyaron en su momento actúen de acuerdo a las necesidades de la gente”, dijo el titular de la central obrera. La lectura entre líneas de esta frase permite confirmar lo que algunos dirigentes ya venían comentando por lo bajo: “La CGT es llamosista, no schiarettista”, afirman respecto a la cercanía con el intendente municipal.



Más allá de que la postura del bloque Córdoba Federal se alivianó con el paso de las horas -y de las críticas-, da la sensación que las formas elegidas por el sindicalismo y sus repercusiones en la escena local pudieron haber generado un punto de no retorno, teniendo en cuenta el porvenir de las campañas. El pronunciamiento público de la central obrera generó un clima tenso entre el sindicalismo y el PJ que conduce Llamosas, uno de los más activos promotores de la campaña presidencial de Juan Schiaretti.

Con las presidenciales en un mes y el inicio del camino al 2024 que el PJ recorrerá unido, el acercamiento entre la CGT y el mandatario municipal de la capital alterna podría entrar en pausa, al menos hasta que pase el temblor del debate por ganancias. De hecho, ayer estaba previsto una presentación del Portal de Empleo de la Municipalidad local, actividad en la que tomaría parte el sector sindicalista afín a la gestión. Finalmente, el encuentro fue postergado hasta nuevo aviso, aunque desde el Palacio de Mójica aseguran que nada tuvo que ver con las expresiones públicas de la CGT contra el Gobierno cordobés.

Al mismo tiempo que la central dirigida por Magallanes, las 62 Organizaciones Peronistas lanzaron su postura y sorprendieron coincidiendo con la CGT, espacio con el que vienen enfrentados desde hace tiempo. “Hay que olvidarse de este momento electoral y votar positivamente este proyecto porque el sueldo no es ganancia. El pueblo no sabe de la pelea política ni de la coparticipación, sabe de cómo sufre el bolsillo del trabajador día a día. Hay que votar con la argentinidad más grande que tenemos, el trabajo”, dijo Fabio Oviedo, secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas en Río Cuarto. Ni los aliados del schiarettismo ocultaron su descontento.