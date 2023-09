Por Yanina Soria

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó ayer desde Salta una foto de alto contenido político que en plena campaña nacional hace ruido en Juntos por el Cambio.

En el marco de un encuentro con gobernadores del Norte Grande donde anunció distintas obras, sentó entre los nueve mandatarios a los radicales Gerardo Morales de Jujuy (presidente además de la UCR nacional) y Gustavo Valdés de Corrientes.

Desde el escenario en la localidad de General Güemes y tras elogiarlos por el trabajo y por haberse “animado” a compartir el acto siendo de otro partido, el ministro-candidato lanzó un compromiso: habló de un gobierno de unidad nacional en caso de llegar a la presidencia y prometió lugares en un eventual gabinete para dirigentes de otras fuerzas políticas.

"Les pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos”, dijo Massa que horas antes había estado en Rosario con el intendente reelecto Pablo Javkin.

Luego, llegó un segundo guiño a los gobernadores. Anunció que va a incorporar una adenda a la presentación del Presupuesto 2024, con un mecanismo de coparticipación "para cuidar las cuentas de las provincias".

Massa dijo que se reunió con los mandatarios del Norte quienes le plantearon inquietudes por el impacto en sus finanzas tras la eliminación del impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA.

En ese contexto, los jefes provinciales le acercaron una propuesta que va en sintonía con el proyecto ya presentado en Diputados la semana pasada cuando se trató la reforma a Ganancias. Entre otros, lo firmaron la cordobesa Natalia de la Sota y el jefe del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, quienes junto a Graciela Camaño acompañaron la iniciativa impulsada por Massa.

"Vamos a incorporar como una adenda a la presentación del presupuesto un mecanismo de coparticipación de parte del impuesto al Cheque y parte del impuesto PAIS, para cuidar las cuentas de las provincias", dijo ayer desde Salta.

Sin embargo, esa decisión no modifica la posición que el gobernador Juan Schiaretti y sus parlamentarios tienen sobre la modificación del impuesto a las Ganancias.

Bien vale recordar que fue el candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País uno de los primeros en reaccionar al anuncio realizado por el titular de Economía a quien Schiaretti le reprochó hacerse “el Papá Noel” con la plata de las provincias.

Luego, fue Carlos Gutiérrez quien desde su banca en Diputados argumentó el rechazo de Córdoba Federal (excepto De la Sota) a ese proyecto avisando que, si en ese momento se trataba el proyecto para compensar a las provincias con la coparticipación del 30 por ciento del impuesto al Cheque, su bancada aprobaría lo de Ganancias.

“Sin embargo, se dice que ese proyecto se trabajará en el marco de la discusión del Presupuesto 2024 ¿en serio nos están tomando el pelo? ¿Alguien cree en sus cabales que vamos a discutir alegremente el Presupuesto antes del 22 de octubre y después del 22 con más razón de acuerdo a cómo sea el resultado electoral? Por qué no discutimos hoy esta iniciativa”, había dicho el diputado schiarettista.

Consultado por este medio, ayer el riocuartense aclaró que la adenda anunciada por Massa no cambia la postura de Córdoba Federal que en los próximos días se verá reflejada en el rechazo también de la senadora Alejandra Vigo. “Estamos en la misma, no le creemos nada a Massa, y menos aún le creemos en Córdoba. Hasta que ese proyecto no se apruebe seguimos pensando que se desfinancian las provincias y los municipios, de los que nadie habla”, dijo la espada del gobernador en Diputados.