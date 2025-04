Ferrer pisó el cronograma, notificó al Congreso UCR y Mestre va a Tribunales

Por Gabriel Silva

Ayer en horas del mediodía, el presidente del Comité Provincia del radicalismo, Marcos Ferrer, notificó al titular del congreso UCR, Facundo Cortés Olmedo, para que se reorganice el cronograma del partido frente a la suspensión de las Paso y convoque a la mesa de congresales para empezar a discutir los plazos de cómo se definirán los candidatos del radicalismo. Así, el intendente de Río Tercero y el resto del deloredismo ganaron tiempo, y pisaron las definiciones con las que el mestrismo había emplazado a la conducción del partido que contó este diario la semana pasada.

Tal como lo adelantó Alfil, el mestrismo presionó para que ayer lunes se diera a conocer el cronograma de internas y Ferrer lo que hizo fue dejar la pelota en cancha del congreso. Ante esto, hoy el entorno del exintendente Ramón Mestre acudirá a la Justicia electoral, como dijeron que iban a hacer en caso de no tener certezas de parte de la conducción radical.

“Este Comité Central recibió diversas notas y comunicaciones de parte de los presidentes de los comités de departamentos, congreso de la juventud, foro de intendentes, foro de concejales y tribuno de cuentas donde manifestaron las dificultades operativas, políticas y económicas para llevar adelante el proceso electoral interno estipulado en nuestra Carta Orgánica”, dice un párrafo completo con los argumentos que Ferrer envió a Cortés Olmedo.

Además de cerrar con el pedido de readecuación del cronograma electoral desde la convocatoria hasta la fecha de la elección interna.

De Loredo vs. Mestre, una carrera contrarreloj

Desde el viernes por la noche en la que se produjo una reunión entre las espadas de De Loredo con los enviados de Mestre se conocía este desenlace. El argumento de las dificultades políticas y económicas disparadas desde el interior iban a ser el plafón del documento que Ferrer le envió al congreso UCR, para que los de Más Radicalismo caminen Tribunales. Nada ajeno a disputas de otros años dentro de la centenaria fuerza.

“Estaba concentrado haciendo una demanda, porque mañana (por hoy) vamos a patear Tribunales”, reconoció una fuente del mestrismo que, ante la consulta sobre el documento enviado por el Comité Provincia al congreso respondió: “no va a servir de nada porque nosotros mañana entramos a Tribunales y el congreso no se va a poder mover. Judicializamos y trabamos”.

En tanto, los alfiles de De Loredo defendieron lo resuelto por Ferrer, hablaron de “razones prudentes” y apuntaron al entorno de Mestre de querer “embarrar la cancha”. “No sabemos ni con quién nos vamos a aliar todavía, ¿cómo vamos a definir los candidatos antes? ¿Y qué, los otros no juegan?”, razonaron a este diario.

Por debajo, la disputa intrínseca: Mestre no quiere una alianza con los libertarios y De Loredo no descarta un acuerdo con la mesa chica de Milei que le permita, no solo retener su escaño en la Cámara baja, sino también encabezar y usar el 2025 como plataforma de su candidatura a la gobernación en dos años. Lo otro que también debe impedir Mestre y un actor que, por ahora, mira a la distancia la disputa radical como es el senador Luis Juez.

Y a quien, las versiones durante el fin de semana de un encabezamiento de De Loredo en un armado conjunto con los libertarios no le cayeron bien. “Tenemos claro que Juez va a hacer lo humanamente imposible para que Rodrigo no encabece, pero es el turno de nosotros y no podemos negociar que De Loredo no encabece la lista”, dijo un radical afín a la expectativa que genera el diputado.

El efecto Santa Fe

El triunfo del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro en la elección del domingo en la que se eligieron convencionales constituyentes también tuvo un análisis partido del radicalismo en Córdoba. Mientras los cercanos a Mestre celebraron el triunfo del santafesino y marcaron profundas diferencias en la manera de hacer política entre Pullaro y De Loredo; los cercanos al diputado lo vieron con el pragmatismo del mensaje que llegó a Casa Rosada tras la dura derrota de los libertarios a manos del radicalismo.

“Maxi es todo lo opuesto a Rodrigo en la manera de convocar, de liderar, de abrazar al radicalismo. De Loredo, por el contrario, desprecia el sello, reniega del radicalismo”, dijo un integrante de la oposición al jefe del bloque en Diputados.

En tanto, voces cercanas al parlamentario creen que es el momento de que tomen nota en Balcarce 50. Si bien es cierto que hay divisiones, porque existen aquellos que trabajan en sostener su cercanía con el PRO de Mauricio Macri, el vínculo entre De Loredo y el asesor Santiago Caputo, dueño de la advertencia por lo mal que se manejó Karina en Santa Fe, existe.

Y acá talla la otra gran diferencia en el radicalismo cordobés. Mestre rechaza ese acercamiento, y los deloredistas, aún si no existiese esa posibilidad y tuvieran que encarar otra alquimia, ni lo consideran al exintendente en la boleta. “Ramón tiene que entender que él no puede ser candidato en una lista encabezada por Rodrigo”, reconoció a este diario hace unos días un radical de voz firme en la capital cordobesa.

En Más Radicalismo saben eso. Como admiten también que la propuesta para el mestrismo es el lugar de la mujer con alguien del interior, lo que irrita al entorno del exintendente.

Como sea, el radicalismo se asoma a un escenario dividido como el del 2019 en la elección provincial y municipal; y cerca de De Loredo sostienen algunos que lo que no se debe repetir es lo del 2017: “cedimos el primer lugar a (Héctor) Baldassi y ahí nos entregamos”.

Si avanza un acuerdo con los libertarios, la ruptura dentro de la UCR será visible. La duda es cómo reaccionará el juecismo y si prospera la propuesta de instalar el apellido del senador en algún casillero con el legislador Daniel Juez o el concejal Martín Juez. Algo que no pocos consideran de escasa probabilidad y como condicionante fundamental anotan quién ocupe el primer escalón de la boleta.