Por Gabriel Silva

A semanas del final de la mayoría abrumadora del oficialismo en la Unicameral, Hacemos por Córdoba impulsó en las últimas horas el tratamiento esta tarde de la creación del ministerio de la Defensa. Iniciativa que ayer alteró los ánimos en el arco opositor, principalmente en el interbloque Juntos por el Cambio, y dentro del espacio, del radicalismo. Generando varias conversaciones después de la reunión conjunta de comisión de ayer en la que se presentaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Domingo Sesin; y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Laura Echenique.

La iniciativa contempla la creación del ministerio público de la Defensa, con un defensor general y dos adjuntos. Y la polémica radica en que serán cargos inamovibles, vitalicios y con incompatibilidades e inmunidades idénticas a las que tienen los miembros del TSJ. Entre ellas, la misma escala salarial.

Situación que generó amplio rechazo de la facción mayoritaria de Juntos. “En el contexto en el que estamos, donde las críticas son a la clase dirigente que algunos tildan de casta, acá vamos a votar la creación de cargos vitalicios. Una locura”, reconoció a este diario una integrante de la oposición que participó ayer de la reunión de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales.

En contrapartida, desde el oficialismo admitieron a este medio que “es un organismo que algunas provincias ya existe”. “Se jerarquiza, se le da un valor a la defensa y se le garantiza el servicio de justicia a los que no pueden pagar un abogado”, dijeron y agregaron: “la oposición quería más horas de tratamiento en comisión y consideramos que no, que no era necesario”.

“Esto permitirá una respuesta más ágil y efectiva en la defensa de derechos y contribuirá al diseño, análisis, ejecución, evaluación y determinación de políticas públicas efectivas”, señaló por otra parte el comunicado oficial de la Legislatura.

El año pasado, el expresidente provisorio de la Unicameral, el legislador suspendido Oscar González había presentado un proyecto que, a consideración de sus pares “era más complejo”. Ahora se retomó la iniciativa y apunta a la creación de este órgano que tendrá al Ejecutivo designando sus miembros, previo acuerdo en la Unicameral. Por lo tanto, no hay que descartar que cuyos integrantes se conozcan con el actual mapa legislativo.

Hay voces de la oposición que ayer deslizaron la posibilidad de que sea el actual titular del Colegio de Abogados, Ignacio Segura, quien desembarque en el cargo. Rumor que fue desestimado por otros integrantes de la coalición que conocen a Segura y que sostienen que, el impulso de esta iniciativa lo dejó mal parado con el resto de los colegas que ejercen la defensa en el ámbito privado.

“Son consecuencias que probablemente se vean entre marzo y abril del año próximo cuando sean las elecciones en el Colegio. A este proyecto lo ven como un sistema estatista que le quita trabajo a muchos abogados”, reconocen, mientras repasan las últimas semanas de Segura en el foco de las críticas.

El rango salarial, como así también la jubilación de privilegio a la que va a acceder quien se quede con el cargo y en condiciones que no tiene ni siquiera el fiscal general –se renueva cada cinco años- son los ejes de las críticas que se van a destapar en la tensa sesión de hoy.