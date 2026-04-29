Piguillem evalúa el uso de celulares en las escuelas

Desde la Comisión de Educación se está tratando un proyecto de la concejal El Sukaria que prohíbe el uso de celulares en las escuelas municipales.
Municipal29 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
PIGUILLEM

Este miércoles, se abrió un debate a nivel escolar en la Comisión de Educación, presidida por el concejal de la UCR, Sergio Piguillem. La temática principal de la discusión se centró sobre la utilización responsable de los celulares y las redes sociales en las escuelas.

Bajo este margen la concejal del PRO, Soher El Sukaria, elaboró un proyecto que prohíbe el uso de celulares al alumnado dentro de los colegios. “Celebro la instancia abierta por la concejal porque nos permite meternos de lleno en lo que probablemente sea el desafío principal de la educación de nuestra época y del futuro próximo", opinó Piguillem sobre la propuesta.

La iniciativa interpela directamente al radical que, además de ser el presidente de la comisión, critica que en Córdoba se le haya agregado al combo nocivo el acceso a las plataformas de juego online, a las que acceden niños desde los bancos de las aulas.

"Los que somos docentes en escuelas públicas sabemos perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de urgencias. Necesitamos llegar a toda la comunidad, necesitamos proteger a nuestros educadores y convocar a los padres y las familias a estos debates. Todos juntos los cordobeses revertiremos este proceso ”, cerró Piguillem.

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