la iglesia analiza la ley nacional sobre “inviolabilidad de la propiedad privada”
En una conferencia en el Arzobispado, advirtieron que el proyecto de ley de "Inviolabilidad de la propiedad privada" podría afectar la integración urbana de 40 mil familias cordobesas y el acceso a derechos básicos.
Representantes de la Mesa de Barrios Populares y de la Iglesia Católica de Córdoba se reunieron este jueves 30 de abril para exponer su preocupación frente a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Los referentes señalaron que la modificación de la normativa vigente, la Ley 27.453, implicaría un retroceso en la regularización dominial, la suspensión de desalojos y el acceso a servicios esenciales como agua, energía y saneamiento en todo el país.
El encuentro contó con la participación del cardenal Ángel Rossi SJ; el vicario de los Pobres, Pbro. Melchor López; Ayelén Cabaña, de la organización Techo; y Débora Koraj, vecina de un barrio popular. Durante la exposición, se brindaron datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que identifica 6.467 barrios en Argentina, de los cuales 318 se encuentran en la provincia de Córdoba.
Se remarcó que la implementación de la ley actual ha permitido obras de integración socio-urbana mediante convenios con 130 municipios y 18 provincias. En este sentido, advirtieron que los cambios propuestos debilitarían las herramientas que hoy garantizan una vivienda digna para más de 5 millones de personas a nivel nacional.
“Probablemente no hay palabra que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar" expresó el cardenal, Ángel Rossi.
La oposición está convencida de que, al menos en la ciudad, un cambio de signo político es inevitable. Sin embargo, no hay una sola candidatura opositora que junte la masa crítica indispensable para capturar la atención de los vecinos. Y la Provincia guarda un resto para emprolijar.
Javier Fabre junto a Elisa Caffaratti presentaron una iniciativa donde se busca que los juegos que consumen los niños en los lugares privados de acceso público sean retirados con el objetivo de proteger la salud mental de los niños y adolescentes.
La Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres presentaron ante el Concejo Deliberante de Córdoba una propuesta integral para abordar la problemática de los cuidacoches, con eje en la inclusión social, la regulación estatal y la mejora del espacio público.
El torniquete al gasto dispuesto por el gobernador y ejecutado por el binomio Pintucci-Zornberg preocupa a ministros, secretarios y directores, que se preguntan hasta qué punto el control económico no condensa una jefatura política delegada.
La ciudad que funciona como laboratorio del voto nacional tiene elecciones en septiembre. Cómo jugará el PRO, quién es el nombre violeta que comienza a sonar y el peronismo dispuesto a meter la cuchara.