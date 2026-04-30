la iglesia analiza la ley nacional sobre “inviolabilidad de la propiedad privada”

Representantes de la Mesa de Barrios Populares y de la Iglesia Católica de Córdoba se reunieron este jueves 30 de abril para exponer su preocupación frente a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional . Los referentes señalaron que la modificación de la normativa vigente, la Ley 27.453, implicaría un retroceso en la regularización dominial, la suspensión de desalojos y el acceso a servicios esenciales como agua, energía y saneamiento en todo el país .

El encuentro contó con la participación del cardenal Ángel Rossi SJ; el vicario de los Pobres, Pbro. Melchor López; Ayelén Cabaña, de la organización Techo; y Débora Koraj, vecina de un barrio popular . Durante la exposición, se brindaron datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que identifica 6.467 barrios en Argentina, de los cuales 318 se encuentran en la provincia de Córdoba .

Se remarcó que la implementación de la ley actual ha permitido obras de integración socio-urbana mediante convenios con 130 municipios y 18 provincias . En este sentido, advirtieron que los cambios propuestos debilitarían las herramientas que hoy garantizan una vivienda digna para más de 5 millones de personas a nivel nacional .