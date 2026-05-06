AlfilAM | Miguel Siciliano: "Rodrigo (De Loredo) quiere que la libertad lo abrace"

Redacción Alfil

En el segundo programa de Alfil AM no solo se conversaron los principales títulos de la web del diario, sino que también estuvo presente Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional. En su paso por el stream dejó definiciones contundentes respecto a temas variados que le propusieron los conductores Yanina Passero y Maximiliano Taibi.

La primer declaración que dejó el ministro fue: "El Estado nacional no existe." Esta afirmación se dio cuando hablaba de la situación de la provincia. Habló sobre cómo aumentó la cantidad de asistentes a los servicios públicos como salud, PAICOR, escuelas públicas, etc y dijo: "Nos estamos haciendo cargo de las necesidades de nuestra gente." En relación a eso, llamó a los intendentes a "ajustarse el cinturón" ya que provincia se ajustó incluso más que el estado nacional.

Por otro lado, confesó que el le tenía expectativas a Javier Milei y que si bien no coincide con su manera de hacer política y sus medidas, si cree que el presidente va a dejar cosas positivas y transversales: "que la política sea interpelada, que cualquier vecino se permita putearte y reclamarte son cosas válidas que a mi me parecen que la era Milei (...) ha dejado cosas positivas en la manera de interpelar la manera de hacer política", aseveró.

Además, en respuesta a los dichos de Rodrigo de Loredo sobre la situación del APROSS y el silencio de provincia, planteó que si bien los servicios de salud tienen sus deficiencias, poseen un 50% más de uso del mismo por la falta de cobertura privada. "Rodrigo quiere ser el candidato libertario", expuso. Insistió en que el dirigente radical no critica a las medidas nacionales porque quiere que "la libertad lo abrace" y que "le molesta que la provincia haga."