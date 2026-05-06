#AlfilAM | Miguel Siciliano: "Rodrigo (De Loredo) quiere que la libertad lo abrace"

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional pasó por la mesa de Alfil AM y respondió a una variedad de preguntas sobre la gestión del gobierno nacional y provincial, sobre De Loredo por sus dichos respecto a la gestión provincial, sobre la visita de Kicillof en Córdoba, sobre la situación de Apross y los servicios públicos y sobre la alternancia en el poder. 
Alfil AM06 de mayo de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

WhatsApp Image 2026-05-06 at 10.43.04

En el segundo programa de Alfil AM no solo se conversaron los principales títulos de la web del diario, sino que también estuvo presente Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional. En su paso por el stream dejó definiciones contundentes respecto a temas variados que le propusieron los conductores Yanina Passero y Maximiliano Taibi. 

La primer declaración que dejó el ministro fue: "El Estado nacional no existe." Esta afirmación se dio cuando hablaba de la situación de la provincia. Habló sobre cómo aumentó la cantidad de asistentes a los servicios públicos como salud, PAICOR, escuelas públicas, etc y dijo: "Nos estamos haciendo cargo de las necesidades de nuestra gente." En relación a eso, llamó a los intendentes a "ajustarse el cinturón" ya que provincia se ajustó incluso más que el estado nacional.

Por otro lado, confesó que el le tenía expectativas a Javier Milei y que si bien no coincide con su manera de hacer política y sus medidas, si cree que el presidente va a dejar cosas positivas y transversales: "que la política sea interpelada, que cualquier vecino se permita  putearte y reclamarte son cosas válidas que a mi me parecen que la era Milei (...) ha dejado cosas positivas en la manera de interpelar la manera de hacer política", aseveró. 

Además, en respuesta a los dichos de Rodrigo de Loredo sobre la situación del APROSS y el silencio de provincia, planteó que si bien los servicios de salud tienen sus deficiencias, poseen un 50% más de uso del mismo por la falta de cobertura privada. "Rodrigo quiere ser el candidato libertario", expuso. Insistió en que el dirigente radical no critica a las medidas nacionales porque quiere que "la libertad lo abrace" y que "le molesta que la provincia haga."

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.13.51

#AlfilAM | Jhon Boretto: "Yo prioricé un trabajo que bregara por la unidad"

Redacción Alfil
Alfil AM11 de mayo de 2026
La semana arrancó en Alfil AM con toda la rosca política del fin de semana: visita de Kicillof en Córdoba, viaje de Juez a Río Cuarto, proyecto "naranjitas", caso Adorni, etc. Además vino de invitado el rector de la Universidad Nacional de Córdoba y habló sobre la situación universitarias y las próximas elecciones en la UNC. 
Lo más visto
Kici-Cardi

Cardinali: Hay que abrir el peronismo, ya no puede ser un espacio cerrado

Ariel Bogdanov
11 de mayo de 2026
Tras el paso de Kicillof | El intendente de Cosquín recibió al gobernador bonaerense para sellar un acuerdo cultural estratégico para el Festival de Folclore. En una charla a fondo con Alfil, analizó la necesidad de renovar el peronismo, el "despegue" de Kicillof respecto al kirchnerismo y la importancia de tender puentes con la provincia más grande del país.