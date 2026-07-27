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#AlfilAM | Gabriel Frizza: "El cooperativismo y la intendencia son complementarios"

A pocos días de asumir como ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Gabriel Frizza pasó por Alfil AM y dejó definiciones sobre el rumbo que buscará imprimirle a la cartera, el vínculo con el Gobierno nacional, el rol del cooperativismo en la provincia y también sobre la situación política de Jesús María, ciudad que gobernó entre 2015 y 2019.
Alfil AM27 de julio de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

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El funcionario, que reemplazó a Gustavo Brandán en el marco de la reestructuración del gabinete impulsada por Martín Llaryora, aseguró que su llegada no implicará un cambio de rumbo para el área."Hubo cambio de nombre, pero no de política pública", sostuvo, al remarcar que la decisión del gobernador apunta a profundizar un trabajo que ya venía desarrollándose.

Frizza explicó que su designación responde, en parte, a su trayectoria vinculada al sector cooperativo."El gobernador me eligió porque yo vengo del sector", afirmó. En ese sentido, destacó que Córdoba ha consolidado una política sostenida para fortalecer a las cooperativas y mutuales y remarcó el peso que tiene el cooperativismo en la economía provincial: "El cooperativismo y la intendencia son complementarios", afirmó y agregó que el cooperativismo "está donde el sector privado y la municipalidad no pueden llegar."

Según detalló, actualmente existen alrededor de 30 mil trabajadores registrados en cooperativas cordobesas, una cifra que, a su entender, refleja la importancia estratégica del sector para la generación de empleo y la prestación de servicios.

Consultado sobre el vínculo con el Gobierno nacional, Frizza sostuvo que el escenario cambió respecto de los primeros meses de la gestión de Javier Milei: "Hoy el vínculo con Nación es bueno." El ministro señaló que desde Córdoba mantienen diálogo permanente con distintos actores nacionales vinculados a su área. Incluso consideró que el discurso inicial del Gobierno nacional respecto del Estado y las organizaciones cooperativas fue moderándose. "Se paró esa locura inicial", dijo en referencia a la idea de eliminar toda participación pública.

Frizza también se refirió a la reciente reorganización del gabinete provincial y al nuevo rol asumido por Manuel Calvo como jefe de Gabinete. Según explicó, la incorporación del exministro de Gobierno permitirá fortalecer la coordinación política y comunicacional del Ejecutivo y añadió que el nuevo esquema servirá para mejorar tanto la articulación interna como la comunicación hacia la sociedad: "Va a lograr difundir y ordenar hacia adentro", aseguró.

Sobre el estilo de conducción del gobernador, destacó especialmente su presencia territorial: "El gobernador camina mucho" y en ese contexto, también apeló al humor para diferenciarse de su antecesor: "No esperen de mí los kilómetros de Brandán."

El exintendente también fue consultado por la situación de Jesús María y realizó un diagnóstico crítico sobre la actual administración municipal; aunque evitó profundizar en la coyuntura política, sostuvo que la ciudad perdió dinamismo en distintos aspectos y que "hay mucho por hacer y mucho que se perdió" y que lo que se perdió le "duele". Particularmente Frizza cuestionó la prestación de servicios y consideró que actualmente existe una falta de gestión. Entre las principales críticas mencionó la paralización de políticas vinculadas al desarrollo urbano: "No hay obra pública, vivienda, loteos." Sin embargo, reconoció que el contexto económico nacional condiciona la tarea de los gobiernos locales.

Sobre una eventual candidatura para recuperar la intendencia en 2027, evitó hacer definiciones categóricas, aunque dejó abierta la posibilidad. "Lo mejor que me pasó es gobernar mi ciudad; no lo descarto pero tampoco lo busco", cerró. 

Frizza aseguró que, por ahora, su prioridad está puesta exclusivamente en la gestión provincial y en consolidar el trabajo del ministerio. "Tengo un doble compromiso: con Martín y con el sector." Explicó que siente una responsabilidad personal con el gobernador por haber confiado en él para integrar el gabinete, pese a provenir de otro espacio político. Y agregó que también tiene un compromiso con el movimiento cooperativo, que impulsó su llegada a la cartera.

Finalmente, llevó tranquilidad sobre el futuro del ministerio y descartó modificaciones profundas en la política que viene desarrollando la Provincia; "no vamos a cambiar sustancialmente nada." Así, el nuevo ministro dejó en claro que su gestión buscará consolidar el trabajo realizado hasta ahora, fortalecer el cooperativismo como herramienta de desarrollo territorial y acompañar la estrategia política del Gobierno provincial en la segunda mitad del mandato de Martín Llaryora.

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