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#AlfilAM | Hernández Maqueda: "Passerini es un delegado de Llaryora en la Municipalidad"

El legislador Gregorio Hernández Maqueda pasó por Alfil AM y dejó fuertes definiciones sobre la política cordobesa, la reestructuración del gabinete provincial, el funcionamiento de la Justicia y su proyecto para gobernar la ciudad de Córdoba. El dirigente cuestionó el modelo de gestión del oficialismo, rechazó la incorporación de Manuel Calvo como jefe de Gabinete y volvió a posicionarse como posible candidato a intendente con una propuesta centrada en la descentralización municipal.
Alfil AM30 de julio de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

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En primer lugar, Hernández Maqueda planteó que existe un desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento del Poder Legislativo y advirtió que eso termina afectando la calidad institucional. "Hay ignorancia sobre los roles legislativos", sostuvo, y vinculó esa situación con la forma en que se accede a muchos cargos públicos. "No hay mérito para entrar y eso debilita el prestigio de lo público", afirmó.

Consultado sobre la reciente reestructuración del gabinete de Martín Llaryora, el legislador fue crítico de los cambios impulsados por el gobernador. "Los cambios de Llaryora me parecen malos", señaló, especialmente al referirse al nuevo rol de Manuel Calvo como jefe de Gabinete.

"No es bueno que hayan puesto a Manuel Calvo ahí", expresó, al considerar que el dirigente "es un funcionario burocrático del Estado" y que la nueva estructura no modifica los problemas de fondo de la gestión provincial.

En ese marco, volvió a insistir con uno de los proyectos que impulsa desde la Legislatura: la eliminación de los gastos reservados. "Como regla no puede haber en democracia gastos reservados", sostuvo, y fue aún más allá al afirmar que "los gastos reservados deberían estar prohibidos en el país". Según explicó, su preocupación principal pasa por el uso de los recursos públicos. "Me interesa que no le roben la plata a la gente", resumió.

Hernández Maqueda también comenzó a delinear su proyecto político de cara a las próximas elecciones municipales. Aunque evitó hablar en términos de candidaturas tradicionales, dejó clara cuál es su aspiración. "No me interesa ser candidato, me interesa ser intendente", afirmó. Incluso cuestionó a otros dirigentes al señalar que "hay quienes son candidatos pero no saben para qué".

Respecto de la situación de la Capital, realizó un duro diagnóstico sobre la gestión municipal. "Veo la ciudad detonada, destruida y arrasada", aseguró. Para el legislador, el principal problema no es financiero sino político e institucional. "El problema de la ciudad es de organización política, no económica", sostuvo, y llegó a afirmar que "a Córdoba le sobran 1,7 billones de pesos".

Como alternativa, propuso una profunda reforma institucional basada en la descentralización administrativa. "Hay que descentralizar la ciudad", afirmó, al explicar que su idea consiste en dividir Córdoba "en mínimo 20 comunas con un jefe comunal cada una". Para concretar ese esquema consideró necesario modificar tanto la Carta Orgánica Municipal como la Constitución provincial.

"¿Cómo el intendente va a tener la suma del poder público?", se preguntó durante la entrevista. Luego comparó la magnitud de la administración municipal con un sistema sanitario: "Tiene a cargo un millón y medio de personas; es como si un médico tuviera esa cantidad de pacientes, se le mueren".

En ese contexto, también apuntó contra el actual intendente Daniel Passerini, de quien dijo que "es un delegado de Llaryora en la Municipalidad". Según explicó, su propuesta apunta a fortalecer la participación vecinal mediante gobiernos locales de menor escala. "Hay líderes sanos en todo el territorio de Córdoba", sostuvo, y agregó que busca que los vecinos "que pagan sus impuestos puedan resolver los temas de las comunas".

El legislador también cuestionó la continuidad de los distintos gobiernos municipales desde el retorno de la democracia. "Desde la vuelta de la democracia no hay intendente que haya trabajado bien", afirmó. Incluso aseguró que, si llegara a gobernar la ciudad, modificaría la lógica del poder político. "Yo trabajaría desde el Cabildo, no desde el Palacio 6 de Julio", expresó.

Otro de los ejes de la entrevista estuvo centrado en el funcionamiento de la Justicia provincial. Hernández Maqueda recordó la denuncia que presentó recientemente contra el fiscal General Juan Manuel Moyano Centeno y aseguró que el sistema judicial atraviesa una profunda crisis institucional.

"Vengo de hacerle la denuncia a Moyano Centeno", recordó, antes de asegurar que "el sistema judicial de Córdoba está roto". En ese sentido, responsabilizó directamente al Tribunal Superior de Justicia. "El TSJ es el primer responsable de que Córdoba no sea una república y sí una contactocracia", afirmó. Más adelante insistió con esa idea al señalar que el máximo tribunal provincial "es responsable de que no haya apego institucional".

El dirigente también se refirió al escenario político provincial y nacional. Sobre el diputado libertario Gabriel Bornoroni consideró que "es muy nuevo en la política", aunque relativizó la importancia de los nombres propios en las futuras elecciones. "A la gente no le importan los nombres, le importan las ideas", sostuvo.

Consultado sobre su recorrido político, recordó su paso por la Coalición Cívica y agradeció el respaldo recibido por Elisa Carrió. "Estoy muy agradecido con las oportunidades de Lilita", expresó. Sin embargo, explicó que decidió alejarse por diferencias ideológicas. "Me desafilié por ideas políticas", señaló, y destacó su presente dentro del Partido Demócrata. "Estoy muy contento con el Partido Demócrata", aseguró.

Finalmente, Hernández Maqueda dejó en claro cuál es su principal objetivo político de cara al futuro. "Quiero que el peronismo no sea sinónimo de Córdoba", concluyó, reafirmando su intención de disputar el gobierno municipal con una propuesta basada en reformas institucionales, descentralización y un cambio en la forma de administrar la ciudad.

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