AlfilAM | Marcos Vázquez: "Nosotros tenemos que apostar al diálogo, no a batallar"

Redacción Alfil

Según explicó el edil, la propuesta surge luego de varios meses de diálogo con representantes del sector y busca responder a reclamos históricos de los propios taxistas. "Estos son planteos que nos trae el sector", afirmó. Uno de los principales cambios será la digitalización de los trámites administrativos. Con la nueva ordenanza, la documentación podrá presentarse de manera virtual a través de la plataforma provincial Mi Docta, evitando gestiones presenciales y agilizando los procesos. Vázquez señaló que una de las mayores demandas de los trabajadores era precisamente la excesiva carga administrativa: "Los taxistas se quejaban de mucha burocracia."

La reforma también modifica el esquema de controles técnicos. Los vehículos dejarán de realizar tres inspecciones técnicas vehiculares (ITV) por año y pasarán a efectuar únicamente dos, reduciendo costos y tiempos para los propietarios. Otro de los puntos centrales es la ampliación del límite de edad para ejercer la actividad. El oficialismo propone extender la edad máxima permitida para conducir un taxi, una decisión que, según explicó el concejal, responde tanto a la realidad económica como al déficit de choferes que atraviesa el sistema: "Lo hacemos por necesidad y por falta de choferes."

La iniciativa también modifica el vínculo económico entre los taxistas y las agencias de radiotaxi. Según detalló Vázquez, los conductores dejarán de estar obligados a realizar aportes que, en algunos casos, representaban una parte importante de sus ingresos: "Van a dejar de tributarle a las agencias."

Ante el rechazo manifestado por algunas agencias, el concejal sostuvo que el sector deberá adaptarse a los nuevos tiempos y afirmó que "las agencias tienen que revisar el modelo de negocio."

Consultado sobre las plataformas de transporte como Uber y Cabify y los choferes no registrados, Vázquez aseguró que el escenario también cambió luego de los procesos de regularización impulsados por el municipio y afirmó que "hoy no hay forma que lo hagan ilegalmente" ya que los plazos para presentar la documentación vencieron y que el nuevo marco regulatorio busca generar condiciones más equitativas para todos los prestadores del servicio.

Para el oficialismo, la reforma permitirá revitalizar un sistema que en los últimos años perdió trabajadores y competitividad.

Durante la entrevista, Vázquez también abordó otros temas de la agenda política. Sobre el crecimiento de la informalidad y el clima hostil e inseguro que se vive en la sociedad, sostuvo que existe una responsabilidad compartida entre distintos sectores de la sociedad. Frente a ese escenario, planteó que el rol de la dirigencia debe estar orientado a construir consensos: "Nosotros tenemos que apostar al diálogo, no a batallar."

Respecto de la relación entre el gobernador Martín Llaryora y el presidente Javier Milei, defendió la postura institucional adoptada por el mandatario provincial: "Llaryora siempre puso sobre el tapete la institucionalidad." Y agregó que "cerrarnos nunca nos sirvió". También consideró que, pese al complejo contexto económico nacional, la provincia mantiene una agenda activa de gestión y "sigue generando cosas".

Sobre el final y consultado sobre la futura designación del nuevo ministro de Producción de la Provincia, Vázquez opinó que el cargo debería ser ocupado por alguien con experiencia concreta en el sector productivo. "Creo que el ministro de Producción tiene que ser alguien vinculado a eso: un productor o industrial y político", afirmó. Y descartó que la definición llegue fuera de tiempo diciendo que "tarde es no hacerlo y venimos haciendo lo posible".

Por último, defendió tanto la ordenanza de constatadores como la gestión del intendente Daniel Passerini frente al escenario financiero que atraviesa el municipio. "Gobernar no es tirar a nadie por la ventana; hay que resolver y hacerse cargo", afirmó. Y sobre Passerini concluyó diciendo que "es una persona de bien con la que nos ha tocado atravesar tormentas y vamos a salir bien parados".