AlfilAM | Myrian Prunotto: “Vimos gestos de Milei que hicieron que nos acerquemos”

Redacción Alfil

Consultada sobre el vínculo entre el cordobesismo y el presidente Javier Milei, Prunotto aseguró que el acercamiento respondió a un cambio de actitud del Gobierno nacional. “Vimos gestos de Milei que hicieron que nos acerquemos”, afirmó, y recordó que quedaron atrás los momentos de mayor confrontación. “Ya no nos dijo degenerados fiscales”, señaló, al considerar que el diálogo comenzó a normalizarse después de varios meses de tensión.

Para la vicegobernadora, el entendimiento institucional demoró más de lo esperado. “Demoraron mucho en acercarse”, sostuvo, aunque remarcó que el oficialismo provincial nunca tuvo una postura de oposición automática frente a la administración libertaria. “No somos oposición por sí misma; acompañamos lo que creemos que está bien y lo que no, no”, resumió.

En esa línea, sostuvo que Córdoba mantiene una posición pragmática frente al Gobierno nacional y consideró que también desde Nación comprendieron la necesidad de construir acuerdos con los gobernadores. “Nación ve que no puede sostener una candidatura sin acuerdos pragmáticos”, analizó.

Prunotto también marcó diferencias con el kirchnerismo y rechazó las lecturas que ubican al cordobesismo dentro de esa lógica nacional. “Hablar de peronismo nacional no es lo que quiere el cordobés”, aseguró, al tiempo que remarcó: “Córdoba no es kirchnerista y nuestro gobierno tampoco”. Sobre su propia identidad política fue categórica: “Estoy muy lejos del kirchnerismo y de ser libertaria”.

La dirigente también defendió la gestión provincial y afirmó que el Gobierno debió asumir responsabilidades que antes correspondían a la Nación. “Estamos respondiendo a todo lo que abandonó Nación”, sostuvo. En ese sentido, destacó que Córdoba logró sostener políticas públicas pese al contexto económico y reivindicó especialmente la continuidad de la obra pública. “Fuimos el único distrito que mantuvo la obra pública”, afirmó, agregando que “no somos un relato, somos hechos”.

Aunque reconoció que todavía existen desafíos pendientes, consideró que los resultados de gestión respaldan al oficialismo. “Obviamente falta materia de gestión, siempre falta”, admitió, aunque destacó indicadores como el desempeño educativo de la provincia. “Somos la provincia que mejor mide en educación”, señaló.

Respecto del escenario electoral de 2027, Prunotto se mostró optimista sobre las posibilidades del cordobesismo de retener el poder provincial. “Estoy convencida de que tenemos chances de una elección más”, afirmó. También relativizó el peso de la oposición y sostuvo que hoy no observa un liderazgo consolidado que pueda disputar seriamente el gobierno. “No veo una oposición fuerte”, aseguró.

En ese análisis también hizo referencia a Rodrigo de Loredo, sobre quien consideró que perdió centralidad política en los últimos meses. “Rodrigo levantó mucho, pero dejó de estar en los medios nacionales. Hay que ver qué pasa con él”, expresó. Sobre Luis Juez, recordó que fue el único opositor que logró imponerse en una elección importante y lanzó una crítica: “El único que ganó alguna vez fue Juez, y así le fue”.



La vicegobernadora también cuestionó el posicionamiento de los espacios opositores y consideró que muchas veces priorizan la crítica antes que la gestión. “Es más fácil hacer campaña siendo oposición”, sostuvo, y agregó que “a la oposición le gusta más ser oposición que gestionar”.

En cuanto a su propio futuro político, aseguró que su prioridad continúa siendo acompañar al gobernador. “Voy a estar donde le sume a Martín”, afirmó. Incluso sostuvo que su compromiso con la gestión comenzó desde el primer día de mandato: “Yo estoy en campaña desde el día que asumí” y aclaró que “mi mejor campaña es la gestión”.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de competir por la intendencia de Córdoba en el futuro. “Me gusta el desafío”, respondió cuando fue consultada sobre esa posibilidad, aunque evitó confirmar una candidatura. También opinó sobre la sucesión municipal y mencionó a varios dirigentes del oficialismo con perfil para disputar ese lugar. “Creo que hay buenos candidatos y varios en el oficialismo”, sostuvo, antes de mencionar a Juan Pablo Quinteros, Miguel Siciliano y Héctor “Pichi” Campana. “Quinteros, Siciliano y el Pichi Campana tienen vocación de gestión, por lo que tienen chances de ser candidatos a intendente”, evaluó.

Finalmente, Prunotto también hizo una referencia a sus orígenes políticos en la Unión Cívica Radical y expresó su deseo de que el partido vuelva a fortalecerse. “Quiero que el radicalismo se recupere”, señaló. Además, reivindicó las políticas de género impulsadas por la administración provincial y destacó que “somos la única provincia que mantiene una Secretaría de la Mujer y lleva adelante las cuestiones de género”.