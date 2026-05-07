El SEP aceptó la oferta de la Provincia: tendrán un 40% de aumento

El gremio de empleados públicos liderado por Sergio Castro acordó con el gobierno provincial, el aumento salarial será válido hasta diciembre de este año.
Municipal07 de mayo de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
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Este jueves el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) aceptó la oferta de la administración provincial y cerró un aumento salarial cercano al 40% hasta diciembre de este año. Esto tras un plenario encabezado por el referente del gremio, Sergio Castro.

Según lo acordado, ahora los empleados públicos dispondrán de $175.000 no remunerativos en abril y $235.000 en mayo. Recién en el mes de junio la Provincia aplicará una cláusula gatillo por inflación en base a los datos que brinde el índice de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia.

La noticia impacta conociendo que, este acuerdo comparte las mismas pautas del que se firmó con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) durante el mes de abril. 

Otros de los pilares de este acuerdo es que, la Ley de Equipos de Salud impactará de lleno en los salarios de los empleados sanitarios. Mientras que, por el lado de los jubilados públicos percibirán una suba fija de $46.000.

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