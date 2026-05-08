Legados de hombres notables

Remo Bianchedi, documental en su muestra; Martín Dellavedova Quinteto, y el tenor Nacho Guzmán.

Queremos tanto a Remo

Remo Bianchedi le hizo mucho bien a Córdoba. Elevó, con su presencia y en la propia medida de su obra, la historia cultural y en particular de la pintura, en la provincia. Radicado en La Cumbre, donde falleció el año pasado luego de 35 años de trabajar y producir en su taller de Cruz Chica, Remo era también ese “hombre mágico” que Borges veía en Macedonio, cuya existencia llenaba de relieve las modestas venturas o desventuras personales de cada quien. En esa medida su presencia, y la obra de gran valor que dejó, fueron, son y serán acreedoras de recuerdo y de sentimientos de gratitud.

Por eso es un regocijo recorrer la exposición retrospectiva en el Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511), Remo Bianchedi: En tercera persona, que reúne en tres salas más de cuatro décadas de su producción artística, pinturas, dibujos, cuadernos y anotaciones.

Esta tarde tendrá lugar una actividad cultural relacionada íntimamente con Remo Bianchedi, la proyección del documental Yo no es otro (2021) dirigido por Santiago Sein, que se interesa en la figura y en la obra del admirado artista que vivió recluido en la montaña. Y va en pos de un registro de sus días, de su trabajo en Cruz Chica, de conversaciones en esa casa que se ha convertido en el “último refugio”, como “una extensión de su obra y la nave que lo traslada en el tramo final de su viaje”. El trayecto, afirma el realizador, “es sólo una excusa para buscar su propia identidad a través del arte”

Un gran complemento para aproximarse más aún a la sabiduría de Remo Bianchedi, ya que se puede ver el documental y también visitar las obras que se distribuyen en períodos estéticos y filosóficos de la producción del artista: en la Sala K las obras del retorno del exilio, donde incorpora materiales externos a la pintura, incursiona en el grabado, y -como bien se explica en el texto curatorial- usa la abstracción geométrica en tensión con la figura humana. También expresa su preferencia por las obras y las figuras verticales, e introduce la instalación. La Sala L invita a apreciar obras que produjo Remo en Cruz Chica, contenido por el paisaje, indagando un camino de conocimiento del mundo y de la identidad de las figuras, las formas y los colores que traslada a su obra. Y la Sala M, según los apuntes del curador Marcos Kramer, refleja un cambio en “el paradigma central de sus obras y la ética de su práctica artística”, a una década de vivir el artista en La Cumbre.

Yo no es otro será presentado por Carlos Spinelli, Director de Cultura de Municipalidad de la Cumbre, y habrá una charla con el realizador Santiago Sein. La entrada es libre y gratuita, hay capacidad para 90 personas, por orden de llegada.

Recital lírico en la Luis de Tejeda

Junto al Teatro del Libertador, en Vélez Sarsfield 365, se encuentra la sala Luis de Tejeda, donde esta noche a las 20 una gran voz cordobesa entonará piezas líricas en Sobre un mar de canciones. El tenor cordobés Nacho Guzmán, destacado en la ópera La bohѐme, de Giacomo Puccini, en la puesta de la temporada 2024, vuelve a entonar el bel canto con un repertorio de canciones que marcaron la ruta de su trayecto artístico. Abrirá con cantos de su tierra natal hacia Latinoamérica, y luego atravesará el Atlántico con el mar Mediterráneo como destino final. De algún modo, su propia historia, ya que comenzó en Córdoba a cantar dentro del folklore musical, para luego abrazar la carrera lírica y lograr una gran recepción en los escenarios europeos.

En el recital lírico de este viernes estará más que bien acompañado, contará con el arte de Pablo Rocchietti en el piano y ofrecerá dúos junto a la destacada soprano Alejandra Tortosa). Entrada general, $22000 en boletería o a través de autoentrada.com.

Cien años de un trompetista brujo

Hoy a las 20, el auditorio del Centro Cultural Córdoba abre sus puertas para dar cabida al homenaje cordobés dedicado a un brujo de la trompeta de jazz: Miles Davis – Centenario, con la actuación de grandes instrumentistas de referencia, a cargo del quinteto del compositor y saxofonista cordobés Martín Dellavedova. Acompañan a este maestro del saxo otros maestros, Cristian Andrada en contrabajo, Eduardo Elia al piano, Lucas Acuña en trompeta y Luis Barzola en batería. La música, aunque netamente instrumental, tendrá letra, ya que se suma el periodista especializado Adrián Baigorria, en un relato por medio de textos audiovisuales referidos a la carrera y a la obra indeleble de Miles, un músico que abrió un rumbo a quienes le sucedieron, uno de los más innovadores, influyentes y revolucionarios de la historia del jazz.

Entrada general $15000, se puede adquirir online por autoentrada.com y, desde una hora antes del evento, en recepción del CCC.

ESTE SÁBADO

Expulsado y maldecido

Se estrena mañana a las 20, en el Teatro Real, la obra Spinoza, la herejía sin fin, con dirección de Cheté Cavagliatto, escenografía y vestuario de Santiago Pérez. En escena Marcelo Arbach (Narrador), Andrés Malakkián (Baruch Spinoza), Hernán Sevilla (Rabino Morteira), Raúl Venturini (El Músico). Se trata de una producción basada en la adaptación de un texto original de Diego Tatián y Jorge Eines, El susurro del marrano (Spinoza en teatro). Allí se representa la expulsión del filósofo de Amsterdam, maldecido por sus ideas de Dios identificado con la naturaleza, que chocaban con la doctrina tradicional y la autoridad de las Escrituras. A través de su dramático caso, la obra anima a preguntarse sobre esa maldición y esa exclusión: ¿A quién sacrificamos hoy para evitar confrontar nuestras contradicciones como sociedad?

Plateas $22000, 1° Nivel $19000, 2° y 3° Nivel $16000. Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.