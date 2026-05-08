Sikora se lanza a la Intendencia

Como ya hemos sostenido desde estas páginas, la contienda por la Intendencia representa, hoy, un escenario sumamente abierto. Y aunque en la oposición juran que la actual gestión tiene una muy baja aceptación entre los cordobeses, lo cierto es que entre los potenciales retadores del peronismo en la ciudad no aparece ninguno que pueda presumir de un hándicap significativo sobre el resto. Y el peronismo tiene un núcleo duro de votantes que puede bastarle si la contienda no se polariza.

Sin figuras capaces alcanzar la masa crítica indispensable para liderar un proyecto colectivo, todos pueden soñar con dar el batacazo. Y entre ellos está Verónica Sikora.

La titular de La Libertad Primero, que ya cuenta con una campaña a la Intendencia en sus espaldas, reunió ayer en el club Santa Elena de Alto Alberdi (seccional 11) a un centenar de dirigentes a los que avisó que volvería a jugar por el Palacio 6 de Julio.

Hasta el momento, Sikora venía realizando recorridas en los departamentos del interior y aseguraba tener núcleos armados en al menos la mitad de ellos. Sin embargo, los costos de proyectar una campaña provincial, sumados a un mejor posicionamiento en capital, terminaron inclinando la balanza hacia un objetivo, a priori, más asequible.

En el campamento de Sikora dicen que, merced a la campaña de 2023 y a las recorridas en las distintas seccionales de la ciudad, la dirigente ya cuenta con un conocimiento de 15 puntos, y una percepción de imagen muy mayoritariamente positiva dentro de ese universo.

Son conscientes de que no son números para competir si las elecciones estuvieran a la vuelta de la esquina, pero entienden que es un piso significativo a partir del cual construir.

Sikora apoyó a Javier Milei desde sus inicios, y sigue apoyándolo, a pesar de que su recorrido, todavía breve, en política, ha ido en paralelo a la estructura partidaria desarrollada por Karina Milei y Gabriel Bornoroni en Córdoba. La abogada laboralista es funcionaria del Gobierno Nacional, pero forma parte de La Libertad Avanza como partido.

Esto plantea una (gran) dificultad adicional. En Córdoba la escudería libertaria ya ha probado su poderío. Al frente de ella, el aún desconocido Gonzalo Roca derrotó por 14 puntos la lista del oficialismo provincial, liderada por nada menos que el tres veces gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

Hay que ver en qué tenor llega el Gobierno Nacional a las elecciones, pero el escenario de base es que sólo con la marca alcanza para pelear cualquier candidatura.

Sikora sueña con que su trabajo territorial la haga merecedora, a los ojos del presidente, de competir con el sello. Pero no se hace demasiadas ilusiones con eso. Hoy, para la militancia de LLA, el candidato a la Intendencia será el propio Roca. O, en cálculos especulativos, la capital se convertirá en una prenda a negociar en pos de alcanzar un armado amplio para pelear por el objetivo de fondo, que es la Gobernación.

Conscientes de ello, en su rincón ya trabajan para conseguir una estructura partidaria que les garantice poder competir, y son muy optimistas al respecto.