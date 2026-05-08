Passerini vuelve al Concejo a “rendir cuentas”

Este viernes 15 de mayo, Daniel Passerini llegará al Concejo Deliberante de la capital, para rendir cuentas de su gestión, presentando el avance en el plan de metas. Este plan de metas, compuesto por 363 proyectos, ya cuenta con un 47,9% de metas alcanzadas, según pudo constatar Alfil.

La presentación será a las 10 de la mañana y contará, además, con una audiencia pública en la que vecinos de la ciudad podrán exponer durante cinco minutos cada uno sobre la realidad de cada sector de Córdoba. Se espera que Passerini escuche al menos a 30 vecinos que expondrán sobre la situación de sus barrios.

La visita del intendente se producirá apenas 24 horas después de una sesión que promete ser intensa. El jueves 14 el oficialismo buscará aprobar definitivamente la ordenanza que regulará el funcionamiento de los cuidacoches en la ciudad, y por ahora parece contar con mayoría para su aprobación. Aunque se trata de debates distintos, en el municipio admiten que Passerini llegará al recinto con el envión político de haber logrado sacar adelante uno de los proyectos más sensibles de la agenda municipal, dentro del plazo de los 30 días que marcó la Legislatura.

Sobre el plan de metas, que copará el centro de la escena, es la primera vez que se ratifica dado que, según se pudo conocer, la oposición señaló que había inconsistencias técnicas. Para el oficialismo, ratificar esas inconsistencias y seguir trabajando en mejorar las presentaciones, es una manera de demostrar apertura y voluntad de mejora. Esa información además fue cargada en el portal abierto, de a ces publico.

El Plan de Metas fue presentado originalmente por Passerini en julio de 2024 como la hoja de ruta de su mandato. En aquella oportunidad, el intendente definió tres conceptos centrales para su administración: “conectar, integrar y humanizar”. Y prometió una gestión enfocada en cercanía, modernización y recuperación de servicios urbanos.

El programa incluyó 372 metas distribuidas en distintos ejes: seguridad, salud, obra pública, movilidad, ambiente, desarrollo humano y modernización del Estado, pero después de los ajustes mencionados, quedaron 363. Entre los compromisos planteados aparecieron desde la ampliación de corredores urbanos y mejoras de alumbrado hasta programas sociales y digitalización administrativa.

En la primera revisión pública realizada durante 2025, el municipio informó avances parciales en distintas áreas y defendió el rumbo general de la gestión pese al contexto económico nacional. Allí, Passerini sostuvo que Córdoba debía sostener “presencia del Estado” y garantizar servicios básicos en medio del ajuste impulsado por Nación.

Ahora, el intendente volverá al Concejo con una nueva actualización y en un escenario político distinto al de hace un año.

Frente a una oposición que viene endureciendo el tono frente a la administración municipal y con debates sensibles atravesando la agenda urbana, el oficialismo buscará mostrar capacidad de gestión y cumplimiento de objetivos.

En paralelo, la audiencia pública también abrirá una vidriera política para reclamos vecinales, cuestionamientos opositores y planteos sectoriales sobre el rumbo de la ciudad.