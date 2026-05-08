La “reparación simbólica” en la destitución de los fiscales del caso Dalmasso

La destitución de los fiscales Javier Di Santo (Río Cuarto), Daniel Miralles (Río Cuarto) y Luis Pizarro (Río Tercero) por mal desempeño y negligencia grave sacudió al Poder Judicial y a la política cordobesa. De por sí, el hecho de que se haya realizado un jury múltiple con tres fiscales -que el pasado miércoles fueron removidos de sus cargos- ya resultaba un hecho inédito. La múltiple destitución, aún más.

La decisión del tribunal -presidido por la legisladora oficialista Julieta Rinaldi- ratificó lo que se intuía en torno a las repercusiones políticas de este caso: ante un asesinato que conmocionó a todo un país y que nunca obtuvo justicia (ya que la causa prescribió hace casi cinco años), el “castigo” a los funcionarios judiciales se enmarca en cierta reparación simbólica hacia la familia de Nora Dalmasso pero también hacia una sociedad que descree cada vez más del sistema judicial.

El jury fue motorizado por la familia Macarrón y el ex fiscal general, Juan Manuel Delgado, fue quien acusó formalmente a los tres fiscales por mal desempeño y negligencia grave. Cabe recordar que el jury inició hace dos semanas y, en la primera jornada, los abogados defensores de los tres fiscales habían pedido la anulación del proceso por “la ausencia del fiscal general en el recinto de la Legislatura”. El tribunal -encabezado por Rinaldi e integrado por los legisladores Facundo Torres, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del TSJ, Aída Tarditti- rechazó ese planteo y validó la presencia de la fiscal adjunta, Bettina Croppi. De este modo, el proceso avanzó con más de 35 testigos que declararon durante cinco jornadas en la Unicameral.

En la tarde del miércoles, los alegatos de Croppi fueron una suerte de anticipo de la decisión que finalmente adoptó el tribunal. La fiscal adjunta consideró que “hubo negligencia grave, mal desempeño, ceguera absoluta frente a las pruebas y ausencia de perspectiva de género que condujo a un juicio moral y no penal sobre la víctima. ¿Querían los fiscales que el asesino de Nora Dalmasso sea descubierto? Me permito dudar”. Tras conocerse el veredicto, los abogados defensores de los fiscales aseguraron que aguardarán a conocer los fundamentos del fallo (a mediados de este mes) pero consideraron que ha tenido una mirada “totalmente política”.

En noviembre van a cumplirse 20 años del asesinato de Nora Dalmasso y dos años desde que el fiscal Pablo Jávega anunció que el último cotejo de ADN -encontrado en el cinto de la bata de la víctima- se correspondía con el del parquetista, Roberto Bárzola. Este último fue sobreseído en 2025 por prescripción (luego de ser imputado por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte).

Los fiscales acusados fueron señalados por sostener hipótesis que no pudieron probar y no haber considerado la participación de Bárzola en el hecho. Cabe recordar que, en febrero del 2007, Javier Di Santo había apuntado al pintor Gastón Zárate, lo que luego devino en el histórico “perejilazo” en la ciudad. En su declaración en el jury en calidad de testigo, Juan Dalmasso (hermano de Nora), consideró que “la pueblada frenó la pista de los obreros” y que influyó -entre otras presiones del propio Poder Judicial- en que Di Santo no continuara con esa línea de investigación.

En el marco de este jury de enjuiciamiento, no se debiera restar peso a la fuerte presencia de la familia Macarrón en los medios durante los últimos días. La conmoción que mostraron tanto el viudo como los hijos de Nora también derivó en un fuerte acompañamiento social que, seguramente, no pasó desapercibido para la Justicia y la política cordobesa. Facundo Macarrón -quien además fue uno de los primeros imputados por Di Santo- se mostró aliviado tras el veredicto y fue contundente al evaluar el accionar de los (ahora ex) funcionarios judiciales. “Le habían pedido muestras de ADN hasta al cura pero no a Bárzola”, dijo el hijo de la víctima.

Por supuesto, la destitución de tres fiscales no cambiará la opinión que tienen los cordobeses en relación al proceder del Poder Judicial pero busca ser un gesto hacia la ciudadanía tras 20 años de impunidad de un crimen que conmocionó a todo un país y cuya investigación ha sido calificada como “el peor papelón” de la historia judicial cordobesa. Más allá de la medida disciplinadora hacia los tres fiscales en particular, el hacer que “alguien pague” cuando no se halló ningún responsable durante más de 15 años, también es un mensaje político e institucional.

En el caso del gobierno de Martín Llaryora, también se puede leer como una diferenciación de “lo que no hicieron” sus antecesores. En diálogo con el streaming Alfil AM (producción de Alfil), el legislador del Frente Cívico, Walter Nostrala, opinó que “ahora hay actores de la política que ya no están, como el ex gobernador (José Manuel de la Sota). Hoy es mucho más fácil para el poder político y judicial avanzar en alguna cuestión pero con esto no van a poder lavar todas las falencias del Poder Judicial”.

La Legislatura reconoció a la investigadora Andrea Izquierdo

Este jueves, las legisladoras provinciales Doris Mansilla, Karen Acuña y Cristina Pereyra entregaron un beneplácito a la doctora en Biología Andrea Izquierdo en la Legislatura de Córdoba, en reconocimiento al premio Frontiers Planet que recibió recientemente por su investigación sobre minería de litio, sostenibilidad y participación de comunidades indígenas y locales en la transición energética.

La iniciativa fue impulsada junto al legislador Abraham Galo, coautor del reconocimiento, quien no pudo estar presente durante la actividad. Por parte del equipo de investigación de Izquierdo participó Florencia Ullmer. El reconocimiento destacó el aporte de Izquierdo al desarrollo de las ciencias biológicas y a la investigación científica con impacto social y ambiental, especialmente a partir de su trabajo sobre minería de litio, sostenibilidad y participación de comunidades indígenas y locales en los procesos de evaluación ambiental.

“En esta coyuntura en que el Gobierno nacional no valora a nuestros científicos y el trabajo que realizan, desde la Legislatura de Córdoba entregamos este beneplácito a la Dra. Andrea Izquierdo, destacada bióloga investigadora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, Conicet-UNC), quien fue seleccionada como ‘Campeona Nacional 2026 de Argentina’”, expresó Mansilla, coautora del reconocimiento. “Esto es una muestra de que desde nuestra Universidad pública surgen profesionales de élite que necesitan del apoyo y acompañamiento del Estado para continuar con su aporte invaluable desde la ciencia a la comunidad” agregó.