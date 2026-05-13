AlfilAM | Pedro Pérez: "Boretto está formado para otro tiempo"

Redacción Alfil

Pedro Pérez, candidato a rector de la Universidad Nacional de Córdoba, habló sobre la cuarta marcha federal universitaria de ayer y dijo "para mí no fue una marcha universitaria, fue una marcha del pueblo argentino." Enfatizó en cómo este gobierno intenta cambiar la identidad social y cultural de 47 millones de personas y que eso, "esté quien esté en el gobierno" no se puede cambiar porque es lo que queda. Acerca de la presencia de dirigentes políticos aseguró en que no es raro que estén en la marcha, sino que sería raro que no lo hagan ya que "es un deber de los funcionarios estar para la sociedad."

Ligado a eso problematizó la situación de financiamiento universitario y puso sobre la mesa la cuestión de que los recortes en investigación están íntimamente ligados a la universidad. Replicó el reclamo social de la pérdida que está habiendo en educación superior de excelencia y dijo: "Milei está gobernando con un modelo que es para un país de 5 millones de personas, no de 47."

Además, replicó lo sucedido en el programa del lunes con Jhon Boretto donde se decía que Pérez lo "criticaba" por tibio. El decano de FAMAF aclaró que él lo que critica es su quietud y reconoció que si bien es un profesional extremadamente capacitado y con mucha experiencia, cree que "está formado en otra época." Aseveró que Boretto está preparado para dirigir una universidad del "siglo XX." Pedro Pérez por su parte, dio cuenta que él en cambio, si está preparado para las adversidades que se pueden presentar en esta próxima gestión ya que lo necesario es saber negociar y escuchar, y Boretto no lo hace.

Para cerrar pidió aclarar que él no está solo en estas elecciones, sino que es parte de una fórmula (VAMOS) y que su trabajo es codo a codo con la candidata a vicerrectora, Lili Córdoba. Cuestionó por qué desde el rectorado no impulsan un debate de vicerrectoras (Marchisio y Córdoba) y "las esconden".