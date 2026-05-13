El cardenal Rossi recibió a los naranjitas en medio de la polémica

Esta mañana el cardenal de Córdoba, Ángel Rossi, recibió en la Catedral de Córdoba a los "naranjitas" de la ciudad a modo de escucha y fraternidad. El hecho pisa fuerte en el ambiente político municipal, luego de que en la Legislatura la oposición haya buscado prohibir totalmente a los cuidacoches.

Desde el arzobispado afirmaron que la reunión buscó generar un espacio de diálogo con los trabajadores en medio del proceso y el contexto social que atraviesan. Es por eso que Rossi expresó que, la Iglesia sostiene una postura clara de inclusión, acompañamiento y defensa de quienes quedan muchas veces en los márgenes sociales.

El cardenal aclaró que "no se debe criminalizar a la pobreza" retomando el legado del Papa Francisco, a su vez afirmó que, si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal. Otro de los mensajes que dejó Rossi a los cuidacoches fue que "abran las puertas y el corazón a otros hermanos que deseen sumarse a las cooperativas y a los espacios de trabajo comunitario"