AlfilAM | Raúl "Dirty" Ortiz analizó el clima del mundial

En una nueva edición de #AlfilAm nos visitó el periodista cultural, Raúl "Dirty" Ortiz, para contarnos los hechos previos y lo que está pasando a vísperas del mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las temáticas que abordó el periodista fue acerca de las canciones del mundial, sobre todo de la polémica canción de Shakira para este certámen, "habrá que ver si la gente termina adoptando esa canción", expresó Dirty al respecto.

Por otra parte, el comunicador nos invitó a escuchar su nuevo podcast "El mundo hecho pelota", el cual vincula al fútbol con la geopolítica y analiza cómo el Mundial 2026 redefine alianzas, tensiones y relatos de poder.

En cuanto a los novedosos entre tiempos con recitales del mundial, se le preguntó al periodista cómo les afecta esto a los conservadores del fútbol. "Ya son otros tiempos, los conservadores deberán a esta altura ir a ver fútbol de la Liga Cordobesa", indicó Dirty.