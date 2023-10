En una nueva edición de Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10), el exsenador e integrante del Banco Nación, Carlos Caserio; y la diputada nacional del PRO, Laura Rodríguez Machado, explicitaron la pelea de ambos espacios por el voto del gobernador Juan Schiaretti en Córdoba. Con bemoles, pero similitudes en el fondo, quienes fuera colegas en el Senado en algún momento, también se refirieron al corte de boleta y lo complejo del voto cordobés.

El primero fue Caserio, quien comenzó abordando la discusión que se produjo en el Senado el jueves pasado con la media sanción que le restaba al proyecto de Ganancias. La política argentina debía ese proyecto. Cuando fui candidato a diputado nacional con el gobernador Juan Schiaretti ya hablábamos de implementarlo. La medida es buena y justa, va a ayudar. No creo que defina una elección, pero va a ayudar”.

Y sobre el rechazo del schiarettismo sostuvo: “debemos terminar con la hipocresía. Schiaretti levantaba esa bandera y ahora ya no piensa lo mismo porque le toca poner plata. Si están tan preocupados no hubiesen endeudado la Provincia en 2500 millones de dólares”.

En tanto, sobre el rendimiento electoral de Sergio Massa en Córdoba, dijo “vamos a mejorar en Córdoba, Sergio está creciendo”. “Los votos peronistas que hoy los tiene Schiaretti están decreciendo. Ni por casualidad van a sacar los 26 puntos, están más cerca de los 15 de la boleta corta en 2019. El voto de Córdoba es calificado y la gente vota distinto: en este caso nos estamos repartiendo con Schiaretti el 90% del voto PJ y tenemos una expectativa de llegar a 15 o 16 puntos en Córdoba para entrar al balotaje”.

Al mismo tiempo sostuvo que “los cortes de boleta no son sencillos. La gente vota sola y corta la boleta si lo considera”.

Por último, sobre la proyección nacional del gobernador electo Martín Llaryora dijo que el peronismo de Córdoba “hoy es un partido provincial”. “Es insólito que hablen del PJ nacional cuando siempre critican al peronismo y se oponen a esa estructura. Si Martín quiere dar una discusión dentro del partido, antes deberá dar una muestra que es peronista en serio. ¿Qué va a hacer Martín si el balotaje es entre Milei y Massa? Si es prescindente, es light. Debería expresarse y acompañar al único candidato peronista”.

Rodríguez Machado: “todos sabemos que Schiaretti no tiene chances”

A su turno, la referente de Patricia Bullrich en Córdoba señaló que “el resultado arrasador que tuvieron nuestros 150 intendentes no se vio reflejado en las Paso. Patricia los quiere conocer, quiere tener una gestión directa con ellos y trabajar en conjunto”.

Y agregó sobre la pelea por el voto útil: “todos sabemos que Schiaretti no tiene chances de llegar al balotaje y no piensa que por uno o dos diputados van a ir con la lista completa. No es que apostamos al corte de boleta, pero los cordobeses votan distinto y es un voto pensado”.

Por último, dijo que “Juntos por el Cambio no se va a romper. Tenemos gobernadores e intendentes y vamos a seguir todos juntos”.

Rinaldi y el Ministerio Público de la Defensa

La legisladora Julieta Rinaldi habló acerca de lo que fue la última discusión en la Unicameral con el proyecto sancionado. “Habíamos intentado con otro proyecto anteriormente. Se llevó adelante la creación del Ministerio Público de la Defensa para jerarquizar y controlar lo que son las asesorías en cada fuero. Cuando entrevistábamos al oficial o al vecino que necesita un asesor nos decían que no lo conocían”, dijo.



