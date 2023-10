Por Javier Boher

¡Buen día, amigo lector!¡Qué días movidos que hemos tenido! Menos mal que nos están dando letra para escribir, porque hay algunas veces que esto tiene menos onda que el cine argentino en blanco y negro que pasan algunas veces por Canal 7. Los políticos le han puesto algo de pimienta a un fin de semana en el que lo más importante han sido los clásicos. Obviamente que esto se escribió antes del debate y de los partidos, así que sabrá disculpar las faltas de referencias a los resultados de dichos eventos.

Voy a arrancar con la previa de la semana, como corresponde. En los siete días que pasaron tuvimos una médica trucha, un tipo sacando plata de cajeros como si estuviese sacando folletos del mostrador de un almacén de barrio y a la Reina Batakis nombrando gente en el Nación como si los estuviese anotando en el registro civil. Eso, que en cualquier país normal hubiese sido un escándalo, acá ni siquiera pasó de algún recuadro en algún diario.

En Córdoba veníamos del escándalo de Bouwer y el eficiente estado presente del modelo cordobés de gestión se encargó de que se le escape también una red de habilitaciones truchas para los negocios. Es fantástico cómo acá vivimos en el conurbano pero creemos que estamos en la parte del país que funciona. Andan todos más callados que pata de lana en el armario.

Con eso cualquiera diría que ya estamos, pero apareció la Desaforada de Recoleta y sacó del letargo al Senado, que decidió crear un par de universidades en un país en el que dos de cada tres chicos no cubren sus necesidades básicas, cosa de que la Franja Morada juegue a la política en lugares sin olor a pobre. Ni hablar de la locura de insistir con los pliegos de una jueza jubilada, en contra de algo sobre lo que ya se expidió la Corte. Lo de Cristina fue como cuando te llegan las cartas en la mano posterior a que acabás de perder, y trata de ganar el partido con una falta envido: casi siempre sale mal.

Como en este país no se aburre nadie, el viernes fue noticia lo que dijo el asesor del león fratívoro para el tema educación. Martín Krause dijo que si la Gestapo hubiese sido argentina habría matado a muchos menos judíos. “Hubiera habido coimas, ineficiencias, se hubieran quedado dormidos... pero eran alemanes”, agregó para cerrar la idea.

Quizás yo estoy muy equivocado, pero la última vez que me fijé no era buena idea andar haciendo ese tipo de comparaciones, especialmente cuando el ejemplo ni siquiera es real: cualquier régimen estatista, autoritario y burocrático como el de la Alemania nazi es un festival de corrupción.

La verdad, estimado, al menos el tipo tuvo la decencia de pedir disculpas y decir que se equivocó. Lo inentendible son los muchachos de La Libertad es Parda que salieron a decir que esas declaraciones no eran tan graves… con ese nivel de desorientación van a terminar de confirmar lo que se insinúa cuando el economista habla a los gritos enfundado en un sobretodo de cuero. Nunca está de más recordar la frase, estimado: si en una mesa hay un nazi y diez tipos que dicen que lo respetan, en realidad en esa mesa hay once nazis.

Igual, eso pasó más rápido que la ilusión de la inflación de 3% para abril que había prometido el compañero ministro-candidato. El sábado nos la pasamos analizando los gastos del Martín Insaurralde, El Rosarino de Lomas (porque le gusta andar comiendo gatos), en su periplo europeo.

Es increíble, estimado, porque el tipo viene de un divorcio en el que supuestamente le sacaron 20 palos verdes habiendo trabajado siempre en el sector público. Si abrimos el diccionario, en “casta” debe estar la cara de este muchacho (y en su otra acepción definitivamente no va a estar la de la señorita que lo acompañaba). Es notable cómo se la rebuscan para hacernos olvidar de todas esas otras cosas que pasaron previamente.

La verdadera pregunta, estimado, no es sobre cuánto costó todo eso. Está claro que es plata más negra que sacar fuego por el caño de escape de la moto, lo que alguna vez nos deberíamos preocupar por resolver. Pese a todo eso, la duda es sobre por qué salió todo esto a la luz una vez que ya pasó.

No quiero ser conspiranoico (bueno, un poco sí) pero hay que tratar de saber quién se vería beneficiado por todo esto. Acá no hay un error de Insaurralde, una operación de una mina que lleva diez años viviendo discretamente de esto -y que apenas si alguna vez salió algo de que andaba con Scioli- ni una jugada de los servicios. Claramente acá está la mano de los que se quieren asegurar que a alguien le vaya muy bien, minimizando los riesgos de que a alguien le está yendo bastante mal.

Me voy a guardar todas mis conjeturas, porque no me quiero arriesgar demasiado, pero nada de lo que pase en el peronismo bonaerense es un accidente. Lo que sí, qué pedazo de nido de inmorales, que hay gente que reclama más porque se hizo público el tema que por la obscenidad de vivir como un jeque qatarí habiendo salido de uno de los lugares más pobres del país. Al final ese es el verdadero clásico, porque cuando se tiene mentalidad de súbdito se celebran los excesos de la realeza. Por suerte todavía quedan algunos que se ofenden ante las María Antonietas de turno.

Hasta acá llegamos, estimado. Espero ayer haya celebrado, por los clásicos y por el debate. Total, después de diciembre igual nos vamos a comer todos los goles.

Tenga buena semana.