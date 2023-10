Jure vuelve al juego en la ciudad con Parodi y el PJ celebra

Por Gabriel Marclé

Si hace un año atrás se intentaba predecir el escenario político de estos días, el pronóstico hubiera tenido varios errores respecto al presente. Más allá de la pelea presidencial y el papel de Javier Milei o los resultados electorales que redistribuyeron la dinámica del poder en la provincia, hay realidades inesperadas también en la escena riocuartense. Una de ellas tiene que ver con la Unión Cívica Radical y la confirmación de sociedades que hasta hace no tanto parecían difíciles de componer -o en este caso, de recomponer. Se trata de la que encuentra a Gonzalo Parodi, candidato a intendente del centenario partido, sumando al equipo de campaña a Juan Jure, quien sale del cuadro de ex jefes municipales para saltar de lleno a la escena municipal.

El acercamiento entre quienes supieron liderar la Municipalidad y la dirigencia radical desde “La 30 de octubre” se empezó a gestar hace unos meses, pero se terminó de confirmar durante el inicio antes de las PASO que los tuvo compartiendo el comando de campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Si bien el resultado electoral no fue el esperado, la militancia los reencontró y les permitió revivir los días más exitosos de esa sociedad, los que finalizaron en 2016 y que provocaron una escisión en el equipo, algo que hoy explican como parte de un proceso natural de crecimiento. Hubo tensión, cortocircuitos y hasta peleas acaloradas, pero la campaña de la interna radical los tuvo trabajando por lo mismo: disputarle el poder al PJ de cara al 2024.

Jure se mostró junto a Parodi desde la interna, donde su gente se movilizó a favor del candidato de Evolución. También fue parte del festejo y hasta el candidato ganador le tiró flores por lo hecho durante sus ocho años de gestión, haciendo foco en la territorialidad, la llegada a los sectores vulnerables, el sello de la era Jure y “la ciudad que no se ve”. Aseguran que el “éxito” de la fórmula se constató en las urnas con una participación récord que trajo al presente lo hecho en los tiempos del “radicalismo popular” de Miguel Abella, Antonio Rins y también Juan Jure, algo que fue reflejado en la reunión partidaria del pasado viernes.

Ahora, el lugar del ex intendente dentro de la campaña municipal comienza a configurarse en torno a algo más que una aparición. Según le confirmó el propio Jure a Alfil, “acompañará como militante político”, aunque en el radicalismo no descartan asignarle un lugar que vaya más allá de la movilización. Eso sí, no se lo vería participando en algún eventual gabinete y no tiene pretensiones de un cargo político en lo local. Pretende sostener su lugar en el tablero provincial.

Por supuesto, la imagen de Parodi con Jure ya generó repercusiones en el Partido Justicialista que, aun sin candidato para suceder a Juan Manuel Llamosas, la analiza como favorable al proyecto peronista y hasta lo celebran. “Es lo mejor que nos podía pasar”, afirman desde el llamosismo, donde ya se venía armando una estrategia electoral centrada en el contraste con los años de la gestión Jure. “La gente no quiere volver al pasado”, avisan desde el justicialismo, frase que también resonaba en la campaña del 2020.

Claro que el ex intendente también tiene algo para decir sobre esto, algo en lo que lo secundan los dirigentes de Evolución que se veían venir esta línea de combate. “En una de esas no les va tan bien hurgando en el pasado. En junio perdieron la elección contra ellos mismos en junio utilizando un discurso similar que no les rindió”, lanzó Jure, anticipando que el mano a mano contra el PJ se definirá en los sectores más desprotegidos de la ciudad. “El valor de las políticas sociales es mayor que el de un bache que no se tapa”, opinó el ex jefe municipal al recordar la campaña del 2016 de Llamosas y el uso de los baches para desgastar a lo que fue la última gestión a cargo de un intendente radical.