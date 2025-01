Misión PJ 2025: dejar atrás las municipales y tirar juntos por Hacemos

Por Gabriel Marclé

Lo que pasó durante la campaña de las municipales en Río Cuarto amenazó con dejar heridas difíciles de cicatrizar para la organización del peronismo local. Aquello que se había logrado durante los ocho años de Juan Manuel Llamosas, integrando a cada espacio justicialista en la ciudad dentro de la estructura oficialista, cambió en 2024 por las elecciones que enfrentaron en las urnas a dos listas conformadas por sectores que eran parte de Hacemos Unidos por Córdoba.

El cambio de paradigma en la política tras la irrupción de Javier Milei trastornó el escenario y algunas debilidades mostradas por un llamosismo “en retirada” expusieron aperturas por las cuales se filtró Adriana Nazario, que se presentó como candidata a la intendencia con lista propia para competirle a Guillermo De Rivas, el elegido por Martín Llaryora para retener la ciudad. Desde ese entonces, se abrió una grieta difícil de tapar dentro del PJ local. Al menos, hasta estos días donde se reactiva la rosca electoral y también el pedido de unidad, esa que no se logró hace seis meses y que será necesaria para cumplir los objetivos de Hacemos para el 2025.

Los que llevan años en esto y pasaron por situaciones similares una infinidad de veces suelen esbozar frases referidas a lo efímero de las alianzas y lealtades, pero especialmente de las peleas en la vida política. “Tiene que bajar el líder y tirar un par de retos para ordenarlos”, le comentaba a Alfil un dirigente del PJ local que observaba el trascender de la pelea entre derrivistas y nazaristas post urnas del 23 de junio del 2024. El “líder” al que hace referencia es Martín Llaryora, quien días atrás estuvo en la capital alterna dejando mensajes, algunos más claros y otros más escondidos.

“Tirar juntos para el mismo lado”, la línea que un dirigente escuchó por ahí durante la gira del gobernador por la región, un mensaje que pareciera teledirigido hacia los sectores del peronismo donde todavía se sienten los resquemores de la batalla electoral en la ciudad. A la vez que se intentan ampliar el Partido Cordobés y ratificar la ventaja territorial, es igual de importante la misión de mantener a todos los que formaron parte de la campaña del 2023. Por eso, el Panal pretendería que la división en la elección riocuartense quede como un hecho aislado y que queden atrás los rencores antes de empezar con la militancia en las elecciones de medio término.

No es imposible imaginarse a De Rivas y Nazario en un mismo lugar durante 2025. De hecho, es lo que debería pasar si se leen las expectativas del jefe provincial de Hacemos. Los dirigentes que forman parte de uno y otro bando trabajaron para que Llaryora llegara a la gobernación (en el caso de Nazario, La Militante, Libres del Sur, entre otros), ¿por qué no harían lo mismo en las legislativas? De hecho, algo de esto se vio por hace unos días: cuando el gobernador estuvo en Río Cuarto para entregar créditos en el Viejo Mercado, en primera fila -junto a dirigentes derrivistas- estuvo el concejal Guillermo Natali, que formó parte de la lista de Nazario y mantiene una relación de amistad con Llaryora. Señales que empiezan a aparecer.

En Córdoba aclaran que el intendente riocuartense tiene un rol más importante en la estrategia de Llaryora que cualquier otro dirigente o intendente del sur, pero es igual de importante sostener la unidad que siempre fomentó Llaryora para el PJ en la ciudad.

En ese sentido, aunque Adriana Nazario haya hecho caso omiso al pedido directo del gobernador para que se bajara de las municipales, los 20 puntos de la elección local la siguen poniendo como dirigente de peso en el centro electoral más populoso del interior. Si su performance no hubiera sido esa, probablemente estaría fuera de todo plan a futuro.

Según pudo averiguar Alfil, algunos emisarios del llaryorismo capitalino vienen tirando líneas con referentes de La Militante para sondear a “la gringa” y concretar la posibilidad de que empiece a sumarse a la estrategia cuando arranque la campaña. Aunque no todavía no hubo respuesta de la ex diputada, queda la sensación de que habrá trabajo conjunto. La Militante está atenta a lo que ocurra y, aunque faltan algunas cosas por ajustar, los que observan los movimientos de la agrupación delasotista aseguran que van a terminar militando a los elegidos por Llaryora, sean quienes sean.

Más allá de esto, en el costado derrivista hay dirigentes que son tajantes al ser consultados por la oportunidad de militar codo a codo con los nazaristas. De hecho, la expresión “traidores” todavía se escucha en reductos peronistas para referirse a Nazario y los suyos. “Pusieron en riesgo un proyecto de ciudad por salvarse ellos”, la frase de un dirigente del oficialismo riocuartense, revelando que las heridas del 2024 siguen abiertas. ¿Habrá reconciliación?

Habilitaron el nuevo Centro Comercial a Cielo Abierto de calle Sobremonte

Con un recorrido de la obra por parte de funcionarios municipales y representantes del CECIS, quedó oficialmente inaugurado el Centro Comercial a Cielo Abierto que abarca tres cuadras sobre la calle Sobremonte, en el microcentro de la ciudad.

En el segmento comprendido del 800 al 1000 de la tradicional arteria se instalaron nuevos bancos y macetas, se demarcaron nuevamente las calzadas, se colocó un sistema lumínico y se agregaron más espacios para potenciales clientes. Además, el reconocido muralista Gastón Liberto plasmó su impronta con una pintura de relevancia.

Los trabajos demandaron más de cuatro semanas de intervenciones con el objetivo de favorecer el desarrollo comercial de la ciudad, generar una mayor sustentabilidad en la zona centro y conservar el orden vehicular y peatonal.

Tras la inauguración el Intendente Guillermo De Rivas, destacó que el nuevo cordón comercial “genera mejores condiciones para la actividad, además de embellecerlo y de darle más confort a los riocuartenses y a quienes nos visitan desde otras localidades”.

Por otra parte, el Secretario de Desarrollo Económico, Federico García, hizo hincapié en la importancia que revista el trabajo unido entre el sector público, el privado y la Cámara Comercial.

Finalmente, el Presidente del CECIS, Iván Safadi, se mostró satisfecho de poder contar con un tramo renovado para las actividades con fines de lucro. “Los visitantes disfrutarán más de la compra de los artículos de su interés y quienes consuman servicios gastronómicos también, porque ahora será un espacio de mayor esparcimiento. Seguramente habrá más convenios para generar más espacios como este”, concluyó.