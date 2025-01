Enroque corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé

Abrile se anotó puntos

El periodista recibía el mensaje de un dirigente peronista, quien comentaba sobre una publicación realizada por un dirigente de la oposición.

Informante: ¿Vio el mensaje de fin de año de Gabriel Abrile? Si no fuera de la ciudad, pareciera que habla un dirigente del oficialismo.

Periodista: ¿Por qué lo dice?

I: Además de pegarnos por la suba de impuestos, se anotó los puntos por la aprobación de la legalización de Uber y la implementación de la noche joven. Se prendió en las buenas y nos tira barro en las malas (risas).

P: Bueno, fueron iniciativas que también formaron parte de la plataforma de Primero Río Cuarto.

I: Pero si quieren ponerse esa medalla, tienen que ganar las elecciones primero. ¿Entiende?

P: Ellos acompañaron el proyecto. Lo votaron. Podría decirse que es logro de todo el Legislativo. ¿O no?

I: Usted lo dijo: acompañaron. A los proyectos los presentamos nosotros y sin eso no habría avance. Por eso me hace ruido lo que dice Abrile. “Sigamos construyendo la ciudad que soñamos”, tiró. El tipo que perdió las elecciones en 2020 y que en las últimas no pasó de la interna radical. El que amenazó con presentarse solo con lista propia y, como no le dio, arregló para ser concejal. Mal no le fue, pero que no hable como si tuviera algún grado de responsabilidad en la toma de decisiones del Gobierno. No es intendente.

Polémica por un móvil de Seguridad Ciudadana

El periodista consultaba con su informante en el Ejecutivo local sobre un video viral en el que se observa un móvil de Seguridad Ciudadana estacionado en la zona del Hospital San Antonio de Padua y con un agente en el interior que se encontraba durmiendo. El video generó varias especulaciones y las acusaciones apuntaron a la Guardia Urbana de la ciudad, cuestión que luego sería descartada por la Municipalidad.

Periodista: Está circulando mucho el video del agente de Seguridad Ciudadana durmiéndose una siestita con el móvil encendido y el aire prendido. ¿Se sabe algo de eso?

Informante: Sí. Es el tema del día. Recién salió una respuesta oficial aclarando que el auto no es de la Guardia Local. El usuario del video dijo que era de la Guardia, pero el móvil es diferente.

P: ¿Entonces?

I: Parece que ha venido de alguna localidad vecina, pero no tengo el dato preciso aún. El tema es que, como suele pasar, se viraliza todo sin chequear. Hasta ha salido en portales informativos muy consultados de la ciudad, pero con información errónea.

P: ¿Quién dio la respuesta oficial?

I: Gastón Maldonado (secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana). Justamente, hizo hincapié en “cuidar a los que nos cuidan” para no saltar en conclusiones erróneas e informaciones maliciosas. Ponderó a la Guardia Local y su compromiso.

P: ¿Y qué va a pasar ahora? No es de Río Cuarto, pero de algún lado es.

I: Yo creo que la Municipalidad quiere dejar en claro que tiene a los agentes suyos en línea y que, en todo caso, se haga responsable el que corresponda. Por eso, van a elevar un informe al Ministerio de Seguridad de la provincia para ponerlos al tanto de la situación y que actúen según corresponda.

Brindis con Oberto

El informante compartía con el periodista una imagen de los festejos de Año Nuevo.

Informante: Estaba chusmeando el Facebook recién y me encontré con una foto que subió José Luis Oberto (secretario general de AGEC y figura del sindicalismo local). Parece que lo visitó el intendente (Guillermo De Rivas) para despedir el año.

Periodista: ¿De Rivas fue a lo de Oberto?

I: Sí. El dirigente le agradeció el gesto de la visita y transmitió en redes el orgullo que le generó recibirlo en su casa. Lo llamó su amigo, le dijo que era una buena persona, humilde y trabajadora. Parece que arranca el año bien cerca del sindicalismo…