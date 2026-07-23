Inocencia Fiscal II, primera prueba de fe entre el Panal y la Rosada

Unas horas después de la reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete de la provincia, Manuel Calvo, y su homólogo nacional, Diego Santilli, en una postal de entendimiento que ambas partes (por ahora) relativizan en su alcance electoral, la Casa Rosada presentó lo que será la primera prueba de fé en el nuevo trato con el cordobesismo, la ley de Inocencia Fiscal II.

La primera versión de esta normativa, la Inocencia Fiscal I, ley N°27799, sancionada en diciembre del año pasado, fue rechazada por la mayoría de los diputados cordobesistas. El llaryorista Ignacio García Aresca, el schiarettista Carlos Gutierrez, Carolina Basualdo y Juan Brugge votaron en contra, mientras que Alejandra Torres se abstuvo. Juan Schiaretti no había asumido en su banca al momento del debate y en el Senado, Alejandra Vigo estuvo ausente. ¿Los nuevos aires institucionales y políticos entre cordobesistas y libertarios, y las promesas de colaboración mutua, podrían obligar a los de Provincias Unidas a repensar la postura? El rechazo a la primera versión fue muy criticado por el presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, como señal de poca colaboración del gobierno de Martín Llaryora con el gobierno que había ganado las elecciones legislativas apenas dos meses antes. Para los libertarios, la postura quedó como prueba de no acompañamiento del gobernador a medidas consideradas clave para la captación de dólares y por lo tanto para la movilización de la economía.

La ley impulsada por el ministro Luis Caputo para lograr que los ahorristas saquen los dólares no declarados del colchón y los introduzcan en el sistema financiero como estrategia para fondear la economía, arrancó primera entre la tupida agenda parlamentaria libertaria para el segundo semestre. Calvo salió de la reunión con Santilli del martes por la noche con la idea de que Javier y Karina Milei no tienen todavía una ley definitiva de reforma electoral, básicamente porque su texto está sujeto a negociaciones por la escasez de votos, y que tampoco está definido el proyecto para la reforma del Banco Central de la República Argentina, pese al entusiasmo que muestra el presidente de la Nación con este tema. Pero que Inocencia Fiscal II estaba lista para el Congreso. Dicho y hecho. El ministro de Economía de la Nación ayer mismo presentó la iniciativa que hoy jueves ingresará a Diputados y que podría empezar a tratarse la semana que viene, cuando finalice el receso porteño en el Poder Legislativo.

La ley que modifica la 27799 cambia el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias que administra la ARCA y amplía los límites patrimoniales para incluir a más contribuyentes en el beneficio de la inocencia, en esta oportunidad va a requerir de la adhesión de las provincias. Córdoba no adhirió a la ley original, y aunque constitucionalmente la Nación no se lo puede exigir a los estados subnacionales, la adhesión es otro punto que podría cambiar ahora que Llaryora ya no integra más el lote de los gobernadores frizados por Milei.

En el Panal le bajaron el perfil al sorpresivo encuentro Calvo-Santilli pero festejan que la nueva relación desacomode un poco el discurso opositor. Como nadie sabe qué dispondrá en lo electoral Karina Milei, terminal de Bornoroni, el posible candidato a gobernador libertario, ni hasta qué punto Milei va a tener espalda para imponer una marca partidaria el año que viene, los llaryoristas moderan las expectativas que inicialmente instalaron por la amistad con Santilli y se recuestan en una versión más institucional de la cosa. Se habla de una alianza no partidaria, algo que algún que otro peronista ¿trasnochado? sintetizó como una posible fórmula Llaryora-Bornoroni, sino de un acuerdo que traiga soluciones para los cordobeses. “Vamos paso a paso, no hay pedido a cambio de nada, es la construcción de una relación institucional correcta que beneficie a ambas administraciones, con los días vamos a ir avanzando”, fue la cauta sinopsis del Panal sobre la foto en la Rosada. Por ahora, sin proyecto cerrado sobre las PASO, el gobierno de Córdoba deja correr el tiempo, aunque la eliminación de las primarias obligatorias a nivel nacional no pondrá al Panal en disonancia cognitiva: el cordobesismo nunca quiso PASO en la provincia. Sobre el proyecto de dotar de mayor autonomía del BCRA, otras de las novedades de Milei, el antecedente más conocido en cuanto a postura fue la propuesta de Schiaretti en 2023, durante la campaña presidencial de Hacemos Argentina, referido a que el Central no financie a los gobiernos de turno, y otorgarle la presidencia a un opositor.