Dólar Oficial
--
Reuters · Real Time
Dólar Tarjeta
--
Reuters · Real Time
Dólar Blue
--
Reuters · Real Time
Dólar MEP
--
Reuters · Real Time
Contado c/Liqui
--
Reuters · Real Time
Riesgo País
496
Reuters · Real Time

Huérfanos, los gremios pisan la calle (esperan al peronismo)

La “unidad en la acción” cordobesa dio otra puntada y movilizó en espejo con la CGT Nacional. Con eje en los privados, las distintas centrales buscan la reunificación, se manifiestan contra el Gobierno Nacional, pero reclaman, fundamentalmente, que el peronismo ofrezca una alternativa.
Provincial23 de julio de 2026Felipe OsmanFelipe Osman

cgt-1-archivo

Desde primera hora de la mañana, un robusto operativo de seguridad se desplegó en el Puente Centenario y distintos puntos de Avenida Colón. Esperaban la movilización que poco antes del mediodía llevaron adelante los gremios cordobeses que integran ambas CGT, ambas CTA y las organizaciones sociales, sumándose a la protesta de los jubilados de cada miércoles en la Plaza San Martín. De allí marcharon a Colón y General Paz.

La protesta en Córdoba fue un reflejo de la que en Buenos Aires llevó adelante la CGT nacional, y tuvo por principal destinatario al Gobierno de Javier Milei.

Al momento de explicar los motivos que llevan a movilizar, los dirigentes gremiales cordobeses remarcaron que existe una situación de degradación constante en la calidad de vida de los trabajadores que ha encontrado hoy un punto crítico. Que la pérdida de salario real y de puestos de trabajo, sumados a al ánimo general, no dejan más alternativa que la organización y la movilización, para exigirle a la CGT Nacional que implemente medidas de fuerza más profundas.

Si bien la mayoría de los sindicatos tiene un reflejo nacional en sus entes federativos, el movimiento obrero cordobés resalta que la “unidad en la acción” que se propone profundizar no responde a un designio nacional sino a una decisión de los gremios a nivel local. Y destacan el protagonismo de los sindicatos privados en la decisión de buscar un actuar conjunto, por ser éstos los más afectados por el marco económico que propone el modelo libertario.

“En el sector público hay una degradación de los salarios y un ajuste previsional en marcha, pero en el sector privado la situación es todavía más preocupante porque se traduce en una pérdida directa de puestos de trabajo”, señala un representante gremial de ese sector.

Entre los principales promotores de la “unidad en la acción” aparecen la UOM, el Suoem, Judiciales, Gráficos, Sanidad, Comercio, Seguros, Sadop, Satsaid, el Surrbac, Fadea y la Asociación Bancaria.

En rigor, la protesta tiene distintos destinatarios. Si bien por un lado el gremialismo denuncia que el modelo económico impulsado por el Gobierno Nacional jaquea a la industria y ocasiona la mayor pérdida de fuentes de trabajo a partir del cierre masivo de pequeñas y medianas empresas, también hay reclamos hacia el Gobierno Provincial.

Los estatales, como Judiciales, el Suoem, Luz y Fuerza y Bancarios (parte del gremio revista en la banca estatal), mantienen un conflicto abierto con la Provincia a partir de la sanción de la Ley de Equidad Previsional que aumentó significativamente los aportes de los jubilados provinciales a la Caja de Jubilaciones. Pero los privados no son ajenos a fricciones con el Centro Cívico.

Reclaman, por caso, que desde la Provincia tampoco se ha propiciado un diálogo con el gremialismo en su conjunto. Y que más allá de las mesas sectoriales que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, no se impulsaron políticas concretas para sostener a las PyMES y preservar el empleo privado.

Más allá de los cuestionamientos de gestión, los dirigentes gremiales admiten que lo que verdaderamente esperan es la aparición de una fuerza política capaz de ofrecer una alternativa al modelo libertario, con eje en el trabajo y la producción.

Recuerdan la invitación que Axel Kicillof les formuló durante su última visita a Córdoba y reconocen que, para buena parte de las conducciones sindicales, el gobernador bonaerense representa hoy la alternativa más concreta para disputar el poder nacional. Sin embargo, admiten que esa expectativa todavía debe traducirse en una candidatura competitiva y que, por sí solo, el movimiento obrero no puede construir la alternativa política que reclama.

Te puede interesar
ilustra-bornoroni-y-llaryora-narcisos

El factor que ilusiona al llaryorismo de cara a la campaña en el interior

Gabriel Marclé
Provincial24 de julio de 2026
Lo sostienen los históricos del PJ y también la renovación: el escenario actual es más favorable para Martín Llaryora que el que enfrentó en su primera campaña por la gobernación. ¿La clave? Para ellos, el gobernador ganó en reconocimiento y el desafío de instalación quedó atrás. “El problema lo tienen otros”, dicen sobre los libertarios.
llaryora

PASO sí o PASO no, la definición que será señal de largada en Córdoba

Bettina Marengo
Provincial24 de julio de 2026
Los candidatos locales se mueven a la espera del dato que ordenará la política nacional y de ahí para abajo a las provincias con entendimiento con la Casa Rosada. En el Panal no hay lugar para lágrimas: todos los intendentes PJ y aliados van a pegar sus elecciones a las provinciales. Bornoroni y Juez, dos a quererse.
luis-juez (13)

Juez mezcla cartas y busca despistar al PJ

Carolina Biedermann
Provincial24 de julio de 2026
El Frente Cívico retoma el recorrida por la Provincia poniendo en valor el principal activo que le aporta a Libertad Avanza, que es la territorialidad, y este lunes hay plenario con Juez en la Capital. En el Consejo de la Magistratura también hubo bocado y el senador confirmó que su bloque votará en contra del juez electoral elegido.
ilustra-juez-en-auto-capital-o-provincia

Juez se reserva la Capital para sostener proyecto de unidad

Yanina Soria
Provincial23 de julio de 2026
Dijo que, si es necesario, está dispuesto a disputar por la sucesión de Daniel Passerini. Una alternativa que reconfiguraría la estrategia electoral opositora. Trató a Juan Pablo Quinteros de “chanta”, pero dijo que el ministro “les saca larga ventaja” a los peronistas.
IMG-20260721-WA0031

Inocencia Fiscal II, primera prueba de fe entre el Panal y la Rosada

Bettina Marengo
Provincial23 de julio de 2026
Tras la reunión Calvo-Santilli se acelera la agenda parlamentaria impuesta por el gobierno nacional. En diciembre, el cordobesismo votó en el Congreso en contra de la primera versión de la ley Inocencia Fiscal, y la Provincia no adhirió a la normativa ya aprobada. ¿Cambio de hábito?
Lo más visto
luis-juez (13)

Juez mezcla cartas y busca despistar al PJ

Carolina Biedermann
Provincial24 de julio de 2026
El Frente Cívico retoma el recorrida por la Provincia poniendo en valor el principal activo que le aporta a Libertad Avanza, que es la territorialidad, y este lunes hay plenario con Juez en la Capital. En el Consejo de la Magistratura también hubo bocado y el senador confirmó que su bloque votará en contra del juez electoral elegido.
presupuesto-2025-municipalidad

Habilitaciones: ¿Passerini quiere demoler el “8vo piso”?

Felipe Osman
Municipal24 de julio de 2026
El Ejecutivo envió al Concejo un proyecto para crear un Código de Habilitaciones y concentrar en un único cuerpo normativo la regulación en la materia. El Ente de Fiscalización y Control, como única autoridad de aplicación, absorbería todas las competencias.
llaryora

PASO sí o PASO no, la definición que será señal de largada en Córdoba

Bettina Marengo
Provincial24 de julio de 2026
Los candidatos locales se mueven a la espera del dato que ordenará la política nacional y de ahí para abajo a las provincias con entendimiento con la Casa Rosada. En el Panal no hay lugar para lágrimas: todos los intendentes PJ y aliados van a pegar sus elecciones a las provinciales. Bornoroni y Juez, dos a quererse.
ilustra-bornoroni-y-llaryora-narcisos

El factor que ilusiona al llaryorismo de cara a la campaña en el interior

Gabriel Marclé
Provincial24 de julio de 2026
Lo sostienen los históricos del PJ y también la renovación: el escenario actual es más favorable para Martín Llaryora que el que enfrentó en su primera campaña por la gobernación. ¿La clave? Para ellos, el gobernador ganó en reconocimiento y el desafío de instalación quedó atrás. “El problema lo tienen otros”, dicen sobre los libertarios.