Huérfanos, los gremios pisan la calle (esperan al peronismo)

Desde primera hora de la mañana, un robusto operativo de seguridad se desplegó en el Puente Centenario y distintos puntos de Avenida Colón. Esperaban la movilización que poco antes del mediodía llevaron adelante los gremios cordobeses que integran ambas CGT, ambas CTA y las organizaciones sociales, sumándose a la protesta de los jubilados de cada miércoles en la Plaza San Martín. De allí marcharon a Colón y General Paz.

La protesta en Córdoba fue un reflejo de la que en Buenos Aires llevó adelante la CGT nacional, y tuvo por principal destinatario al Gobierno de Javier Milei.

Al momento de explicar los motivos que llevan a movilizar, los dirigentes gremiales cordobeses remarcaron que existe una situación de degradación constante en la calidad de vida de los trabajadores que ha encontrado hoy un punto crítico. Que la pérdida de salario real y de puestos de trabajo, sumados a al ánimo general, no dejan más alternativa que la organización y la movilización, para exigirle a la CGT Nacional que implemente medidas de fuerza más profundas.

Si bien la mayoría de los sindicatos tiene un reflejo nacional en sus entes federativos, el movimiento obrero cordobés resalta que la “unidad en la acción” que se propone profundizar no responde a un designio nacional sino a una decisión de los gremios a nivel local. Y destacan el protagonismo de los sindicatos privados en la decisión de buscar un actuar conjunto, por ser éstos los más afectados por el marco económico que propone el modelo libertario.

“En el sector público hay una degradación de los salarios y un ajuste previsional en marcha, pero en el sector privado la situación es todavía más preocupante porque se traduce en una pérdida directa de puestos de trabajo”, señala un representante gremial de ese sector.

Entre los principales promotores de la “unidad en la acción” aparecen la UOM, el Suoem, Judiciales, Gráficos, Sanidad, Comercio, Seguros, Sadop, Satsaid, el Surrbac, Fadea y la Asociación Bancaria.

En rigor, la protesta tiene distintos destinatarios. Si bien por un lado el gremialismo denuncia que el modelo económico impulsado por el Gobierno Nacional jaquea a la industria y ocasiona la mayor pérdida de fuentes de trabajo a partir del cierre masivo de pequeñas y medianas empresas, también hay reclamos hacia el Gobierno Provincial.

Los estatales, como Judiciales, el Suoem, Luz y Fuerza y Bancarios (parte del gremio revista en la banca estatal), mantienen un conflicto abierto con la Provincia a partir de la sanción de la Ley de Equidad Previsional que aumentó significativamente los aportes de los jubilados provinciales a la Caja de Jubilaciones. Pero los privados no son ajenos a fricciones con el Centro Cívico.

Reclaman, por caso, que desde la Provincia tampoco se ha propiciado un diálogo con el gremialismo en su conjunto. Y que más allá de las mesas sectoriales que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, no se impulsaron políticas concretas para sostener a las PyMES y preservar el empleo privado.

Más allá de los cuestionamientos de gestión, los dirigentes gremiales admiten que lo que verdaderamente esperan es la aparición de una fuerza política capaz de ofrecer una alternativa al modelo libertario, con eje en el trabajo y la producción.

Recuerdan la invitación que Axel Kicillof les formuló durante su última visita a Córdoba y reconocen que, para buena parte de las conducciones sindicales, el gobernador bonaerense representa hoy la alternativa más concreta para disputar el poder nacional. Sin embargo, admiten que esa expectativa todavía debe traducirse en una candidatura competitiva y que, por sí solo, el movimiento obrero no puede construir la alternativa política que reclama.