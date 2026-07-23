La carrera por la Intendencia abre la “interna de la interna” en la UCR

El radicalismo de Córdoba atraviesa un momento de doble tensión política. Por un lado, el partido sigue inmerso en la disputa por la conducción partidaria, con elecciones internas previstas para el 20 de septiembre, y el proceso de diálogo para lograr acuerdos y evitar el despliegue electoral. Pero, en paralelo, en la Capital comenzó a abrirse otro frente, que tiene que ver con la discusión por quién será el candidato de la UCR para la Intendencia de Córdoba en 2027. Los anotados sobran.

En las últimas semanas, la conversación se aceleró y en la interna partidaria, las definiciones por la ciudad empezaron a presionar. A la carrera se sumaron nombres de distintos sectores y, según reconocen dirigentes de peso en la UCR capitalina, empezó a tomar fuerza una posibilidad que estaba completamente fuera de agenda hasta hace poco. La posibilidad de hacer una “interna de la interna” ya empieza a sonar y tiene que ver con una elección específica para que los afiliados definan quién será el candidato o la candidata para la capital, en el caso de que no prospere un acuerdo político entre los principales precandidatos.

En paralelo, la puja por cerrar garantías para la capital empieza a jugar como un mecanismo de presión cruzada entre quienes aspiran a competir por el Palacio 6 de Julio y los sectores que hoy negocian los acuerdos para cerrar alianzas entre los núcleos radicales, y a largo plazo, para no llegar a una elección, para definir al próximo presidente de la UCR.

“El problema es que nadie quiere resignar la candidatura”, resumió un dirigente que participa de las conversaciones. La posibilidad de que haya una primaria municipal comienza a utilizarse como carta de negociación.

Aunque el oficialismo partidario y los distintos sectores opositores empiezan a mantener canales de diálogo, la elección interna sigue en pie, pero varios de los precandidatos a la Intendencia empezaron a reclamar por acuerdos concretos antes de comprometer apoyos a una u otra lista partidaria. El planteo, según reconstruyó Alfil, no se limita a un cargo puntual, sino que incluye la posibilidad de reservar lugares en futuras candidaturas, espacios de representación territorial y participación en el armado municipal.

Rn conclusión, el apoyo en la elección del 20 de septiembre se empezó a negociar políticamente, y las alianzas podrían quedar condicionadas a la certeza de que quienes hoy acompañen un acuerdo no quedarán afuera de la pelea por la Capital.

La carrera por la intendencia de la capital comenzó a acelerarse incluso antes de que la UCR resuelva su propia conducción. Esta discusión molesta principalmente a los dirigentes del interior, quienes plantean que la resolución de la presidencia partidaria debe llevarse adelante por acuerdos y piden separar las peleas de la capital, que terminan complicando al partido puertas adentro. En este caso se le suma como condimento el factor “Palacio 6 de julio”, del que los dirigentes del resto del territorio provincial quieren despegarse.