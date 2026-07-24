Juez mezcla cartas y busca despistar al PJ

Mientras en el peronismo hay misterio (o falta de definición) sobre la fecha de las elecciones provinciales, Luis Juez eligió responder con la misma moneda. Mezcló las cartas sobre su futuro político, dejó correr especulaciones sobre una eventual candidatura a intendente, luego relativizó esa posibilidad y, sin despejar ninguna incógnita sobre sus aspiraciones, puso a caminar al Frente Cívico y este lunes hay plenario de dirigentes en la capital. A su vez, sigue de cerca el proceso de elección del futuro Juez Electoral, con críticas.

En los últimos días Luis Juez salió a dar declaraciones sobre el 2027 y optó por una estrategia inversa a la de subirse a las candidaturas, que tuvo que ver con no mostrar las cartas, y luego jugar a despistar con sus aspiraciones para el año electoral.

De esta forma dejo abierta la discusión sobre su rol electoral, luego de decir que no tendría problema de ser candidato a intendente por la ciudad de Córdoba.

Pero después agregó que fue una manera de decir, para referirse a que “jugará en lugar en el que sea útil”.

En paralelo a esta maniobra, decidió poner en marcha la maquinaria territorial del Frente Cívico, con un plenario que se llevará a cabo este lunes en la Capital, con referentes de toda la provincia.

Esta combinación, entre la falta de definiciones sobre el lugar que aspira ocupar, que le da al oficialismo esa incertidumbre; y volver a armarse en el territorio, que lo convierte en actor necesario para La Libertad Avanza, empieza a tomar forma de estrategia de campaña.

Al respecto Juez dijo: “Hay que armar un equipo que permita ganar las elecciones el año que viene. Es muy prematuro hablar de cargos, eso es algo que se va a definir más adelante y que se hará en equipo, en base a una estrategia común, no basado en las aspiraciones individuales”.

La aclaración no despeja el panorama. En un escenario donde todavía no existe cronograma electoral, Juez mantiene abiertas todas las alternativas. Una postura que también evita ofrecerle certezas al oficialismo sobre cómo terminará armándose la oferta opositora. Esta estrategia se asemeja a la del 2022-2023, que terminó de descubrirse con la foto del fernet 70/30, entre a Juez y De Loredo.

Mientras tanto, el Frente Cívico decidió empezar a jugar en el único terreno donde entiende que hoy tiene ventaja, frente a su actual aliado de “La Libertad Avanza”, que es en el territorio.

Con el Mundial ya terminado, el Frente Cívico pondrá en marcha una agenda de recorridas, visitas institucionales y reuniones políticas en toda la provincia. Y el primer paso será este lunes, a las 19, con un encuentro en la sede del “ACÁ”, junto a los presidentes departamentales del partido, para comenzar a reordenar el plan de trabajo.

“No sabemos cómo ni cuándo se va a votar”, dijo Juez. Precisamente por esa falta de definiciones, la decisión fue no esperar los tiempos que marque el Centro Cívico y comenzar desde ahora el trabajo político.

El eje central será volver a recorrer los departamentos, fortalecer la estructura partidaria y preparar el armado electoral. “La pelea va a ser en el territorio, en el corazón del voto peronista”, agregaron en el juecismo. Este esquema de trabajo fue el que se estuvo desarrollando cada quince días, antes del arranque del Mundial de Fútbol.

En paralelo al armado político, Juez volvió a endurecer su discurso contra el oficialismo provincial, esta vez por el proceso de selección para cubrir la vacante que deja la jubilación de la jueza Marta Vidal.

Esta vez apuntó al Consejo de la Maagistratura, en donde el senador cuestionó que la mayoría haya rechazado el pedido opositor para que las entrevistas a los postulantes fueran públicas.

“La transparencia es horrible”, lanzó, al cuestionar la decisión del organismo judicial de mantener esas instancias fuera del acceso público.

La postura ya tiene una consecuencia política, y Juez adelantó que el Frente Cívico no acompañará en la Legislatura el pliego que surja de ese procedimiento para cubrir la vacante.

Mientras Juez, (y Bornoroni también), evitan confirmar cuál será su jugada en 2027, el senador combina dos movimientos. Puertas afuera, mantiene el suspenso sobre el tablero electoral, y puertas adentro acelera la presencia territorial de su espacio.