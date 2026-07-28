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Alta Gracia recibirá a Lucrecia Martel en su festival de cine

La reconocida realizadora participará de la 5.ª edición del Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Audiovisuales, que se desarrollará del 13 al 16 de agosto con entrada libre y gratuita en el histórico Cine Teatro Monumental Sierras.
 
Cultura28 de julio de 2026 Página especial

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Alta Gracia volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del cine nacional con la llegada de Lucrecia Martel, una de las directoras más destacadas del cine contemporáneo, quien participará de la 5.ª edición del Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Audiovisuales.

Durante su visita, Martel presentará Nuestra Tierra (2025), su más reciente documental, una producción que desde su estreno ha recorrido algunos de los festivales internacionales más importantes del mundo. Su participación se suma a la de otros referentes que pasaron por el festival en ediciones anteriores, como Alberto Ajaka, Lucas Combina, Luis Ziembrowsky, María Aparicio y Jorge Marrale.

 

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Un festival que sigue creciendo

Con entrada libre y gratuita, el Festival Monumental Sierras se desarrollará del 13 al 16 de agosto en el Cine Teatro Monumental Sierras y ofrecerá proyecciones, funciones especiales en 35mm, instancias de formación, espacios de intercambio y actividades especiales para el público.

El crecimiento sostenido del evento se refleja también en la convocatoria alcanzada este año: la organización recibió más de 900 inscripciones de producciones provenientes de distintos países del Cono Sur para participar de esta quinta edición.

 

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Una historia, muchas miradas

El Festival Monumental Sierras se distingue por su espíritu diverso y comunitario. El propio Cine Teatro Monumental Sierras, surgido a mediados del siglo XX por iniciativa de vecinos y recuperado tras años de silencio gracias al compromiso conjunto de la comunidad, el municipio y la Provincia, es hoy un espacio de encuentro donde conviven realizadores consagrados y jóvenes cineastas que comparten experiencias e intercambian miradas desde una sala cuya pantalla fue, al momento de su inauguración, la segunda más grande de Sudamérica.

Ese mismo espíritu se refleja en las distintas secciones que integran el festival. Cortometrajes realizados por estudiantes de nivel secundario conviven con producciones profesionales del Certamen Oficial, consolidando una propuesta que promueve tanto el surgimiento de nuevos talentos como la exhibición del mejor cine contemporáneo.

De esta manera, Alta Gracia reafirma su compromiso con la cultura a través de una agenda de eventos que se desarrolla más allá de las temporadas turísticas y que reafirma a la ciudad como uno de los principales polos culturales de Córdoba.

La agenda completa de actividades puede consultarse en altagracia.ar. Para conocer la programación, novedades y actividades del festival, se recomienda seguir las redes sociales oficiales (@festivalmonumentalsierras.ag) del Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Audiovisuales.

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