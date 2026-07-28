Órbitas y obras, hoy y mañana

"Pensar Borges" en la Biblioteca Córdoba, y nuevas muestras mañana en el Caraffa.

Esta tarde, en torno a Borges

La Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) presenta esta tarde a las 18 la conversación “Pensar Borges” donde dos invitados de sólido prestigio expondrán y también conversarán sobre el legado del escritor argentino de mayor influencia en la cultura internacional del siglo XX. María Teresa Andruetto y Diego Tatián, autores consagrados del ecosistema cultural y literario de Córdoba, deshilarán algunos de los múltiples sentidos en los que la literatura de Borges sigue teniendo una vigencia fundacional, cuando transcurrimos cuatro décadas desde su fallecimiento.

Diego Tatián es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y diplomado en Ciencias de la Cultura en Italia. Es docente de la Universidad Nacional de San Martín e investigador independiente del CONICET. Su producción ensayística aborda principalmente el pensamiento de Spinoza, la filosofía política y la cultura argentina. Entre sus libros más recientes se cuentan Spinoza, la felicidad y la rebeldía (2020), La tierra de los niños (2020), El efecto Deodoro (2021), El odio. Consideraciones spinozistas (2021), Libro de los pasajes. Mitológicas de Córdoba (2021), El efecto Deodoro (2021), Spinoza y el arte (2022), La soledad de las cosas (2023), Menos que en la muerte. Estudios para un spinozismo latinoamericano (2024),.

María Teresa Andruetto es una escritora cordobesa de primera línea, autora de una obra, traducida a numerosos idiomas, donde ha abordado temas como la inmigración, la identidad y la memoria de la dictadura argentina, como lo hizo en novelas destacadas como Stefano, La mujer en cuestión y Lengua madre. Es la primera autora de habla hispana en recibir el Premio Hans Christian Andersen, el máximo reconocimiento internacional para la literatura infantil y juvenil. Su compromiso con la lectura y la literatura infanto juvenil es tradición en la vida literaria cordobesa. Actualmente dirige la colección Narradoras Argentinas de Eduvim, dedicada a recuperar escritoras relegadas.

Entrada libre y gratuita.

Mañana, el Caraffa

El Museo Caraffa inaugurará mañana miércoles, a las 19, cuatro nuevas muestras que completan su segundo ciclo expositivo del año. Las obras se inscriben en actividades como la educación, reflexionan sobre nuestro presente, brindan una experiencia accesible, o trazan vínculos con la memoria, con los afectos y la comunidad. Es parte del juego de encuadres que define la función social del museo de arte y las exploraciones en que consisten los ciclos expositivos que se proponen al público cordobés.

En la Sala 0 se inaugurará Precioso prejuicio, proponiendo una actividad educativa y participativa dirigida a estudiantes de los niveles primario y secundario en torno a una obra de la Colección del museo. A partir de la exhibición de la obra restaurada Figura de niña (1931), de Francisco Vidal, y de un video que presenta dos relatos contrapuestos sobre su análisis y restauración, la propuesta invitará al público a descubrir cuál de ellos es verdadero y cuál es falso.

En la Sala 1 comenzará una experiencia expandida del paisaje a partir de obras de la colección del Museo Caraffa: pinturas, grabados, dibujos y fotografías. Entre sentidos. Inmersiones en torno al paisaje propone una construcción sensible, social y cultural del paisaje, atravesado por la memoria, el tiempo, la naturaleza, la periferia y la ciudad.

Are You for Real se titula la muestra que ocupará las salas 2, 3, 4, 8 y 9, cuyas obras exploran nuestra percepción de la realidad entregada a las tecnologías digitales, y nuestro imaginario por habitar.

Las salas 6 y 7 mostrarán el Archivo afectivo: 10 años de Bordadoras en el Museo y Cultivar lo íntimo, sembrar lo colectivo. Dos propuestas en diálogo de un colectivo entrañable en la institución.

A estas inauguraciones debe sumarse Grunk. Una travesía de 100 años, del Grupo Espilus y Menk, instalación interactiva e inmersiva que conmemora la identidad viva de la comunidad armenia y su vínculo histórico con Córdoba, cuya exhibición continuará en la Sala 5.

Las muestras podrán visitarse hasta el domingo 27 de septiembre de 2026, en el horario habitual del museo: de martes a domingos y feriados, de 10 a 19. Av. Poeta Lugones 411.

Grieta: música contemporánea

El miércoles habrá un concierto de obras de jóvenes compositores y compositoras contemporáneos de Córdoba, próximos a la experimentación sonora. Grieta es el nombre de la propuesta presentada por el Ensamble instrumental de música contemporánea Ramé, en la Sala Luis de Tejeda, contigua a la entrada a la sala mayor del Teatro del Libertador (Vélez Sarsfield 365), a las 20.

Ramé, bajo la dirección de Matías Carrera, estrenará las obras El peso de las cosas livianas, de Mara Ravagnani; Voltaje, de Bárbara López; Interzona, de Mateo Festa, y El autómata, de Luciano Tapia. La propuesta ofrece un concierto que desafía los hábitos de percepción sonora. Entrada general $8000, en autoentradas o en la boletería del Teatro.

Convocatoria a Festival Estudiantil

Hasta el 15 de agosto abre la convocatoria a estudiantes regulares y egresados de hasta dos años de carreras artísticas de instituciones públicas y privadas con sede en la provincia de Córdoba, para participar de la segunda edición del Festival Estudiantil Nuestro Arte es Trabajo, Hay cuatro categorías: Artes Visuales, Artes Audiovisuales, Artes Escénicas y Artes Sonoras. Se otorgarán Premios No Adquisición de $600.000 a las propuestas ganadoras, que integrarán la programación oficial del festival, del 15 de octubre al 1 de noviembre, en el Museo Metropolitano de Arte Urbano y el Museo Emilio Caraffa. Inscripciones en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOfSmrhNIuaNUalr2JEyCzz6pVSGLCi64xBGjHcjBPz-dfNg/viewform