Planes para reírse del invierno

“El Principito”, “Mamushka”, “Teatro Minúsculo” y una “Obra Viajera” en el Comedia.

Reflexionar a las carcajadas

Arranca una nueva edición (la 19ª) del Festival Pensar con Humor, cuya programación reúne funciones, encuentros y talleres, invitaciones a sonreír, reír y reflexionar sobre la comicidad de nuestra vida cotidiana. De este viernes al domingo, se desarrolla en diversos espacios culturales de la ciudad.

Hoy a las 9.30 abrirá en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad (Bajada Pucará 787), con El asombroso mundo de Ela y Marakatú, a cargo de Marakatú y Santuanimé, una intervención humorística hospitalaria para todo público.

de 17.30 a 19.30, hay un seminario taller para jóvenes y adultos en la Biblioteca Mayor de la UNC, Obispo Trejo 242, a cargo de la profesora Stella Navarro Cima: Aprendiendo a leer humor – Cátedra Estudios de Humor. Se compartirán narraciones, chistes e imágenes humorísticas para analizar su retórica, sus mecanismos y su funcionamiento, preguntándose sobre un rasgo que se afirma frecuentemente como parte de la identidad cordobesa. Inscripciones en [email protected].

En el CPC Empalme (Av. Amadeo Sabattini 4650) a las 19.30, Marcelo El Coto ofrece Empalme de humor, un unipersonal para todo público y con entrada gratuita.

A las 20, en la sala Carlos Giménez del Teatro Real (San Jerónimo 66) se presenta Mamushka, todas las mujeres que habitan en mí. La actriz Anita Martínez se desdobla en todas las versiones femeninas que la habitan, en un monólogo tragicómico. Platea: $36000, Primer nivel: $33000, Segundo nivel: $28000, Tercer nivel: $28000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

En el Sindicato de Maravillas (Libertad 326), a las 21, se presenta el Teatro Minúsculo, ofreciendo una versión especial de un clásico del cine de Scorsese, After Hours, con un “Después de hora en Güemes”. Actúan Liliana Angelini, Marcelo Arbach, Ana Balliano, Leopoldo Cáceres, Marcos Cáceres, Lorena Cavicchia, Valentina Calvimonte, Gonzalo Dreizik, Carlos Lima, Mariel Soria y Jorge Monteagudo. Música en vivo: Enrico Barbizi.

Por su parte, a las 22 y en la sala del subsuelo del Real, la Azucena Carmona, se pone la obra Puto Muerto, creada por Pablo Facundo García, y dirigida por Luciano Delprato, en escena Rodrigo Angelone y el propio autor. Muestra el reencuentro entre un hombre vivo y el fantasma de su exnovio, inducido por un preocupante diagnóstico médico. Recomendada para mayores de 16 años. Entradas: $10000.

Música sacra por dos coros

En el Teatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365) hay concierto esta noche a las 20, que reúne al Coro de Cámara de la Provincia y al Coro Municipal de Córdoba, interpretando obras del compositor inglés John Rutter, actualmente un artista octogenario. Las voces de ambos coros se suman para ofrecer Aurum, una noche con dos composiciones del músico londinense, quien fundó en 1981 el destacado coro Cambridge Singers, especializado en un repertorio sacro universal donde se destacan sus propias obras. En la velada se oirán el Gloria, y el Magnificat, de Rutter, composiciones muy interpretadas a nivel internacional, que se caracterizan por su sonido brillante y moderno, sus ritmos dinámicos y radiantes melodías. La dirección general corresponde a Juan Manuel Brarda y destaca la participación de Marina Acuña en piano y, en percusión, Aníbal Borzone y Javier Muñoz. Como voz solista, la soprano Anahí Cardoso. Entrada general $5000 en autoentrada.com y en boletería.

El Principito en versión musical

En Teatro La Llave (Av. Gauss 5730, Norte), se puede asistir este viernes y mañana sábado a las 21, y el domingo a las 19, a la obra El Principito, el Musical, una adaptación fiel a uno de los libros más leídos del mundo, una bella inspiración del aviador Antoine de Saint-Exupéry que sigue encantando a niños, niñas y adultos. Esta versión tiene música original cantada en vivo y cuenta con la participación de diez artistas en escena. La puesta regresa a esta sala tras su participación durante las vacaciones de invierno. Adaptación por Ivanna Martín, con música original por la misma dramaturga, junto a Franco Pozzobón. Dirección de Ivanna Martín. La mezcla y masterización fueron hechas por Tony Velázquez – B4DN Music Group, Miami, Estados Unidos. Duración: 90 minutos. Entradas $33000 en www.teatrolallave.com Reservas y consultas (solo WhatsApp): 351 399-4345.

Córdoba colonial, vida cotidiana

El Museo de la Ciudad del Cabildo Histórico, invita a una nueva tertulia, encuentro abierto que acerca al público distintas miradas sobre la historia, el patrimonio y la identidad de la ciudad de Córdoba, en la sala Herbert Diehl. En este encuentro la invitada es la destacada historiadora Jaqueline Vassallo quien ofrecerá un panorama de la vida diaria en los primeros años de Córdoba, donde todo transcurría al ritmo de historias sencillas: el sonido de las campanas marcando las horas, los vecinos encontrándose en la plaza para intercambiar noticias, los vendedores recorriendo las calles de tierra y las familias compartiendo el agua de las acequias. Entre el trabajo cotidiano, las celebraciones religiosas y las visitas de familias amigas, se fue tejiendo la identidad de una ciudad que creció gracias a los pequeños gestos y encuentros de su gente. A las 17 en Independencia 34, con entrada libre y gratuita.

Una payasa duela frente al mar

En el zoom Teatro Comedia (Rivadavia 254) prosigue el ciclo Obras Viajeras, que presenta este viernes a las 20 En ese lugar del mundo, propuesta dirigida a público juvenil y adulto que combina clown y música para narrar la historia de una payasa que, en medio de un duelo, recibe una invitación para pasar unas vacaciones junto al mar por una promoción turística.

El espectáculo es una colaboración entre la compañía Teatro de La Pandora y Unkaeteke música. No se indica precio de entradas.