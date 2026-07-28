El PRO San Francisco confirmó sus autoridades y se alista para el 27’

El PRO de Córdoba inició una nueva etapa institucional luego de la renovación de sus autoridades provinciales, proceso que dejó a Oscar Tamis al frente de la conducción partidaria. En ese marco, el espacio amarillo también reorganizó su estructura territorial en San Francisco y el departamento San Justo, con el objetivo de fortalecer su presencia política y recuperar capacidad de iniciativa con la mira puesta en el año electoral por delante.

La semana pasada, los principales dirigentes del PRO San Francisco estuvieron presentes en la asunción de autoridades de la nueva conducción provincial que tiene como presidente a Oscar Tamis, quien llega a ese rol de la mano de Oscar Agost Carreño, el exdiputado que le hizo frente al “macrismo” para evitar una batería de intervenciones del partido en Córdoba.

Dentro de este esquema se encuentra la estructura amarilla de San Francisco, que actualmente tiene tres ediles en el Concejo Deliberante, Pablo Terraf, Camila Sol Pérez y Luciano Stoppani. Los tres, más allá de sus estilos y movimientos, mantienen el mismo “speech”, respetan a Mauricio Macri, es el máximo referente a nivel nacional pero no avalan que las decisiones (intervenciones) se tomen desde Buenos Aires, por lo que acompañan la patriada que se mandó Agost Carreño y compañía.

Mientras tanto, en la ciudad del este cordobés lograron mantener siempre un mismo orden, y no permitieron que surjan internas que puedan provocar un sacudón dentro de la estructura local. Más allá de algunos nombres que de “rompe y raja” decidieron dar el salto al oficialismo cordobés, como lo hizo en 2023 Gabriel Vicentini.

Conducción local y departamental

En el circuito San Francisco, Pablo Terraf reasumió la presidencia del partido, mientras que Camila Sol Pérez fue designada vicepresidenta. La conducción local, ya adelantó que buscará ampliar los equipos técnicos y políticos, promover una mayor participación de afiliados y consolidar una agenda propia sobre los principales problemas de la ciudad.

La representación sanfrancisqueña dentro de la estructura provincial también quedó reflejada en la designación del abogado Alejandro Kuznitzky como vicepresidente primero del PRO Córdoba. Por su parte, el concejal Luciano Stippani ocupará un lugar como asambleísta provincial, fortaleciendo la participación de la dirigencia local en las instancias de decisión partidaria.

En el plano departamental, el exconcejal Angelo Cornaglia quedó como presidente y principal referente del PRO en el departamento San Justo. Su incorporación a la conducción territorial forma parte de una estrategia destinada a articular el trabajo de los distintos circuitos, recuperar presencia en las localidades del departamento y construir una propuesta política con mayor alcance regional.

En línea con Agost Carreño

Desde el espacio destacaron especialmente el papel del diputado nacional Oscar Agost Carreño en el proceso de reorganización partidaria. Terraf sostuvo en sus redes sociales que la renovación constituye el resultado de “una larga lucha por recuperar y defender la verdadera identidad del PRO en Córdoba” y reconoció a Agost Carreño por haber sostenido sus convicciones durante los momentos más difíciles del partido.

El desafío político será traducir la renovación interna en una alternativa competitiva. El PRO buscará recuperar su espíritu fundacional mediante candidatos propios y, cuando las circunstancias lo requieran, mediante alianzas estratégicas construidas desde la identidad y no desde la subordinación. Como ya lo han afirmado en reiteradas oportunidades, de no ocurrir algún cambio de último momento, la alianza y el trabajo en conjunto se sostiene con la UCR San Francisco, y una lista que esté encabezada por Marco Puricelli.

Lo que también estará en negociaciones es la posibilidad de alianza con otros espacios como en el caso de La Libertad Avanza y Encuentro Vecinal.