José Ignacio Scotto: “Los jóvenes cordobeses van a ser grandes protagonistas en 2027”

La inauguración de la sede permanente de la Región Centro en la ciudad de San Francisco se convirtió en uno de los hechos políticos de la semana. Con la presencia de los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), el histórico edificio del ex Banco de Córdoba de la localidad del este cordobés se convirtió en el escenario donde se cristalizó una nueva etapa de integración regional.

En ese contexto de articulación federal, un contingente de 350 jóvenes de diversos puntos del territorio cordobés —incluyendo la Capital, el departamento San Justo, el norte, el sur y el Gran Córdoba— viajó a San Francisco encabezados por el titular de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto.

En diálogo con Diario Alfil, Scotto analizó los saldos políticos de la cumbre, la convivencia institucional de los tres mandatarios y el rol estratégico de las nuevas generaciones de cara al proceso electoral de 2027.

—¿Qué balance dejó el encuentro institucional en San Francisco y la inauguración de la nueva sede de la Región Centro?

—Fue una gran experiencia. Ya lo habíamos vivido el año pasado en Santa Fe, cuando Pullaro le pasó la presidencia pro tempore a nuestro gobernador Martín Llaryora. Ahora fue el traspaso a Frigerio y se daba la inauguración del edificio de la Región Centro, un edificio moderno, de primer nivel, que viene a darle un salto de calidad al bloque, a reforzar la Región Centro, y para los jóvenes fue muy lindo. Se trata de un hecho institucional importante, con todos los gobernadores de tres partidos políticos distintos, en una actividad que se hace una vez al año. Es una experiencia enriquecedora para vincularse y aprender. El grupo fue muy diverso. La idea era darle la posibilidad de participar en un hecho de estas características a jóvenes de la Capital, del departamento San Justo, del norte, del sur, del Gran Córdoba, un poco de cada lado. El sentido era que los jóvenes puedan representar la federalización que tiene Córdoba; nos parecía muy importante que pudieran participar de un hecho institucional tan relevante.

—Los mandatarios abordaron una agenda concreta de gestión. ¿Qué destacan de esa cumbre interprovincial?

—Los gobernadores acordaron puntos de trabajo en materia de gestión. Se expresaron de manera categórica en temas como retenciones, innovación y la incorporación a la hidrovía, acordando una agenda muy importante que tiene como sentido potenciar a las tres provincias. Esto demuestra la madurez política de los tres gobernadores, de tres espacios políticos distintos: el nuestro desde el justicialismo, Pullaro del radicalismo y Frigerio del PRO, que llevan adelante un trabajo muy importante.

—¿Los jóvenes tienen espacio y contención en la política actual?

—Al menos en nuestro espacio se generan oportunidades para que puedan participar, y la gestión atiende sus necesidades. La posibilidad de participar la tienen todos; me parece clave que los jóvenes tengan más proyección. Los jóvenes aportan coraje, que es algo propio de la juventud, y este es un espacio para los partidos políticos. Los jóvenes son parte.

—¿Cree que el justicialismo se adaptó a las nuevas demandas y miradas que tienen los jóvenes actualmente?

—Sin ningún lugar a dudas, la juventud también es sinónimo de diversidad; no todos los jóvenes piensan de la misma manera. Incluso la juventud te diría que es el lugar que muestra mayor diversidad de pensamientos de ideas. La verdad es que vemos mucha alegría en quienes deciden participar y se ven identificados. El justicialismo se caracteriza por tener un profundo sentido social, y creo que es un espacio de referencia a la hora de tender la mano, estar al lado del otro y acompañar. El gobernador se caracteriza por su buen vínculo con los espacios de juventud, viene de la militancia juvenil y nos dio la posibilidad de ser parte y trabajar con mucha felicidad en este rol de manera cotidiana.

—Pensando en el mediano plazo, ¿cree que van a tener un rol importante en las elecciones provinciales de 2027?

—Los jóvenes cordobeses y de nuestro espacio político van a ser grandes actores, grandes protagonistas en sus pueblos y ciudades, cumpliendo sus sueños. Vamos a hacer todo lo que haya que poner para ayudar a que Martín Llaryora sea el nuevo gobernador de Córdoba, sostener las localidades que tienen intendentes de nuestro partido y tratar de sumar otras.