Ni PJ provincial ni Natalia: sólo Estévez va a La Rioja

Ni el PJ provincial en forma oficial ni la diputada disidente Natalia de la Sota asistirán a la cumbre peronista que organizó en su provincia el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que con el paraguas del 50 aniversario del asesinato del obispo Enrique Angelelli, busca convertirse en la piedra basal de una unidad peronista a la que le faltan piezas. Por ahora, sin suerte. La ruptura entre Cristina y Máximo Kirchner por un lado, y Axel Kicillof por otro, no dio lugar a diplomacias en los llanos riojanos, y menos con la campaña “Cristina Libre” y “Cristina Candidata” en su punto alto. La nueva estrategia internacional de la ex presidenta para lograr ser habilitada como candidata el año que viene terminó de definir el destino de la cita.

La actividad es el sábado y tiene dos momentos. Una reunión política a la que el PJ cordobés no fue invitado, según le dijo a Alfil una fuente segura del partido, y la misa, al mediodía, en la capilla de la localidad de Punta de los LLanos, sobre la ruta 38, donde fue asesinado el obispo en el año 1976. A la celebración religiosa es posible que participen algunos dirigentes provinciales como el llaryorista Nadir Nifury, pero en términos de homenaje al mártir de la dictadura. Con la salvedad de que es difícil que no hayan solicitado un OK a Llaryora, aun para una misa. Esta noche, en la Capital provincial, también habrá una reunión en la sede del gremio Luz y Fuerza.

De Córdoba, hasta ahora, la única dirigente con un rol importante que asistirá será la diputada nacional Gabriela Estévez, que se referencia en el diputado Máximo Kirchner, el único de los cabezones del PJ nacional que aceptó la convocatoria del riojano. Ni el gobernador de Buenos Aires, ni el excandidato presidencial del PJ, Sergio Massa, asistirán. El mandatario bonaerense resolvió enviar en representación a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, dirigente del espacio Derecho al Futuro que encabeza Kicillof. El armador del bonaerense en Córdoba, Carlos Caserio, tampoco asistirá por un viaje previo. El espacio de Juan Grabois tampoco enviará emisarios.

El peronismo provincial se mantiene lejos de la interna del poderoso peronismo de la provincia de Buenos Aires y mira desde afuera la evolución del conflicto entre Máximo y Kicillof. Su única misión hoy es la reelección de Llaryora el año que viene y su intervención en el espacio nacional está supeditada a las necesidades que imponga ese objetivo superior.

Pero, para no quedar fuera de todo esquema nacional y evitar el síndrome del hipercordobesismo que atacó a Schiaretti, el sanfrancisqueño avalaría que un grupo de intendentes y dirigentes cordobeses participe a mediados de agosto del tercer encuentro del PJ Federal que se promociona como fuera de la grieta entre Cristina y Axel y nuclea como referentes al peronista porteño Juan Manuel Olmos, y a los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel. La nueva reunión será en Jujuy y la promesa es que esta vez, la comitiva llaryorista sea un poco más importante que las anteriores, para las reuniones en Barrio Parque, CABA, y en Gualeguaychú, Entre Ríos, donde la presencia fue mínima.

A Natalia de la Sota también la invitaron, tanto a la Rioja este fin de semana, como al cónclave del PJ Federal de Jujuy. No irá a ninguno de los dos convites, y la presencia de llaryoristas en la provincia del norte puede ser también una estrategia para que la diputada disidente no se sume.

Sin dar a conocer por ahora su estrategia nacional y/o provincial, De la Sota visitó ayer al intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, hombre cercano al PJ de Kicillof que fue candidato a vicepresidente del padre de la dirigente, el fallecido José Manuel de la Sota, cuando éste intentó la aventura presidencial, el 2003. Alak quiere ser candidato a gobernador de su provincia y según trascendió, invitó a la cordobesa a visitar el Palacio Municipal donde va por su cuarto mandato no consecutivo al frente de la capital provincial. “Compartieron un diagnóstico común sobre el debilitamiento del federalismo argentino, como consecuencia de las políticas que implementa el Gobierno nacional”, señaló la gacetilla oficial.