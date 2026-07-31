El ocaso de Fabián

Traductor de alemán e ingeniero civil por la UNC, magíster y doctor en ingeniería por la Universidad de Illinois, e investigador del Conicet, Fabián López llegó a la gestión de la cosa pública, en los albores de Unión por Córdoba, por una puerta poco habitual: su solvencia técnica. Sin embargo, pronto aprendió a moverse en un mundo con otras reglas, en el que se desenvolvió, quizá, con una destreza incluso mayor. Fue la política la que le permitió acumular, con el correr de los años, un enorme poder.

Hoy, la emancipación llaryorista amenaza también esa torre, quizá la última que queda por caer del esquema de poder que durante más de dos décadas creció al abrigo de la sociedad De la Sota-Schiaretti.

Su destacada trayectoria académica captó la atención del delasotismo. Especializado en hidráulica, López inició su carrera en la gestión pública en la extinta Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS), entre 1999 y 2006. Pero la buena sintonía entre José Manuel de la Sota y Julio de Vido lo llevó a integrarse al Gobierno Nacional, en el que revistó entre 2006 y 2012, atravesando el último tramo de la gestión de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández. En ese interregno, López fue subalterno de otro López, José.

Tras su regreso a Córdoba, desembarcó en el ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, y durante la siguiente década se convirtió en la pieza central del plan de obras del “Cordobesismo”.

Estuvo a cargo del desarrollo de los acueductos troncales, de los gasoductos troncales, de las obras encaradas por Vialidad Provincial, de la Empresa Provincial de Energía y de Caminos de las Sierras. (La enumeración es meramente ejemplificativa).

Para tener noción de lo que eso significa vale decir que Córdoba desarrolló un ambicioso plan de acueductos durante esos años, construyendo más de una decena de ellos; que los gasoductos troncales son reputados la mayor obra pública de la historia de la provincia; que Caminos de las Sierras es una de las empresas de infraestructura vial más grandes del país, administra más de 500 kilómetros lineales de corredores, tiene el monopolio de la red de accesos a la ciudad; y que EPEC opera con una escala de ingresos multimillonaria que la ubica año a año en el podio de las empresas de mayor facturación de la Córdoba, equivalente a más del 10 por ciento del presupuesto provincial.

Fue durante este ciclo que el ministro alcanzó el cénit de su poder. Pero el tiempo se empeña en avanzar. Y la transición entre “el peronismo que viene” y “la generación que se retira” empezó a dibujar otros contornos para López.

En el debut del Llaryora, el ministro aglutinó incluso nuevas competencias bajo su poder. Pero con la consolidación del llaryorismo empezó también el proceso de disolución de la herencia schiarettista y el surgimiento de un nuevo esquema de poder.

En la primera modificación a la orgánica provincial, Llaryora quitó a López la “promoción y ejecución de políticas de integración urbana y metropolitana” y, correlativamente, el IPAM (Instituto de Planificación Área Metropolitana), y también “la ejecución de acciones para el uso y concreción de redes de gas natural”. Es decir, el desarrollo de la infraestructura de gas de “última milla”, que completa el plan de los gasoductos para llevar gas hasta el domicilio de cientos de miles de cordobeses. Fue el primer zarpazo. Pero no todavía el mayor.

Con el decreto 60 López perdió Epec y Caminos de las Sierras, y ahora conserva el APRHI, ERSeP, la Unidad Ejecutora Biprovincial para el Acueducto Santa Fe-Córdoba y dirección de Vialidad, quedando la cartera reducida a casi solo actividades de contralor.

Dentro de este proceso aparece una figura clave, pero de bajo perfil, que se vino fogueando durante dos años y medio: el secretario de Infraestructura Urbana, Eléctrica y Arquitectura, Juan José Tuninetti. De extrema confianza del gobernador, Tuninetti es otro emergente de la emancipación, que ya fue puesto a cargo, por ejemplo, de la ejecución de las obras que la Provincia financiará en la ciudad (con un aporte a futuro del municipio) por 130.000 millones de pesos. Una responsabilidad doble: de política, por la importancia de levantar en la ciudad, y de gestión, por la magnitud del plan de obras a ejecutar en un tiempo acotado.

Todo parece acomodado para el ocaso de una figura que llegó a la política desde la academia, amasó desde la política un enorme poder (porque el poder trae más poder), y hoy se ve amenazado por el olvido. En esta nueva etapa puede que le toque transitar aquella famosa frase que tanto solía agradar al siete veces primer ministro italiano, Giulio Andreotti: “Il potere logora chi non ce l'ha” (El poder desgasta… a quien no lo tiene”).